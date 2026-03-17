  • Marathi News
  • GK International : जगातील एकमेव देश जिथे कच्च्या तेलाशिवाय सर्व कामं होतात? इथले पेट्रोल पंपही आता बंद होणार

GK International : जगातील एकमेव देश जिथे कच्च्या तेलाशिवाय सर्व कामं होतात? इथले पेट्रोल पंपही आता बंद होणार

इराण आणि इस्रायल - अमेरिका युद्धामुळे संपूर्ण जगात कच्च्या तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे सर्वच देश कच्च्या तेलाचा साठा करत आहेत. मात्र, जगात एक असा देश आहे जिथे कच्च्या तेलाशिवाय सर्व कामं होतात. या देशातील पेट्रोल पंपही आता बंद होणार आहेत.   

वनिता कांबळे | Updated: Mar 17, 2026, 10:47 PM IST
GK International : जगातील एकमेव देश जिथे कच्च्या तेलाशिवाय सर्व कामं होतात? इथले पेट्रोल पंपही आता बंद होणार

Iceland No Need Crude Oil :  इराण आणि इस्रायल - अमेरिका यांच्यातील युद्धाचा वणवा आणखी पेटला आहे. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनी मार्ग बंद केला आहे. यामुळे जगात कच्च्या तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. कच्च्या तेलापासून पेट्रोल, डिझेल तयार केले जाते. तसेच अनेक वस्तू तयार केल्या जातात. यामुळे जगातील सर्वच देश कच्चे तेल मिळवून त्याचा साठा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जगात एक देश असा आहे जिथे कच्च्या तेलाशिवाय सर्व कामं होतात.  इथले पेट्रो पंपही आता हळू हळू बंद केले जात आहेत. 

या देशाचे नाव आहे आइसलँड. या देशाला कच्च्या तेलाची गरज नाही. आइसलँडची भौगोलिक रचना अशी आहे की भूगर्भातील उष्णताच या देशाची उर्जेची गरज भागवते. या देशात जमिनीतूनचे मोठ्या प्रमाणात गरम पाणी आणि ऊर्जा उपलब्ध होता. या देशात असंख्य हिमनद्या आणि नद्या वीज पुरवतात. हा देश हळूहळू पेट्रोलचा वापर कमी करत आहे.  त्याऐवजी चार्जिंग स्टेशन्स बसवत आहे. असे म्हटले जाते की जरी त्याच्याकडे पुरेसे तेल नसले तरी ते जास्त गोंधळ न करता सुरळीतपणे काम करत राहील. त्याला जास्त तेलाची गरज नाही. तेल उपलब्ध नसल्यास मोठ्या प्रमाणात काम करू शकतो. जगातील काही मोजक्या देशांपैकी हा एक आहे जो तेलाशिवाय आपल्या बहुतेक ऊर्जेच्या गरजा सहजपणे पूर्ण करू शकतो. याचा अर्थ असा नाही की ते तेल अजिबात वापरत नाही, परंतु हे खरे आहे की त्याची ऊर्जा व्यवस्था हरित ऊर्जेवर इतकी अवलंबून आहे की त्याच्या तेलाच्या गरजा लक्षणीयरीत्या कमी झाल्या आहेत. तेथील पेट्रोल पंप देखील हळूहळू बंद होत आहेत.

आइसलँड पृथ्वीच्या अशा प्रदेशात वसलेले आहे जिथे तीव्र उष्णता आणि ज्वालामुखी सक्रिय आहेत. यामुळेच येथे भूगर्भातून बाहेर पडणारी वाफ आणि गरम पाण्यापासून वीज निर्माण केली जाते. भूगर्भातून निघणाऱ्या उर्जेचा वापर स्वयंपाकासाठी केला जातो. आइसलँडमध्ये असंख्य हिमनदी नद्या आहेत, ज्या मोठ्या प्रमाणात जलविद्युत निर्माण करतात. या घटकांमुळे, त्याची वीज जवळजवळ 100 टक्के ग्रीन एनर्जी मानली जाते. भूगर्भातील गरम पाणी थेट पाईपद्वारे घरांमध्ये पोहचवले जाते भूगर्भातील गरम पाणी थेट घरांमध्ये पाईपद्वारे पोहोचवले जाते. त्यामुळे पाणी गरम करण्यासाठी जवळजवळ कोणतेही इंधन वापरले जात नाही. आइसलँडचा वीज स्रोत 70 टक्के जलविद्युत आणि 30 टक्के भूऔष्णिक आहे. आइसलँडला वीज निर्मितीसाठी कोळसा किंवा तेलाची आवश्यकता नाही. आइसलँडला हरित ऊर्जेचे मॉडेल मानले जाते. भूऔष्णिक ऊर्जेचा वापर कसा करायचा हे शिकण्यासाठी अनेक देश तेथे जातात.

