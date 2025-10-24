English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सोन्याची खाण असलेला ग्रह, संपूर्ण पृथ्वीच्या अर्थव्यवस्थेच्या लाखोपट किंमत, मंगळ आणि बुधच्या मधोमध फिरतोय हा ग्रह

Asteroid Psyche 16: तुम्हाला माहितीये का आपल्या सौरमंडळात एक असा ग्रह आहे ज्यावर मौल्यवान सोनं आणि प्लॅटिनम आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 24, 2025, 07:48 PM IST
Asteroid Psyche 16: सौरमंडळामध्ये एक लहानसा ग्रह आहे. या ग्रहाला लघूग्रह असंदेखील म्हणतात. तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की या ग्रहावर चक्क सोन्याची खाण आहे. फक्त सोनंच नव्हे तर या ग्रहावर अनेक मौल्यवान धातु आहेत. सोन्यासारखाच हा ग्रहदेखील चमकत असतो. नासाने एक यानदेखील या ग्रहावर पाठवलं आहे. या ग्रहाचे नाव 16 सायचे असं असून इटलीचे खगोलशास्त्रज्ञ एनिबेल डी गास्पेरिस यांनी या ग्रहाचा शोध लावला. त्यावेळी हा 16वा लघूग्रह असल्याने त्याचे नाव 16 सायचे असं ठेवण्यात आलं. या ग्रहावर सोनं, प्लॅटिनम आणि निकलसारखे धातु आहेत.

सायकी लघुग्रह हा पृथ्वीपासून 50 लाख किमी अंतरावर आहे. येथे सूर्यप्रकाश पोहोचण्यासाठी 31 मिनिटांचा कालावधी लागतो. नासाने राबवलेले सायकी मिशन हे 6 वर्षांत पोहोचणार आहे. अभ्यासानुसार, सायकीचे क्षेत्रफळ साधारण 165 ते 800 वर्ग किलोमीटर इतके आहे. नासाला या ग्रहावर असलेल्या सोन्यापेक्षा या ग्रहाबद्दल जास्त उत्सुकता आहे.

सामान्यतः लघुग्रहांवर कार्बन, पाणी अन्य पदार्थ असतात. जे सौरमंडळ बनताना ग्रह बनत असतानाच जन्म घेतात. त्यावेळी कोणताही धातु नसतो. अशातच ग्रहावर धातु कसा काय आला. हे रहस्य वैज्ञानिकांना पडला आहे. यासाठीचे नासाने हे मिशन आखले आहे. या ग्रहावर सोन्यासग अनेक धातु असल्याने खगोलशास्त्रज्ञांमध्ये उस्तुकता आहे.

सोनं असलेला हा ग्रह मंगळ आणि बृहस्पती यांच्या मध्येच असलेल्या एस्टेकरायड पट्ट्यात फिरतोय. या ग्रहावर पूर्णपणे सोनं नसले तरी याची रासायनिक संरचनेत मोठ्याप्रणाणात धातु आहेत. ज्यात सोनं आणि प्लॅटिनमसारखे धातु आहेत. येथे अब्जावधी टन सोनं आणि प्लॅटिनम आहेत. या धातुची किंमत संपूर्ण पृथ्वीच्या अर्थव्यवस्थेच्या लाखोपट अधिक आहे. याचे किंमत 10 क्विंटिलियन ( 10,000,000,000,000,000,000) अमेरिकी डॉलर इतकी आहे.

2023 मध्ये नासा सायकी मिशन लाँच करत आहे, जे लघुग्रहाचा सखोल अभ्यास करेल. हे मिशन ग्रहाची रचना, घनता आणि पृष्ठभागावरील धातूची रचना निश्चित करेल. शिवाय, हे मिशन या धातूंचे उत्खनन करून पृथ्वीवर परत आणता येईल का याचा तपास करेल. पृथ्वीवर पोहोचण्यासाठी सुमारे सहा वर्षे लागतील.

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

