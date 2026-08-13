/स्वातंत्र्य दिन साजरा न करणारे जगातील TOP 20 देश; 5 देशांची नावे आणि स्वातंत्र्य दिन साजरा न करण्याचे कारण जाणून चकित व्हाल!

India Independence Day 2026: भारतात 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा केला जातो. इतिहासाचा साक्षीदार असलेला हा दिवस भारतीयांसाठी सर्वात महत्त्वाच्या दिवसांपैकी हा एक आहे. ब्रिटिश राजवटीपासून भारताल स्वातंत्र्य मिळाले तो हा दिवस आहे. प्रत्येक भारतीयसाठी हा अभिमानाचा दिवस आहे. जगभरात अनेक आपला स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा करतात. मात्र, असे काही देश आहेत जे स्वातंत्र्य दिन साजरा करत नाहीत. जाणून घेऊया हे देश कोणते आहेत?
स्वातंत्र्य दिन साजरा न करण्याची अनेक कारणे आहेत. जसे की हे देश कधीही गुलामगिरीत नव्हते. किंवा हे देश लष्करी राजवटत नव्हते. किंवा ते एखाद्या मोठ्या देशापासून वेगळे झाले पण त्या देशापासून कधीही विभक्त झाले नाहीत. असे असूनही, अनेक देश राष्ट्रीय दिन साजरा करतात. असे काही देश आहेत ज्यांना स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याची संधी कधीच मिळाली नाही.
ब्रिटन हा जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा देश आहे. एके काळी, जगाच्या एक चतुर्थांश भूभागावर ब्रिटनचे नियंत्रण होते. 'ब्रिटनच्या राजवटीवर सूर्य कधीही मावळत नाही' अशी एक म्हण होती. ब्रिटनचा कोणताही अधिकृत राष्ट्रीय दिवस नाही. राणीच्या वाढदिवसानिमित्त, तसेच इतर महत्त्वाच्या दिवशी अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातात.
14 जुलै, 1789 रोजी 7000 फ्रेंच क्रांतिकारकांनी फ्रेंच राजेशाही उलथवून टाकली. हा दिवस फ्रेंच क्रांतीची अधिकृत सुरुवात मानला जातो. फ्रान्स एकेकाळी युरोपमधील सर्वात शक्तिशाली देश होता. फ्रान्सला एक सुवर्ण इतिहास आहे आणि आजही त्याची गणना जगातील सर्वोच्च महासत्तांमध्ये केली जाते. फ्रान्समध्ये स्वातंत्र्या दिन साजरा केला जात नाही.
नेपाळ भारताचा शेजारी आणि दक्षिण आशियातील सर्वात लहान देशांपैकी एक आहे. 21 व्या शतकात क्रांती अनुभवलेला हा जगातील सर्वात तरुण देशांपैकी एक आहे. नेपाळने भारतासह चीनसोबतही चांगले संबंध राखले आहेत. हा दक्षिण आशियातील सर्वात जुन्या देशांपैकी एक आहे. नेपाळ कधीही कोणत्याही देशाची किंवा साम्राज्याची वसाहत किंवा गुलाम नव्हता, त्यामुळे त्याचा स्वतःचा स्वातंत्र्य दिन नाही. मात्र, 20 सप्टेंबर रोजी नेपाळमध्ये राष्ट्रीय संविधान दिन साजरा केला जातो. 2015 मध्ये याच दिवशी नेपाळने आपले संविधान स्वीकारले. 20 मध्ये नेपाळने स्वतःला एक धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक म्हणून घोषित केले. 2008 मध्ये येथील हिंदू राजेशाही संपुष्टात आली.
इराण हा जगातील एक मोठा इस्लामिक देश आहे. इराणमध्ये स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जात नाही मात्र, 1 एप्रिल रोजी इस्लामिक प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो. इस्लामिक राष्ट्र म्हणून त्याच्या स्वातंत्र्याच्या घोषणेचे प्रतीक आहे.
जपान हा जगातील सर्वात प्रगत आणि विकसीत देश आहे. जपानचा स्वतःचा स्वातंत्र्य दिन नाही. दुसऱ्या महायुद्धात झालेल्या विध्वंसानंतर जपानने केलेल्या पुनर्बांधणीची उदाहरणे आणि म्हणी जगभर लोकप्रिय आहेत. भूकंप असो वा त्सुनामी, या देशाने अनेक नैसर्गिक आपत्तींचा सामना केला आहे. जपान केवळ एक जागतिक आर्थिक महासत्ताच नाही, तर एक विकसित राष्ट्रही आहे. जपानने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी उंची गाठली आहे. आयुर्मानाच्या बाबतीत ते जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व्यतिरिक्त, हा देश आपल्या कला, खाद्यसंस्कृती आणि संगीतासाठीही प्रसिद्ध आहे. 11 फेब्रुवारी रोजी जपानमध्ये राष्ट्रीय स्थापना दिन साजरा करण्याची परंपरा आहे.
