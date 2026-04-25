Mating Behavior: 'पार्टनरकडे न पाहता, केवळ स्पर्शाने देतो बाळांना जन्म'; 50 कोटी न्यूरॉन्सची विज्ञानालाही थक्क करणारी करामत!

Octopus Mating Behavior: नर आणि मादी ऑक्टोपस एकमेकांना न पाहताही प्रजोत्पादन करू शकतात, असे वैज्ञानिकांना ऑक्टोपसच्या वागणुकीवर केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 25, 2026, 07:45 PM IST
ऑक्टोपस

Octopus Mating Behavior: निसर्गाच्या अथांग गर्भात अशा अनेक गोष्टी दडलेल्या आहेत ज्या विज्ञानालाही थक्क करून सोडतात. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका शोधनिबंधानुसार, समुद्रातील सर्वात बुद्धिमान समजल्या जाणाऱ्या 'ऑक्टोपस' (Octopus) बाबत एक अत्यंत धक्कादायक आणि रंजक माहिती समोर आली आहे. प्रसिद्ध विज्ञान नियतकालिक 'सायन्स'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका संशोधनानुसार, ऑक्टोपस प्रजोत्पादनासाठी डोळ्यांचा वापर न करता केवळ 'स्पर्श आणि चवी'च्या (Taste by Touch) जोरावर आपली प्रक्रिया यशस्वी करतात.

अंधारातही अचूक मागोवा

नर आणि मादी ऑक्टोपस एकमेकांना न पाहताही प्रजोत्पादन करू शकतात, असे वैज्ञानिकांना ऑक्टोपसच्या वागणुकीवर केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले. एका प्रयोगात नर आणि मादी ऑक्टोपस यांना एका अंधाऱ्या टँकमध्ये एका अडथळ्याद्वारे वेगळे ठेवण्यात आले होते. तरीही नर ऑक्टोपसने त्या अडथळ्याला असलेल्या एका लहान छिद्रातून आपली एक विशिष्ट सूंड (Arm) बाहेर काढली आणि मादीचा अचूक शोध लावला. शरीराचा थेट संपर्क नसताना आणि एकमेकांना न पाहता केवळ रासायनिक संवेदनांच्या (Chemosensation) जोरावर त्यांनी ही प्रक्रिया पार पाडली.

50 कोटी न्यूरॉन्सचे अजब जाळे आणि स्वतंत्र निर्णयक्षमता

ऑक्टोपसची शारीरिक रचना इतर प्राण्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. ऑक्टोपसच्या शरीरात सुमारे 50 कोटी न्यूरॉन्स असतात, परंतु विशेष म्हणजे हे सर्व न्यूरॉन्स केवळ त्याच्या मेंदूत नसून त्याच्या आठही भुजांमध्ये (सूंड) पसरलेले असतात. यामुळे ऑक्टोपसची प्रत्येक सूंड ही स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यास सक्षम असते. एखाद्या मेंदूप्रमाणेच या भुजा आजूबाजूच्या पर्यावरणाचा अनुभव घेऊ शकतात, ज्यामुळे मेंदूला प्रत्येक वेळी आदेश देण्याची गरज भासत नाही.

प्रजोत्पादनासाठी निसर्गाचा विशेष हात

नर ऑक्टोपसकडे प्रजोत्पादनासाठी एक विशेष भुजा असते, ज्याला विज्ञानाच्या भाषेत 'हेक्टोकोटाइलस' (Hectocotylus) असे म्हणतात. ही भुजा केवळ स्पर्मचे पॅकेट मादीच्या शरीरात पोहोचवण्याचेच काम करत नाही, तर ती एक संवेदी अंग म्हणूनही कार्य करते. मादीने सोडलेले रासायनिक सिग्नल ही भुजा अचूक ओळखते आणि प्रजननाची प्रक्रिया यशस्वी करते. या भुजावर असलेल्या प्रत्येक सक्शन कपमध्ये सुमारे 10000 संवेदी पेशी असतात, ज्यामुळे त्याचा स्पर्श अत्यंत संवेदनशील असतो.

प्रयोगातून सिद्ध झालेली रासायनिक संवेदना

वैज्ञानिकांनी या संशोधनाचे परीक्षण करण्यासाठी मादी ऑक्टोपसच्या जागी 'प्रोजेस्टेरॉन' (Progesterone) हार्मोन लावलेली एक प्लास्टिकची ट्यूब ठेवली. आश्चर्य म्हणजे, नर ऑक्टोपसने त्या ट्यूबलाच मादी समजून प्रजननाचा प्रयत्न केला. याउलट, ज्या ट्यूबला हार्मोन लावले नव्हते, त्याकडे नर ऑक्टोपसने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. यावरून हे सिद्ध झाले की, ऑक्टोपस डोळ्यांपेक्षा रासायनिक सिग्नलवर अधिक विश्वास ठेवतात.

शरीरापासून विलग होऊनही कार्य करणारी भुजा

संशोधनातील सर्वात थक्क करणारा भाग म्हणजे जेव्हा वैज्ञानिकांनी ऑक्टोपसच्या शरीरापासून ती विशेष भुजा कापून वेगळी केली, तरीही ती भुजा स्वतंत्रपणे प्रतिसाद देत होती. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोनच्या संपर्कात येताच ती विलग झालेली भुजा हालचाल करू लागली, जणू ती स्वतःच जोडीदाराचा शोध घेत आहे. हे सिद्ध करते की ऑक्टोपसच्या भुजांमध्ये स्वतःची स्वतंत्र 'स्मरणशक्ती' आणि 'बुद्धिमत्ता' असते.

इवोल्यूशन आणि प्रजाती टिकवण्याची धडपड

या संशोधनात 'CRT1' नावाच्या एका विशेष रिसेप्टरची ओळख पटली आहे, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोनला प्रतिसाद देतो. निसर्गात असे जीव जे आपल्या आयुष्यात खूप कमी वेळा एकमेकांना भेटतात, त्यांच्यासाठी ही व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रजननाच्या प्रक्रियेत कोणतीही चूक होऊ नये आणि स्वतःच्याच प्रजातीच्या जोडीदाराची अचूक ओळख पटावी, यासाठी निसर्गाने ऑक्टोपसमध्ये ही 'न पाहता ओळखण्याची' (Non-visual recognition) प्रणाली विकसित केली आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

