खोदू तिथं सोनं; कुदळ- कुऱ्हाड घेऊन 'या'च दिशेनं साऱ्या गावाची धाव, कुठं सापडला साठा?

Marathi News
  • खोदू तिथं सोनं; कुदळ- कुऱ्हाड घेऊन याच दिशेनं साऱ्या गावाची धाव, कुठं सापडला साठा?

Gold :  सध्या सगळीकडे सोन्या-चांदीच्या दरांची चर्चा आहे. सोन्याच्या दराने दिवसेंदिवस मोठा आकडा गाठला आहे. पण एक असं शहर आहे जिथे सोन्यासाठी अक्षरशः कुदळ आणि फावडे घेऊन फिरत आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 23, 2026, 03:19 PM IST
दक्षिण आफ्रिकेची आर्थिक राजधानी असलेल्या जोहान्सबर्गमधील स्प्रिंग्स हे एक छोटेसे शहर आहे. काही दिवसांपूर्वी एका विशिष्ट ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात सोने सापडल्याची बातमी पसरली. यामुळे लोक सोन्याचे दांडे आणि फावडे घेऊन त्या ठिकाणी गर्दी करू लागले. काही जण दिवसभर खोदकाम करत होते.

गोठ्यात सोन्याचे दांडे 

बीबीसीच्या वृत्तानुसार, दक्षिण आफ्रिकेतील स्प्रिंग्स येथील एका रहिवाशाने गोठ्यात खोदकाम करताना सोन्याचे दांडे सापडल्याचा दावा केला. ही बातमी पसरताच, जलद श्रीमंत होण्यासाठी उत्सुक असलेले अनेक लोक गोठ्यात जमू लागले.

माती चाळतात 

आता, परिस्थिती इतकी वाढली आहे की लोक सोन्याचे दांडे आणि फावडे घेऊन गोठ्यातील माती चाळत आहेत. हे दृश्ये शतकाहून अधिक काळापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेत सोन्याच्या खाणी सापडल्या होत्या त्या काळाची आठवण करून देतात, ज्यामुळे हे शहर दक्षिण आफ्रिकेची आर्थिक राजधानी बनले.

स्थलांतरित लोक राहतात

स्प्रिंग्स शहर आता अनौपचारिक वस्त्यांनी वेढलेले आहे, ज्यातील बरेच रहिवासी शेजारच्या देशांमधून स्थलांतरित आहेत. स्प्रिंग्स शहरात पूर्वी अनेक सोन्याच्या खाणी होत्या, ज्या सोने काढल्यानंतर काही वर्षांपूर्वी बंद करण्यात आल्या होत्या. दक्षिण आफ्रिकेच्या खनिज संसाधन विभागाने या आठवड्यात स्प्रिंग्समधील गुगुलेथूच्या अनौपचारिक वसाहतीत झालेल्या खाणकामाचा निषेध केला आहे, त्याला बेकायदेशीर म्हटले आहे आणि ते पर्यावरणाला हानी पोहोचवत असल्याचा इशारा दिला आहे.

काळ्या बाजारात विकल्या जाणार सोनं

काही रहिवाशांनी बीबीसीला सांगितले की या ठिकाणी अजूनही सोने सापडत आहे, जे त्यांनी काळ्या बाजारात विकले आहे. काहींनी म्हटले की, "आम्हाला माहित आहे की अशा प्रकारे सोने काढणे बेकायदेशीर आहे, परंतु आम्हाला सरकारने आम्हाला सोने खाणकाम करण्याची आणि कर भरण्याची परवानगी द्यावी अशी आमची इच्छा आहे." त्यांनी स्पष्ट केले की दोन मुलांचे वडील म्हणून, त्यांना त्यांच्या शाळेची फी भरण्यासाठी आणि त्यांच्या अन्नाची तरतूद करण्यासाठी पैशांची आवश्यकता आहे.

सोने कसे उत्खनन केले जाते? 

सोने त्याच्या धातूपासून वेगळे करण्यासाठी पारा आणि सोडियम सायनाइड सारख्या धोकादायक रसायनांचा वापर केला जातो. या कामात सहभागी असलेल्या परदेशी लोकांना स्थानिक लोक "जामा जामा" म्हणून संबोधतात.

सर्वात प्रसिद्ध सोन्याची खाण

दक्षिण आफ्रिकेतील सर्वात प्रसिद्ध सोन्याची खाण विटवॉटरस्रँड बेसिन आहे. १९ व्या शतकापासून, जगातील सोन्याच्या पुरवठ्यापैकी सुमारे ५०% सोन्याचे उत्पादन येथे केले जात आहे. जागतिक सोन्याच्या उत्पादनात या प्रदेशाचा मोठा वाटा आहे आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या अर्थव्यवस्थेत आणि विकासात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

5 सर्वात मोठ्या सोन्याच्या खाणी

साउथ डीप गोल्ड माइन ही दक्षिण आफ्रिकेतील एक भूमिगत खाण आहे, जी गौतेंग येथे आहे. त्यात 321.5 हजार औंस सोने असल्याचा अंदाज आहे. येथे आणखी एक मोठी सोन्याची खाण आहे: क्लोफ गोल्ड माइन. तसेच गौतेंगमध्ये ड्रायफोंटेन आणि मपोनेंग आहेत. शेपोंज खाण फ्री स्टेटमध्ये आहे.