अचानक तेल संपले तरी आइसलँडला वाहतुकीच्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल, परंतु त्याची उर्वरित ऊर्जा व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात कार्यरत राहील. आता येथे 40 टक्के वाहने इलेक्ट्कीक उर्जेवर चालणारी आहेत. यामुळे येथे पेट्रोल पंपांचे प्रमाणही कमी झाले आहे.  आइसलँडची लोकसंख्या जेमतेम 3,80,000 आहे.  त्यांच्याकडे अमर्यादित आणि स्वस्त भूऔष्णिक ऊर्जा असल्याने, ते बाहेर कितीही थंडी असली तरीही वर्षभर मोठ्या ग्रीनहाऊसमध्ये भाज्या आणि फळे पिकवू शकतात. खते आणि ट्रॅक्टरसाठी केवळ तेलावर अवलंबून असलेल्या देशांमध्ये तेलाच्या कमतरतेचा त्यांच्या शेतीवर तितका परिणाम होणार नाही.

आइसलँड हा असा देश आहे जिथे पेट्रोल पंप हळूहळू बंद केले जात आहेत. सरकार आणि ऊर्जा कंपन्या हळूहळू त्यांचे महत्त्व कमी करत आहेत. त्यांच्या जागी, ईव्ही चार्जिंग नेटवर्क वेगाने विस्तारत आहेत. शिवाय, येथे रस्ते नेटवर्क मर्यादित आहे, ज्यामुळे चार्जिंग नेटवर्क तयार करणे तुलनेने सोपे होते. आइसलँडची चार्जिंग नेटवर्क सिस्टीम खूपच व्यवस्थित आहे. देशातील प्रत्येक रस्त्यावर दर 50 ते 100  किमी अंतरावर जलद चार्जिंग स्टेशन आहेत. ज्यामुळे लांब पल्ल्याच्या प्रवासातही काहीच अचण येत नाही. येथील अनेक जुने पेट्रोल पंप पॉवर स्टेशनमध्ये रूपांतरित केले जात आहेत. आइसलँडमध्ये पर्यटन हा एक प्रमुख उद्योग आहे. हॉटेल्स, गेस्टहाऊस आणि शॉपिंग सेंटर्समध्ये अनेकदा ईव्ही चार्जर उपलब्ध असतात, ज्यामुळे पर्यटकांना त्यांच्या कार रात्रभर चार्ज करता येतात.

या देशात वीज स्वस्त आहे. बहुतेक घरे स्वतंत्र घरे आहेत. त्यामुळे बरेच लोक त्याची वाहने रात्री घरीच चार्ज करतात. चार वर्षांत, तेथे पेट्रोल किंवा डिझेल कार राहणार नाहीत. त्या टप्प्याटप्प्याने बंद होतील. तथापि, मासेमारी जहाजे, लांब पल्ल्याच्या ट्रक, विमाने आणि दुर्गम ग्रामीण वाहने अजूनही पेट्रोलवर चालतात.  म्हणूनच आइसलँड हा जगातील अशा देशांपैकी एक आहे जिथे बरेच लोक म्हणतात की जरी तेल अचानक संपले तरी देशाची ऊर्जा व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात कार्यरत राहील, कारण त्यांची वीज, हीटिंग आणि स्वयंपाकघरातील इंधन आधीच पूर्णपणे अक्षय स्त्रोतांमधून चालत आहे. आइसलँड लोकसंख्येच्या बाबतीत तुलनेने लहान आहे, परंतु त्याचे एकूण क्षेत्रफळ 103,000 चौरस किलोमीटर (३९,७६८ चौरस मैल) आहे. यामुळे आइसलँड जगातील 18 वे सर्वात मोठे बेट आणि ग्रेट ब्रिटननंतर युरोपमधील दुसरे सर्वात मोठे बेट बनले आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

