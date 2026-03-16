GK : कच्च्या तेलापासून फक्त पेट्रोल, डिझेल नाही तर एकूण 10 वस्तू बनवल्या जातात; दोन वस्तू अशा आहेत की विश्वासच बसणार नाही

Crude Oil Products List : अमेरिका इस्त्रायल इराण युद्धाचा भडका उडाला आहे. यामुळे जगात कच्च्या तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. कच्च्या तेलापासून पेट्रोल, डिझेल तयार केले जाते. मात्र, कच्च्या तेलापासून फक्त पेट्रोल, डिझेल किंवा गॅस नाही तर एकूण 10 प्रकारच्या वस्तू बनवल्या जातात. या यादीत दोन वस्तू अशा आहेत की तुम्हाला विश्वासच बसणार नाही की या वस्तू कच्च्या तेलापासून तयार केल्या जातात.
आखाची देशांमध्ये अनेक तेलसाठे आहेत. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनी मार्ग बंद केला आहे. याच मार्गातून अनेक तेल जहाजांची वाहतूक होते. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनी मार्ग बंद केल्याने कच्च्या तेलाची वाहतूक ठप्प झाली आहे. परिणामी जगात अनेक ठिकाणी पेट्रोल, डिझेलसह गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या तुटवड्यामुशळे अनेक उद्योगांना याचा फटका बसला आहे.
कच्चे तेल दिसायला काळे, जाड आणि चिकट असते, पण ते आपल्या दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या असंख्य वस्तूंच्या निर्मीतीत याचा वापर होतो. कच्चे तेल हे आपल्या जीवनाचा एक मोठा भाग आहे. ते जमिनीखाली तयार केले जाते आणि नंतर रिफायनरीजमध्ये गरम करून आपण दररोज वापरत असलेल्या अनेक गोष्टी तयार केल्या जातात.
पेट्रोल
पेट्रोल हे वाहनांसाठी वापरले जाणारे इंधन आहे. कार आणि दुचाकींमध्ये याचा वापर केला जातो. रिफायनरीमधील हलक्या तेलांपासून पेट्रोल काढले जाते.
डिझेल
डिझेल हे लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या ट्रक आणि बसेससारख्या जड वाहनांसाठी वापरले जाणारे इंधन आहे. कारमध्ये देखील डिझेलचा वापर केला जातो. डिझेल देखील कच्च्या तेलापासून तयार केले जाते.
रॉकेल
रॉकेल हे मूळतः घरगुती कंदील आणि लहान हीटरमध्ये वापरले जाते. आता, बहुतेक विमाने त्याच्या जेट इंधनावर चालतात. ते अजूनही जुन्या ग्रामीण कंदील आणि लहान रूम हीटरमध्ये वापरले जाते.
एलपीजी (लिक्विड पेट्रोलियम गॅस)
हा गॅस सिलिंडरमध्ये येतो. गॅस स्टोव्ह, गरम पाण्याचे गिझर, ट्रेकिंगसाठी लहान स्टोव्ह यासाठी याचा वापर होते.
प्लास्टिक
बाटल्या, पिशव्या आणि खेळणी यासारख्या वस्तू प्लास्टिकपासून बनवल्या जातात. प्लास्टिक हे जे कच्च्या तेलापासून तयार केले जाते. हे प्लास्टिक खूप मजबूत असते. कोका-कोलाच्या बाटल्या, दुकानातून विकत घेतलेल्या प्लास्टिकच्या पिशव्या, मुलांची हॉट व्हील्स खेळणी यापासून बनवली जातात.
डांबर
रस्ते आणि महामार्ग बांधण्यासाठी डांबरचा वापर केला जातो. डांबर हा कच्च्या तेलाचा एक जड घटक आहे.
सिंथेटिक रबर
कच्च्या तेलापासून मिळवलेले सिंथेटिक रबर टायर, शूज आणि क्रीडा उपकरणे बनवण्यासाठी वापरले जाते.
खते
शेती पिकांना युरिया सारख्या खतांची आवश्यकता असते. ही खतं कच्च्या तेलापासून बनवलेल्या रसायनांपासून बनवली जातात.
औषधे आणि रसायने
वेदना कमी करणारे, साबण आणि क्रीम यासारख्या वस्तू कच्च्या तेलापासून बनवलेल्या रसायनांपासून बनवल्या जातात.
वंगण
वंगण कच्च्या तेलापासून बनवलेले तेल आहे. याचा वापर वाहने आणि यंत्रसामग्रीच्या इंजिनांना वंगण घालण्यासाठी होतो.