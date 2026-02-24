लवकरात लवकर इराणमधून बाहेर पडा, परिस्थिती गंभीर! भारतीय दूतावासाचा भारतीय नागरिकांना इशारा

Iran vs America : इराण आणि अमेरिकेतील तणाव वाढतच चाला आहे. अमेरिकेने मध्यपूर्वेत युद्धनौका, युद्धनौका, लढाऊ विमाने यांचा समावेश असलेला मोठा लष्करी दल तैनात केला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सैन्याने इराणविरुद्ध दीर्घकालीन लष्करी मोहिमेसाठी तयारी केली आहे. इराणमध्ये वाढता तणाव आणि अलिकडच्या काळात झालेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर, तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने सर्व भारतीय नागरिकांना तात्काळ देश सोडण्याचा सल्ला दिला आहे.
भारतीय दूतावासाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. यात्रेकरू, व्यावसायिक आणि पर्यटकांसह सर्व भारतीयांनी इराण सोडावे. 5 जानेवारी 2026 आणि 14 जानेवारी 2026 रोजी परिपत्रक जारी केले होते. हे परित्रक नव्याने जारी करत भारतीयांना तात्काळ इराण सोडण्याचे आवाहन केले आहे. सूचनांचे पुनरावलोकन आहे, परंतु आता परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे असा इशारा या परिपत्राकात देण्यात आला आहे.
दूतावासाने लिहिले की, "इराणमधील सध्याची परिस्थिती पाहता, भारतीय नागरिकांना (विद्यार्थी, यात्रेकरू, व्यावसायिक आणि पर्यटक) व्यावसायिक उड्डाणांसह सर्व उपलब्ध मार्गांनी इराण सोडण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. 14 जानेवारी 2026 रोजीच्या सूचनांमध्ये पुन्हा एकदा म्हटले आहे की सर्व भारतीय नागरिक आणि पीआयओंनी सतर्क राहावे, निदर्शने किंवा निदर्शने होण्याची ठिकाणे टाळावीत, भारतीय दूतावासाच्या संपर्कात राहावे आणि स्थानिक माध्यमांवर लक्ष ठेवावे." दूतावासाने पुढे म्हटले आहे की सर्व भारतीयांनी त्यांचे पासपोर्ट, ओळखपत्रे आणि इतर प्रवास कागदपत्रे नेहमी तयार ठेवावीत. कोणत्याही मदतीसाठी दूतावासाशी संपर्क साधावा.
इराणमध्ये जानेवारी 2026 मध्ये देशव्यापी निदर्शनांमध्ये हजारो लोक मारले गेले, ज्यामुळे सरकारने कठोर कारवाई केली. फेब्रुवारी 2026 मध्ये विद्यापीठे पुन्हा सुरू झाल्यानंतर, विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू केली. तेहरान, मशहाद आणि इतर शहरांमध्ये निदर्शने होत आहेत, ज्यामुळे सुरक्षा दलांशी संघर्ष सुरू झाला.
अमेरिका आणि इराणमधील तणाव वाढत आहे. या प्रदेशात अमेरिकन लष्करी सैन्य जमा होत आहे आणि ट्रम्प प्रशासनाकडून संभाव्य हल्ल्यांची भीती आहे. अनेक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या हल्ल्यांच्या भीतीच्या पार्श्वभूमीवर ही सूचना देण्यात आली आहे.
भारतीय दूतावासाने भारतीय नागरिकांसाठी हेल्पलाइन क्रमांक जारी केले आहेत
+98 912 810 9115
+98 912 810 9109
+98 912 810 9102
+98 993 217 9359
याशिवाय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in या ईमेलद्वारे देखील संपर्क साधू शकता.