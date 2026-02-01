English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
₹641,77,785 कोटींचं नुकसान... चांदीच्या दरांमध्ये 37 टक्क्यांची घसरण तर सोनं 13 टक्क्यांनी घसरलं

Gold & Silver Price: सोन्या, चांदीच्या दरांमध्ये फार मोठी घसरण झाली असून यासाठी अमेरिकेतील दोन महत्त्वाच्या गोष्टी कारणीभूत ठरल्या आहेत. या गोष्टी कोणत्या आणि नक्की झालंय काय जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 1, 2026, 07:10 AM IST
सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये मोठी घट (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य- फ्रीपिक आणि रॉयटर्स)

Gold & Silver Price: मागील काही काळापासून सातत्याने दरवाढ होत असलेल्या चांदीच्या किंमतीमध्ये अचानक मोठी घसरण झाली आहे. शुक्रवारी, 30 जानेवारी रोजी स्पॉट चांदीच्या किंमतीमध्ये 37 टक्क्यांनी घसरण झाली. ही चांदीच्या किंमतीत एका दिवसात झालेली सर्वात मोठी घसरण आहे. वायदा बाजारातील किंमती 31 टक्क्यांनी कोसळल्या. यापूर्वी मार्च 1980 मध्ये एवढी मोठी घसरण पाहायला मिळाली होती. या आठवड्याच्या सुरुवातीला 120 अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त विक्रमी पातळी गाठल्यानंतर, चांदीची किमत काल रात्री एकाच सत्रात 84 डॉलर्सपर्यंत घसरली आहे.

आतापर्यंतचा सर्वात वाईट दिवस

अमेरिकेतील चांदी-संबंधित ईटीएफची (ETFs) परिस्थिती अधिकच चिंताजनक असल्याचं दिसून येत आहे. ज्याचा परिणाम जागतिक बाजारावर झाला आहे. प्रोशेअर्स अल्ट्रा सिल्व्हर ईटीएफची किमत एकाच ट्रेडिंग सत्रात 60 टक्क्यांनी कोसळली, तर आयशेअर्स सिल्व्हर ट्रस्ट ईटीएफ 29 टक्क्यांनी घसरला. या दोन्ही फंडांसाठी तो आतापर्यंतचा हा सर्वात वाईट दिवस ठरला. या विक्रीमागे अनेक घटक कारणीभूत ठरले. त्यामध्ये एक महत्त्वाची नियुक्ती आणि कमकुवत अमेरिकी डॉलर्स ही महत्त्वाची कारणं आहेत. 

'ती' नियुक्ती

2025 मध्ये आणि या वर्षी जानेवारी महिन्यात मौल्यवान धातूंच्या किंमतीमध्ये झालेल्या दरवाढीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या स्वातंत्र्याबद्दलची वाढती चिंता. विशेषतः अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्याजदर कमी करण्याच्या नियमित मागण्यांबरोबरच चेअरमन जेरोम पॉवेल यांना पदावरून काढून टाकण्याचे संकेत अनेकदा दिल्याचं बाजारात टेन्शनचं वातावरण होतं.  गेल्या आठवड्यापर्यंत, व्हाईट हाऊसचे राष्ट्रीय आर्थिक परिषदेचे संचालक केविन हॅसेट यांची ट्रम्प सर्वोच्च पदासाठी निवड करतील आणि ते व्हाईट हाऊसच्या कमी दरांच्या मागणीशी सहमत असतील, शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र ट्रम्प यांनी शुक्रवारी माजी फेड गव्हर्नर केविन वॉर्श यांची नवीन फेड चेअरमन म्हणून निवड केली. केविन वॉर्श हे धोरण ठरवताना मध्यवर्ती बँकेच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन करण्यासाठी ओळखले जातात. वॉर्श यांना 'महागाई-विरोधी' (inflation-hawk) म्हणूनही ओळखले जाते.ट्रम्प यांच्या या निवडीमुळे फेडच्या स्वातंत्र्याबाबतच्या काही अल्प-मुदतीच्या चिंता कमी झाल्या. याचा नकारात्मक परिणाम सोने आणि चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंच्या किंमतीवर झाला, कारण या दोन्हीवर कोणतेही व्याज मिळत नाही. कमी व्याजदर त्यांच्यासाठी सकारात्मक असतात.

कमकुवत अमेरिकी चलन

यूएस डॉलर कमकुवत झाला आहे. ट्रम्प यांनी कमकुवत चलन हवे असल्याचं विधान केल्यामुळेही या महिन्यात सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये झालेल्या बदलांना हातभार लागला. मनी मॅनेजरही बाजारांमधून काही नफा काढून घेण्याच्या तयारीत आहेत. अमेरिकी सरकारच्या आकडेवारीनुसार, शुक्रवारी असे दिसून आले की हेज फंड आणि इतर मोठ्या सट्टेबाजांनी 27 जानेवारी रोजी संपलेल्या आठवड्यात चांदीवरील निव्वळ- दिर्घकालीन पोझिशन्स 36 टक्क्यांनी कमी केली. त्यामुळे ती 7,294 कॅन्ट्रॅक्ट्सवर आली. ही 23 महिन्यांतील सर्वात खालची पातळी आहे. ट्रेडिंगसाठी मार्जिनच्या आवश्यकतांमध्ये वाढ, किमती घसरू लागल्यावर सट्टेबाजीच्या पोझिशन्सची विक्री आणि गुंतवणूकदारांकडून नफावसुली यामुळेही काल रात्री दिसलेली घसरण अधिक वेगवान दिसून आल्याचं सांगितलं जात आहे. चांदीच्या घसरणीमुळे हा मौल्यवान धातू सर्व महत्त्वाच्या मूव्हिंग एव्हरेजच्या खाली गेला. "तरीही, आपण ही चढ-उतार सुरूच राहण्यासाठी तयार राहिले पाहिजे," असे हेरियस प्रेशियस मेटल्सचे ट्रेडिंग प्रमुख डॉमिनिक स्पर्झेल म्हणाले.

कॉमर्झबँक एजीमध्ये, "या घसरणीची व्याप्ती हेच दर्शवते की किमतींमधील जलद वाढीनंतर बाजारातील सहभागी गुंतवणूकदार केवळ नफा कमावण्याच्या संधीची वाट पाहत होते. मात्र त्यांना विश्वास आहे की वॉर्श यांच्या नियुक्तीमुळे फेड "किमान काही प्रमाणात दबावाला बळी पडेल आणि सध्याच्या अंदाजित दरांपेक्षा जास्त व्याजदर कपात करेल." असं लिहिलेलं आहे.

दर नेमके किती पडले?

सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये झालेल्या या अभूतपूर्व घसरणीमुळे बाजारातून गुंतवणुकदारांचे तब्बल 7 ट्रिलीयन अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच 641.77.785 कोटी रुपये पण्यात गेले. सोन्याचे दर 13 टक्क्यांनी पडल्याने ते 5452 डॉलर्स प्रती औस म्हणजेच 31 ग्रॅमसाठी 4.99 लाख रुपयांवरुन 4691.60 अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच 31 ग्रॅमसाठी 4.30 लाखंपर्यंत पडली. 

दुसरीकडे चांदीचे दर 24 तासांमध्ये 37 टक्क्यांनी घसरले असून 10 हजार 871 रुपये प्रती 31 ग्रॅम वरुन किंमत 6753 रुपयांवर आली आहे. प्लॅटीनमच्या दरामध्ये 25 टक्क्यांनी तर तांबेच्या दरांमध्ये 8.19 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. 

