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स्वातंत्र्य दिन साजरा न करणारे जगातील TOP 20 देश; 5 देशांची नावे आणि स्वातंत्र्य दिन साजरा न करण्याचे कारण जाणून चकित व्हाल!

15 ऑगस्ट रोजी भारतात स्वातंत्र्य दिन जल्लोषात साजरा केला जातो. भारताप्रमाणे अनेक देश स्वातंत्र्य दिन साजरा करतात. मात्र, असे काही देश आहेत जे स्वातंत्र्य दिन साजरा करत नाहीत. स्वातंत्र्य दिन साजरा न करणारे जगातील TOP 20 देश.

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 13, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:30 PM IST
स्वातंत्र्य दिन साजरा न करणारे जगातील TOP 20 देश; 5 देशांची नावे आणि स्वातंत्र्य दिन साजरा न करण्याचे कारण जाणून चकित व्हाल!

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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