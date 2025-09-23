English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुरुष की महिला? AI मुळे नोकरी जाण्याचा सर्वाधिक धोका कोणाला? रिपोर्ट ऐकून वाटेल आश्चर्य!

Gender Snapshot 2025 Report:  एआयमुळे पुरुष आणि महिलांपैकी कोणाला सर्वाधिक नोकरी जाण्याता धोका आहे?

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 23, 2025, 01:11 PM IST
पुरुष की महिला? AI मुळे नोकरी जाण्याचा सर्वाधिक धोका कोणाला? रिपोर्ट ऐकून वाटेल आश्चर्य!
एआयचा परिणाम

Gender Snapshot 2025 Report: सध्याच्या युगात तंत्रज्ञानाने वेगाने भरारी घेतलीय. एआय आल्यानंतर जगभरातील विविध क्षेत्रात मोठी क्रांती घडून आलीय. सामान्यांपासून मोठमोठ्या आस्थापनांपर्यंत साऱ्यांचीच कामे सोपी झाली आहेत. परिणामी मोठमोठ्या कंपन्या कर्मचाऱ्यांना कामावरुन कमी करु लागल्या आहेत. नोकर कपातीची झळ भारतासह जगभरातील सर्वच कर्मचाऱ्यांना बसतेय. दरम्यान एआयमुळे पुरुष आणि महिलांपैकी कोणाला सर्वाधिक नोकरी जाण्याता धोका आहे? कोणी केलाय हे संशोधन? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोणी केलाय रिसर्च?

संयुक्त राष्ट्रांने "जेंडर स्नॅपशॉट 2025" अहवाल जाहीर केलाय. ज्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच एआयमुळे महिला आणि पुरुषांच्या भविष्यातील नोकऱ्यांवर भाष्य केलंय. या अहवालानुसार येणाऱ्या काळात 28% महिलांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात, तर पुरुषांच्या फक्त 21% नोकऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे डिजिटल क्षेत्रातील लैंगिक असमानता आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात महिलांचा सहभाग केवळ 29% आहे, तर नेतृत्वाच्या भूमिकांमध्ये हा आकडा फक्त 14% आहे. ही कमी सहभागिता डिजिटल युगात महिलांसमोरील आव्हान प्रकर्षाने दाखवून देत आहे. 

2030 पर्यंत काय होईल?

2025 हे वर्ष शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी (SDGs) निर्णायक आहे, कारण 2030 पर्यंत लिंग समानता साध्य करण्यासाठी फक्त पाच वर्षे शिल्लक आहेत. एआयच्या वाढत्या प्रभावामुळे लिंग समानतेची उद्दिष्टे गाठणे कठीण होऊ शकते, असेही यात नमूद करण्यात आलंय.

बदलाची संधी

आता हा अहवाल ऐकून अनेक महिलांना आपल्या भविष्याची काळजी वाटत असेल. पण थोडं थांबा. एआयची योग्य धोरणे आणि उपाययोजना केल्यास परिस्थिती बदलू शकते, असंही यात म्हटलंय. अहवालानुसार 343 दशलक्ष महिला आणि मुलींना एआयमुळे फायदाही होऊ शकतो, 30 दशलक्ष महिलांना गरिबीतून बाहेर काढता येईल, 42 दशलक्ष कुटुंबांना अन्न सुरक्षा मिळेल आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत 1.5 ट्रिलियन डॉलर्सची वाढ होईल.

कोणती पावले उचलणे आवश्यक?

महिलांच्या नोकऱ्यांचे संरक्षण आणि त्यात समानता सुनिश्चित करण्यासाठी डिजिटल आणि तांत्रिक कौशल्यांमध्ये गुंतवणूक, आर्थिक क्षेत्रात सुरक्षित बदल आणि लिंग-संवेदनशील धोरणे लागू करण्याची गरज अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. यासाठी तातडीने पावले उचलल्यास डिजिटल युगात महिलांचा सहभाग वाढू शकतो, असंही पुढे म्हटलंय. 

FAQs 

एआयमुळे महिलांच्या नोकऱ्यांना पुरुषांच्या तुलनेत जास्त धोका का आहे?

संयुक्त राष्ट्रांच्या "जेंडर स्नॅपशॉट २०२५" अहवालानुसार, एआयमुळे २८% महिलांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात, तर पुरुषांच्या फक्त २१% नोकऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याचे कारण म्हणजे तंत्रज्ञान क्षेत्रात महिलांचा सहभाग कमी (२९%) आणि नेतृत्वाच्या भूमिकांमध्ये त्यांचा वाटा अत्यल्प (१४%) आहे. यामुळे डिजिटल युगात महिलांना नोकरी गमावण्याचा धोका जास्त आहे.

डिजिटल असमानता कमी करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाऊ शकतात?

अहवालात सुचवले आहे की, महिलांच्या डिजिटल आणि तांत्रिक कौशल्यांमध्ये गुंतवणूक, विविध आर्थिक क्षेत्रात सुरक्षित बदल सुलभ करणे आणि लिंग-संवेदनशील कामगार व सामाजिक सुरक्षा धोरणे लागू करणे आवश्यक आहे. या उपाययोजनांमुळे डिजिटल युगात महिलांचा सहभाग वाढेल आणि लिंग समानता साध्य होण्यास मदत होईल.

एआयच्या प्रभावामुळे महिलांसाठी कोणत्या संधी निर्माण होऊ शकतात?

योग्य धोरणे आणि उपाययोजना केल्यास ३४३ दशलक्ष महिला आणि मुलींना फायदा होऊ शकतो. यामुळे ३० दशलक्ष महिलांना अत्यंत गरिबीतून बाहेर काढता येईल, ४२ दशलक्ष कुटुंबांना अन्न सुरक्षा मिळेल आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत १.५ ट्रिलियन डॉलर्सची वाढ होऊ शकते. यासाठी तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
AI impact on women jobsGender Snapshot 2025AI impact on jobsartificial intelligence gender gapमहिलांच्या नोकऱ्यांवर एआयचा प्रभाव

इतर बातम्या

सोनं-चांदीच्या दराने गाठला ऐतिहासिक उच्चांक, आज तब्बल इतक्य...

भारत