रशिया हा आकाराने जगातील सर्वात मोठा देश आहे. या देशात 11 टाइम झोन आहेत. 16 देशांची सीमा रशियाला लागून आहे. रशियाचा एक गौरवशाली इतिहास आहे, तो एकेकाळी जगातील तिसरे सर्वात मोठे साम्राज्य होता. रशियाचे भारतासोबत उत्कृष्ट संबंध आहेत. रशियाचा स्वतःचा स्वातंत्र्य दिन नाही. 1992 पासून, हा देश 12 जून रोजी आपला राष्ट्रीय दिन साजरा करतो, ज्याला कधीकधी त्याचा स्वातंत्र्य दिन समजले जाते. हा दिवस राष्ट्रीय सुट्टीचा असतो. याव्यतिरिक्त, नाझी सैन्यावरील विजयाच्या स्मरणार्थ 9 मे रोजी विजय दिन देखील साजरा केला जातो.
चीन मध्ये स्वातंत्र्यदिन नाही तर 1 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय दिन साजरा केला जातो. 1 ऑक्टोबर, 1949 रोजी झालेल्या चीनच्या जनवादी प्रजासत्ताकाच्या स्थापनेच्या स्मरणार्थ हा दिवस साजरा केला जातो. याच दिवशी रेड आर्मीचे नेते माओ झेडोंग यांनी चीनच्या जनवादी प्रजासत्ताकाच्या स्थापनेची घोषणा केली आणि ऐतिहासिक तियानमेन चौकात नवीन चिनी ध्वज फडकवला. चीन ही जगातील सर्वात प्राचीन संस्कृतींपैकी एक आहे. हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. जगातील सर्वात मोठे सैन्यदेखील चीनकडे आहे.
भूतान हा जगातील सर्वात शांत देश आहे. इतिहासात, भूतान कधीही कोणत्याही देशाची वसाहत किंवा गुलाम नव्हता. त्यामुळे, भूतनमध्ये स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जात नाही. भूतानमध्ये बौद्ध धर्माचा प्रभाव राहिला आहे. भूतानचा चीनसोबत दीर्घकाळापासून सीमावाद सुरु आहे. 1711 मध्ये, अंतर्गत अशांततेच्या काळात, तिबेटी लोकांनी भूतानवर हल्ला केला. परंतु ते तो जिंकण्यात अयशस्वी ठरले. 1974 मध्ये, कूचबिहारच्या ताब्यावरून भूतानने ब्रिटिश सैन्याशी युद्ध केले. एका तहात हे युद्ध संपल्याची घोषणा करण्यात आली. जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा भूतान हा त्याला स्वीकारणाऱ्या पहिल्या देशांपैकी एक होता.
इटलीमध्ये 2 जून रोजी राष्ट्रीय दिन आणि प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो. 2 जून, 1945 रोजी झालेल्या सार्वमतानंतर प्रजासत्ताक इटलीच्या स्थापनेच्या स्मरणार्थ हा दिवस साजरा केला जातो. एकेकाळी मुसोलिनीच्या फॅसिझमसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या इटलीने प्रबोधनकाळाची सुरुवात अनुभवली. इटली सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध देशांमध्ये अग्रणी स्थानावर आहे.
हिटलरच्या हुकूमशाहीमुळे जगभर ओळखला जाणारा हा युरोपीय देश आहे. जर्मनीत स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जात नाही मात्र, 3 ऑक्टोबर रोजी एकता दिन साजरा केला जातो. जर्मनी जगातील सर्वात गतिमान अर्थव्यवस्थांपैकी एक आणि पर्यटनाचे केंद्र आहे.
सौदी अरेबियात स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जात नाही. मात्र, दरवर्षी 23 सप्टेंबर राष्ट्रीय दिन साजरा केला जातो. याच दिवशी सौदी अरेबियाच्या राज्याला नाव देण्यात आले होते. 23 सप्टेंबर, 1932 रोजी राजा अब्दुलअजीज यांनी देशाला एकशासित घोषित केले.
