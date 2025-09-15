English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
समुद्राच्या गर्भात नव्या रहस्याचा उलगडा; जे सापडलंय ते पाहून संशोधकांचाही विश्वास बसेना!

Science News : या सृष्टीशी संबंधित अनेक घटकांवर संशोधक अभ्यास करत असून, नवनवीन प्रश्नांची उकल करत आहेत. अशातच समोर आली एक रहस्यमयी बाब...  

सायली पाटील | Updated: Sep 15, 2025, 11:22 AM IST
समुद्राच्या गर्भात नव्या रहस्याचा उलगडा; जे सापडलंय ते पाहून संशोधकांचाही विश्वास बसेना!
General Knowledge mysterious of Dark Oxygen Found in Deep Ocean Beds know what does that mean

Science News : पृथ्वी आणि या संपूर्ण विश्वानं कायमच संशोधकांना थक्क केलं आहे. या निसर्गाची प्रत्येक किमया एका नव्या संशोधनाला वाव देऊन गेली आहे, ज्यामुळं तंत्रज्ञान आणि अचाट बुद्धिमत्तेच्या बळावर विश्वाच्या उत्पत्तीचेही अनेक सिद्धांत मांडण्याच्या अगदी जवळ मानव पोहोचला आहे. मात्र हा निसर्ग, ही सृष्टी एखाद्या जादुगाराहून कमी नाही. कारण, पुन्हा एकदा संशोधकांना शह देत एक अनपेक्षित रहस्य नुकतंच समोर आलं असून, समुद्राच्या गर्भात नेमकं काय सुरुय, तिथं नेमकं काय दडलं आहे याचा खुलासा नुकताच झाला आहे. (General Knowledge mysterious of Dark Oxygen Found in Deep Ocean Beds know what does that mean)

सूर्याची किरणंही पोहोचत नाहीत तिथं... 
खोल समुद्रात जिथं सूर्याची किरणंसुद्धा पोहोचत नाहीत, तिथं एका अशा पदार्थाची निर्मिती होत आहे, ज्यामुळं सजीवसृष्टी तग धरण्यास मदत होते. हा पदार्थ म्हणजे एका खास प्रकारचा प्राणवायू, किंवा ऑक्सिजन. 

समुद्राच्या गर्भात 'डार्क ऑक्सिजन'?

पॅसिफिक महासागराच्या उत्तरेला क्लेरियॉन क्लिपर्टन झोन इथं धातूचे लहानमोठे गठ्ठे सापडले असून, समुद्राच्या अगदीच तळाशी ते बऱ्याच भागात पसरले असून, या गठ्ठेवजा गोष्टींमध्ये नैसर्गिकरित्या ऑक्सिजन निर्मिती होत आहे. अभ्यासक आणि संशोधकांनी या घटकाला 'डार्क ऑक्सिजन' असं नाव जिलं आहे. धातूपासून तयार झालेले साधारण एखाद्या चेंडूइतके हे गठ्ठे साधारण बटाट्याच्या आकाराइतके असून, कमालीच्या अंधारातही त्यातून ऑक्सिजजन निर्मिती होत असून, ही अवाक् करणारी बाब आहे. सूर्यप्रकाश पोहोचत नसतानाही इथं ऑक्सिजननिर्मिती होत असल्या कारणानंच त्याला Dark Oxygen असं नाव देण्यात आलं आहे. 

संशोधक लागले कामाला... 

स्कॉटिश एसोसिएशन फॉर मरीन साइंस (SAMS) या संस्थेशी संलग्न असमआऱ्या अँड्र्यू स्वीटमॅन यांच्या माहितीनुसार सुरुवातीला यांदर्भातील माहिती मिळाली तेव्हा सेंसर व्यवस्थित काम करत नसल्याचा भास त्यांना झाला कारण असा घटक कधीच पाहण्यात आला नव्हता. ज्यामुळं संशोधकांनी पुन्हा याची तपासणी केली आणि त्यातून एक अनपेक्षित उत्तर पुढं आलं. 

जिथं समुद्राच्या लाटाही अस्तित्वात नाहीत तिथं, अर्थात 13 हजार फुटांच्या खोलीवर नैसर्गिकरित्या ऑक्सिजननिर्मिती न होता ही प्रक्रिया वेगळी असून, अमोनियातून तिथं ऑक्सिडायझेशन होतं ही एक कमाल बाब ठरत आहे. 

समुद्राच्या खोल तळाशी, प्रकाशाशिवाय नैसर्गिकरित्या तयार होणारा ऑक्सिजन. हे धातूच्या गठ्ठ्यांमुळे इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रियेद्वारे तयार होते, ज्यामुळे सजीवांसाठी जीवनरक्षक ठरते.

पॅसिफिक महासागरातील क्लेरियन-क्लिपर्टन झोनमध्ये, 13000 फूट खोलीवर. इथे धातूचे गठ्ठे विखुरलेले आहेत.

2013 पासून सेंसर आणि बेंथिक चेंबर्स वापरून मोजले. मायक्रोब्स नष्ट केल्यानंतरही ऑक्सिजन वाढल्याने गठ्ठे जबाबदार असल्याचे सिद्ध झाले. जुलै 2024 मध्ये प्रकाशित.

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

