Marathi News
  • विश्व
  • जगातील सर्वात लांबलचक नाव असलेला देश कोणता? 99.99% लोक उत्तर चुकतात; तुम्हाला माहितीये का?

जगातील सर्वात लांबलचक नाव असलेला देश कोणता? 99.99% लोक उत्तर चुकतात; तुम्हाला माहितीये का?

Country With Longest Name: जगातील सर्वात लांबलचक नाव असलेला देश कोणता? असा प्रश्न तुम्हाला विचारला तर त्याचं उत्तर तुम्ही 'The United States of America' म्हणजेच युएसए वगैरे असं द्याल. मात्र हे उत्तर चुकीचं असून योग्य उत्तर ऐकून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 28, 2026, 03:42 PM IST
तुम्हाला हे उत्तर नक्कीच ठाऊक नसणार (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

Country With Longest Name: जगात एकूण 195 देश आहेत. प्रत्येक देशाचं आपलं एक वेगळेपण आहे. प्रत्येक देशाची संस्कृती, इतिहास, परंपरा या वेगळ्या आहेत. मात्र एवढ्या साऱ्या देशांपैकी सर्वात मोठं नाव असलेला देश कोणता हे तुम्हाला माहितीये का? अर्थात असा प्रश्न विचारल्यावर सर्वांच्या डोक्यात आधी अमेरिकेचं अधिकृत नाव म्हणजेच, 'The United States of America' म्हणजेच युएसए हे नाव झळकलं असणार. अथवा डोक्याला थोडा जोर दिला तर 'The United Arab Emirates' म्हणजेच युएईचा विचार येईल. मात्र ही दोन्ही उत्तरं चुकीची आहेत असं तुम्हाला सांगितलं तर मग कोणता देश आहे ज्याचं नाव या दोन्ही देशांपेक्षाही मोठं आहे? असा प्रश्न तुम्हाला नक्कीच पडेल. पण या दोन्ही शक्तीशाली देशांपेक्षाही लांबलचक नाव असलेले तीन देश जगात आहेत. यापैकी पहिल्या क्रमांकावरील म्हणजेच सर्वात लांबलचक नाव असलेल्या देशाबद्दल 99.99 टक्के लोक चुकीचं उत्तर देतील हे निश्चित आहे. सर्वाधिक लांबलाचक नाव असलेले हे तीन देश कोणते, त्यांची नावं काय आणि त्या नावांमध्ये किती अक्षरं आहेत ते पाहूयात...

सर्वात जास्त अक्षरं असलेला तिसऱ्या क्रमाकांचा देश आहे...

जगातील सर्वात मोठं नाव असलेल्या तीन देशांपैकी तिसऱ्या क्रमांकावर आहे 45 अक्षरांचा समावेश असलेला 'The Democratic Republic of Sao Tome and Principe' हा देश. हा देश मध्य आफ्रिकेपासून काही अंतरावर समुद्रात असून दोन बेटांचा समूह आहे. या देशाला 1975 साली पोर्तुगालपासून स्वातंत्र्य मिळालं. येथे दोन लाख लोक राहतात.

सर्वात मोठं नाव असलेला दुसऱ्या क्रमाकांचा देश कोणता?

सर्वात मोठं नाव असलेल्या देशांच्या यादीत दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या देशाच्या नावामध्ये 46 अक्षरं आहेत. या देशाचं नाव आहे, 'The Independent and Sovereign Republic of Kiribati'! हा देश मध्य पॅसिफिक महासागरामधील 33 छोट्या बेट समुहापासून तयार झालेला आहे. या देशाला 1979 साली ब्रिटीशांकडून स्वातंत्र्य मिळालं. 

56 अक्षरं असलेला जागातील सर्वात मोठ्या नावाचा देश कोणता?

सर्वात मोठं नाव असलेला देश खरं तर तुम्हाला सर्वांना ठाऊक आहे. या देशाला आपण सामान्यपणे युके नावाने ओळखतो. म्हणजेच युनायटेड किंग्डम हा जगातील सर्वात मोठं अधिकृत नाव असलेला देश आहे. युनायटेड किंग्डमचं मूळ नाव एवढं मोठं आहे की त्यात तब्बल 56 अक्षरं आहेत. 'युके'चं अधिकृत नाव 'The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland' असं आहे. या देशाचे मूळ चार भाग आहेत. ज्यामध्ये इंग्लंड, स्कॉटलंड, वेल्स आणि नॉर्दन आयर्लंडचा समावेश होतो. या देशाची राजधानी लंडन हे शहर आहे.

