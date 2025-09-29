English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारताच्या मित्र देशात सापडला पांढऱ्या सोन्याचा पृथ्वीवरचा सर्वात मोठा साठा; जगात माज दाखवणाऱ्या चीनला जबरदस्त झटका

भारताच्या मित्र देशाला जॅकपॉट लागला आहे. या देशात  पांढऱ्या सोन्याचा अर्थात लिथियम धातूचा पृथ्वीवरचा सर्वात मोठा साठा सापडला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 29, 2025, 08:51 PM IST
World Largest Lithium Deposits : भारताचा मित्र देश जर्मनीमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या लिथियम साठा सापडला आहे. लिथियम धातू हे पांढरे सोनं म्हणून ओळखले जाते. जर्मनीकडे 43 दशलक्ष टन लिथियम कार्बोनेटचा साठा असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. जागतिक ऊर्जा कंपनी नेपच्यून एनर्जीच्या मते, हे संसाधन साठे जर्मनीच्या उत्तर सॅक्सोनी-अन्हाल्टच्या अल्टमार्क प्रदेशात आहे. ही कंपनी गेल्या 55 ​​वर्षांपासून नैसर्गिक वायूचे उत्पादन करत आहे. हा शोध संपूर्ण युरोपसाठी एक मोठी उपलब्धी मानला जात आहे. आतापर्यंत केवळ युरोपच नाही तर संपूर्ण जग चीनच्या लिथियम निर्यातीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत, या नवीन शोधामुळे लिथियमसाठी चीनवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते.

नेपच्यून एनर्जीचे सीईओ अँड्रियास शॅक म्हणाले की, हा नवीन शोध कंपनीच्या सॅक्सोनी-अन्हाल्ट राज्यातील परवाना क्षेत्रांच्या महत्त्वपूर्ण क्षमतेची ताकद दर्शवतो.  महत्त्वाच्या कच्च्या मालाच्या लिथियमसाठी जर्मन आणि युरोपियन पुरवठा बाजारपेठेत महत्त्वपूर्ण योगदान देता येते," असे ते म्हणाले. स्प्रौल ईआरसीई या आंतरराष्ट्रीय आणि स्वतंत्र मूल्यांकन एजन्सीला संशोधन सादर केल्यानंतर हा शोध लागला आहे, ज्याने जर्मनीकडे 43 दशलक्ष टन लिथियम कार्बोनेटचा साठा असल्याचा अंदाज लावला आहे.

जर्मन राज्यातील सॅक्सोनी-अन्हाल्ट येथे स्थित ऑल्टमार्क बेसिन हे नैसर्गिक वायू उत्पादनाचे एक प्रमुख ठिकाण आहे. हे पर्मियन बेसिनचा एक भाग आहे, जे एकेकाळी युरोपमधील सर्वात मोठ्या वायू क्षेत्रांपैकी एक होते, जे उत्तर जर्मनीपासून रशिया, युक्रेन आणि पोलंडपर्यंत पसरलेले होते. नेपच्यून एनर्जी आणि त्याच्या पूर्ववर्ती कंपन्यांनी १९६९ पासून या प्रदेशातील नैसर्गिक संसाधनांचा वापर केला आहे. अलीकडील डेटावरून असे दिसून आले आहे की महाकाय ऑल्टमार्क गॅस क्षेत्रातील रॉटलीजेंड ब्राइन केवळ अत्यंत खनिजयुक्तच नाहीत तर लिथियममध्ये देखील अत्यंत समृद्ध आहेत.

स्प्रौल ईआरसीईने अहवाल दिला आहे की या भागात 43दशलक्ष टन लिथियम कार्बोनेट आहे. नेपच्यून एनर्जी म्हणते, "याचा अर्थ असा की जगातील सर्वात मोठ्या प्रकल्प-आधारित लिथियम संसाधनांपैकी एक उत्तर सॅक्सोनी-अन्हाल्टमध्ये आहे." तुलनेसाठी, अर्जेंटिना, बोलिव्हिया आणि चिली यांच्यात सामायिक केलेल्या लिथियम त्रिकोणात जगातील 53 टक्के लिथियम संसाधने आहेत. यामध्ये अंदाजे 50 दशलक्ष टन अल्कली धातूचा समावेश आहे.

भारताचे जर्मनीशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. दोन्ही देश केवळ व्यापारातच नव्हे तर संरक्षण क्षेत्रातही सहकार्य करतात. भारत हा जर्मनीच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे. भारत-जर्मनी संबंध आर्थिक, राजकीय, संरक्षण आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात पसरलेल्या समान लोकशाही तत्त्वांवर आधारित मजबूत आणि विश्वासार्ह भागीदारीवर आधारित आहेत. युरोपियन युनियनमध्ये जर्मनी हा भारताचा एक प्रमुख व्यापारी भागीदार आहे आणि दोन्ही देश हवामान बदल, दहशतवाद आणि शाश्वत जागतिक आर्थिक व्यवस्थेसारख्या जागतिक मुद्द्यांवर सहकार्य करतात. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार महत्त्वपूर्ण आहे आणि जर्मनी हा भारतात थेट परकीय गुंतवणुकीचा (FDI) एक प्रमुख स्रोत आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

