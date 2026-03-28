Ghost Forest: जगाला नाश होण्यापासून वाचवू शकतं 'घोस्ट फॉरेस्ट', पृथ्वीचं भविष्य सांगणाऱ्या नैसर्गिक प्रयोगशाळेमागील रहस्य!

Ghost Forest: घोस्ट फॉरेस्ट हे एक रहस्यमय आणि भयानक दिसणारे जंगल आहे. पूर्वी हिरव्या झाडांनी भरलेले हे ठिकाण आता फक्त राखाडी, मृत आणि कोरडे झाडांचे खांब उभे असतात. समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे मीठकटू पाणी जमिनीत शिरते आणि झाडांना विषासारखे मारते. यात झाडे हळूहळू मरतात पण उभी राहतात, ज्यामुळे ते ‘घोस्ट फॉरेस्ट’ वाटतात. हे फक्त एक दृश्य नाही, तर हवामान बदलाचा स्पष्ट इशारा मानला जातो. साध्या भाषेत सांगायचे तर, समुद्र आपल्या जंगलांना गिळंकृत करतोय आणि ही मृत झाडे आपल्याला भविष्य दाखवत आहेत.
समुद्राची पातळी वाढणे हा मुख्य कारण आहे. जागतिक तापमान वाढल्याने बर्फ वितळतो आणि समुद्र पाणी वाढते. हे पाणी किनार्यावरील जमिनीत शिरते. झाडे मीठ सहन करू शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांची मुळे खराब होतात. पाणी आणि हवा खेळण्याची व्यवस्था बिघडते. अमेरिकेच्या पूर्व किनार्यावर हे वेगाने घडत आहे. भारतातील सुंदरबन डेल्टाही हळूहळू बुडत आहे, ज्यामुळे तेथील जंगलेही याच धोक्यात आहेत. साध्या शब्दात, समुद्र आपल्या घरात शिरला तर झाडे कसे मरतील, हे यातून समजते.
हे मुख्यतः अमेरिकेच्या पूर्व किनार्यावर भरपूर दिसतात. तेथे पूर्वी हिरवीगार जंगले होती, आता फक्त मृत खांब उभे आहेत. सुंदरबनसारख्या ठिकाणीही हाच धोका आहे. ही जंगले फक्त एक इशारा नाहीत, तर ‘नैसर्गिक प्रयोगशाळा’ आहेत. वैज्ञानिकांना यातून समजते की हवामान बदल झाला तर पृथ्वीचे जंगले कसे बदलतील. हे अभ्यास करून आपण इतर जंगलांना वाचवण्याची योजना तयार करू शकतो. म्हणजे हे घोस्ट फॉरेस्ट खरोखरच जगाला वाचवण्याचे रहस्य सांगत असल्याचे दिसते.
डेलावेअर विद्यापीठातील संशोधकांनी यावर खोल अभ्यास केला. ते 2026 च्या अमेरिकन केमिकल सोसायटीच्या बैठकीत आपले निष्कर्ष सादर करणार आहेत. त्यांनी ‘स्टेमफ्लो’ या प्रक्रियेचा अभ्यास केला. स्टेमफ्लो म्हणजे पाऊस झाडाच्या खोडावरून खाली वाहतो आणि त्यातून मातीला पोषक द्रव्ये मिळतात. त्यांनी निरोगी, तणावग्रस्त आणि पूर्ण मृत झाडांची तुलना केली. विद्यार्थी सॅमन्था चिट्टाकोन आणि संशोधक यू-पिंग चिन यांनी हे काम केले. साध्या शब्दात, झाडे जिवंत असताना पाणी कसे वाहते आणि मृत झाल्यावर काय होते, हे ते पाहत आहेत.
संशोधनात एक आश्चर्यजनक गोष्ट समोर आली. ज्यात मृत झाडे स्पंजसारखी वागताना दिसली. म्हणजेच ती पाणी जास्त शोषून घेतात आणि मातीला पोषक द्रव्ये व कार्बन पोचवत नाहीत. तणावग्रस्त झाडांमधून स्टेमफ्लोमध्ये साखरेचे प्रमाण खूप वाढते, ज्यामुळे मातीतील सूक्ष्मजीव बदलतात. याचा परिणाम भोवतालच्या झुडुपे, दव आणि इतर प्राण्यांवर होतो. जंगले कार्बन साठवतात, पण हे बदल झाल्याने कार्बन कमी साठवले जाते आणि हवामान बदल आणखी वेगाने होतो. सुंदरबनसारख्या ठिकाणी हे घडले तर संपूर्ण पर्यावरण बिघडेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
घोस्ट फॉरेस्ट हे फक्त नुकसान नाहीत, तर पृथ्वी वाचवण्याचे ‘नैसर्गिक लॅब’ आहेत. यातून वैज्ञानिकांना समजेल की कोणते जंगले प्रथम धोक्यात येतील आणि त्यांना कसे वाचवावे. स्टेमफ्लोचा अभ्यास करून आपण नवीन रणनीती तयार करू शकतो. सॅमन्था म्हणतात, “स्टेमफ्लो महत्त्वाचे आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.” यू-पिंग चिन सांगतात, “मृत झाडे स्पंजसारखे वागतात, यामुळे संपूर्ण जंगलाचे साखळी प्रभाव पडतो.” हे अभ्यास जगाला समजवतील की हवामान बदल थांबवला नाही तर काय होईल. म्हणून घोस्ट फॉरेस्ट हे भविष्य समजून घेण्याचे आणि जग वाचवण्याचे महत्त्वाचे साधन मानले जात आहे.