इजिप्तमध्ये स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जात नाही. येथे 23 जुलै रोजी राष्ट्रीय दिन साजरा केला जातो. 1952 च्या इजिप्शियन क्रांतीनंतर याच दिवशी आधुनिक प्रजासत्ताकाचा पाया घातला गेला. याच्या स्मरणार्थ देशभरात अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. इजिप्तला 28 फेब्रुवारी 1922 रोजी ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी, इजिप्तमध्ये स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जात नाही. इजिप्तचा इतिहास जगातील सर्वात जुन्या इतिहासांपैकी एक आहे. आधुनिक जगातील सर्वात मोठ्या आश्चर्यांपैकी एक मानले जाणारे पिरॅमिड येथेच बांधले गेले.
1 जुलै, 1867 रोजी ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाले. याच दिवशी संविधान कायदा मंजूर झाला . एका करारानुसार, तीन वसाहती एकत्र करून कॅनडाची स्थापना झाली. 1 जुलै रोजी कॅनडा दिन साजरा केला जातो. 1982 मध्ये, कॅनडाने स्वतःचे संविधान स्वीकारले आणि एक स्वतंत्र राष्ट्र बनले. मात्र. कॅनडामध्ये स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जात नाही.
ऑस्ट्रेलिया हा जगातील सहावा सर्वात मोठा देश आहे. 1770 मध्ये ब्रिटनने ऑस्ट्रेलियाच्या पूर्वेकडील अर्ध्या भागावर दावा केला. त्यावेळी ब्रिटनमधून कैद्यांना येथे पाठवले जात असे. ब्रिटनचा पहिला नौदल ताफा 26 जानेवारी 1978 रोजी येथे दाखल झाला. याच दिवशी येथे राष्ट्रीय दिन साजरा केला जातो. 1 जानेवारी 1901 रोजी सहा वसाहती एकत्र येऊन ऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रकुलची स्थापना करण्यात आली. अनेक लोक अजूनही तांत्रिकदृष्ट्या ऑस्ट्रेलियाला स्वतंत्र मानत नाहीत, कारण ऑस्ट्रेलियामध्ये अजूनही घटनात्मक राजेशाही असून ब्रिटिश राणी ही त्याची प्रतिकात्मक प्रमुख आहे. यामुळे ऑस्ट्रेलियात स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जात नाही.
न्यूझीलंडमध्ये देखील स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जात नाही. न्यूझीलंडला ब्रिटनपासून अनेक टप्प्यांमध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. त्यामुळे, स्वातंत्र्य दिनासाठी कोणतीही निश्चित तारीख नाही. असे असले तरी ब्रिटनची राणी अजूनही राष्ट्राची अधिकृत प्रमुख आहे. 1934 पासून, हा देश 6 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय दिन साजरा करतो.
स्पेनमध्ये स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जात नाही. 12 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय सुट्टी असते. कोलंबसने 12 ऑक्टोबर, 1492 रोजी अमेरिका खंडाचा (उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका) शोध लावला. उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देशांमध्ये हा दिवस राष्ट्रीय सुट्टीचा असतो.
थायलंड स्वातंत्र्य दिन साजरा करत नाही. माजी राजा भूमीबोल अदुल्यादेज यांच्या जयंतीनिमित्त 5 डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय दिन साजरा केला जातो. येथे बौद्ध धर्माचा मोठा प्रभाव आहे. हा देश त्याच्या धार्मिक आणि पर्यटन स्थळांसाठीही ओळखला जातो.
तुर्कस्तान स्वातंत्र्य दिनाऐवजी प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो. तुर्कस्तानमध्ये 29 ऑक्टोबर रोजी प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो. 9 ऑक्टोबर 1929 रोजी तुर्की प्रजासत्ताक घोषित करण्यात आले.
इथिओपिया हा आफ्रिकेतील सर्वात जुना स्वतंत्र देश आहे. मुसोलिनीने त्यावर ताबा मिळवला होता. स्वातंत्र्य दिनाऐवजी, इथिओपिया 5 मे रोजी इटलीवरील विजयाच्या स्मरणार्थ विजय दिन साजरा करतो. इथिओपियाने हुकूमशाही आणि गृहयुद्धांचा सामना केला आहे. हा जगातील सर्वात गरीब देशांपैकी एक आहे.
अँडोरा, कॅमेरून, डेन्मार्क, लाओस, लक्झेंबर्ग, मार्शल बेटे, मोनॅको, पलाऊ, लिकटेंस्टाईन, सॅन मारिनो आणि व्हॅटिकन सिटी यांसारखे देश देखील आपला स्वातंत्र्यदिन साजरा करत नाहीत. यांपैकी अनेक देश जगातील सर्वात नवीन देशांपैकी आहेत, जे अलीकडेच सार्वमताद्वारे किंवा इतर देशांपासून वेगळे होऊन तयार झाले आहेत. तथापि, या देशांमध्ये स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याची कोणतीही परंपरा नाही.