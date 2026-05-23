/चीनमध्ये भयानक दुर्घटना! कोळसा खाणीतील स्फोटात 82 ठार, 9 जण बेपत्ता; युद्ध पातळीवर बचावकार्य सुरु

Explosion at a coal mine in China: जखमींवर उपचार करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जावेत असं राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सांगितलं आहे. तसंच या घटनेची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देशही दिले आहेत, असे सरकारी वृत्तसंस्था Xinhua म्हटले आहे.
Explosion at a coal mine in China: चीनमध्ये मोठी दुर्घटना घडली आहे. उत्तर चीनमधील एका कोळसा खाणीत स्फोट झाल्याने 82 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती सरकारी माध्यमाने दिली आहे. चीनमधील मागील काही वर्षात घडलेल्या सर्वात मोठ्या औद्योगिक दुर्घटनांपैकी ही एक आहे. सरकारी वृत्तसंस्था Xinhua ने दिलेल्या वृत्तानुसार, हा स्फोट शुक्रवारी सायंकाळी 7.29 वाजता (1129 GMT) शान्शी प्रांतातील 'लियुशेन्यु' (Liushenyu) कोळसा खाणीत घडला आहे.
Over 80 dead in massive gas explosion at coal mine in northern China— Sputnik India (@Sputnik_India) May 23, 2026
247 workers were underground at the time of the blast in Shanxi Province.
Emergency teams are searching for survivors, with dozens of ambulances racing to the scene. pic.twitter.com/SMBQmfDSBf
Xinhua च्या वृत्तानुसार, स्फोट झाला तेव्हा आतमध्ये 247 कामगार होते. यामधील बहुतेक जणांना वरती आणण्यात आलं होतं. मात्र यातील 82 जणांचा नंतर मृत्यू झाला. यामधील 9 जण अद्यापही बेपत्ता असून, युद्धपातळीवर त्यांचा शोध घेतला जात आहे. सरकारी वाहिनीने प्रसिद्ध केलेल्या CCTV फुटेजमध्ये, हेल्मेट परिधान केलेले बचावकर्मी घटनास्थळी स्ट्रेचर्स वाहून नेताना दिसत होते. तिथे अनेक रुग्णवाहिकाही दिसत आहेत.
Death toll has risen to 82 after a coal mine accident in Qinyuan County, north China's Shanxi Province. pic.twitter.com/o9CM6MewlX— China Xinhua News (@XHNews) May 23, 2026
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी जखमींना सर्वोतपरी मदत करण्यास सांगितलं असून, याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत अशी माहिती Xinhua ने दिली आहे. त्यांनी यावर भर दिला की, "सर्व प्रदेश आणि विभागांनी या अपघातातून धडा घेतला पाहिजे. कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षेबाबत सतत सतर्क राहिले पाहिजे आणि मोठे व विनाशकारी अपघात रोखले व नियंत्रित केले पाहिजे".