जगातला असा देश जिथे दूध-ब्रेडच्या किंमतीत मिळतं सोनं? 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ऐकून डोळे विस्फारतील!

Gold Rate: सोनं हा भारतासारख्या देशात प्रतिष्ठेचा विषय असतो. सोनं कितीही महाग झालं तरी मध्यमवर्गीयांपासून ते श्रीमंतांपर्यंत सारेजण थोड थोडक का होईना?, सोनं खरेदी करतात. सध्या सोन्याचे भाव गगनाना भिडलेयत त्यामुळे अनेकांना आखडता हात घ्यावा लागतोय. पण हेच सोन ब्रेड किंवा दुधाच्या भावात मिळतं, असं कोणी तुम्हाला सांगितलं तर? जगातला असा कोणता देश आहे जिथे स्वस्तात सोनं मिळतं?, त्यांना ते कसं परवडतं? सविस्तर जाणून घेऊया.
वेनेझुएला हा दक्षिण अमेरिकेतील एक देश आहे, जिथे 24 कॅरेट सोन्याची किंमत फक्त 181 ते 200 रुपये प्रति ग्रॅम एवढी आहे. म्हणजे दहा ग्रॅम सोने दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळते. भारतात सोन्याचे भाव आकाशाला भिडले असताना येथे सोने इतके स्वस्त का? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. याचे मुख्य कारण देशातील गंभीर आर्थिक संकट आहे. 2026 च्या सुरुवातीला ही स्थिती निर्माण झाली आहे. सोन्याच्या खरेदीदारांसाठी हे आकर्षक वाटू शकते पण यामागे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दुर्दशा दडलेली आहे.
भारतात 24 कॅरेट सोन्याची किंमत सुमारे 13 हजार 800 रुपये प्रति ग्रॅमपर्यंत पोहोचली आहे. याउलट वेनेझुएलात सोने इतके स्वस्त मिळते की, एका ग्रॅमसाठी भारतातील किंमतीच्या तुलनेत फारच कमी पैसे लागतात. हा फरक पाहून कोणाचेही डोळे विस्फारतील. भारतात सोने हे संपत्तीचे प्रतीक मानले जाते आणि त्याचे भाव सतत वाढत असतात. मात्र वेनेझुएलात चलनाची कमकुवतता आणि महागाईमुळे सोन्याचे मूल्य अक्षरशः कोसळले आहे. यामुळे सोने खरेदी करणे सामान्य माणसालाही शक्य होते, पण ते फक्त कागदावरच आकर्षक दिसते.
वेनेझुएलात दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किंमती सोन्यापेक्षा जास्त आहेत. एक लिटर दूध सुमारे 175 रुपये, एक पाकीट ब्रेड 170 रुपये आणि एक डझन अंडी 233 रुपयांपर्यंत मिळतात. म्हणजे सोन्याचा एक ग्रॅम विकत घेण्यापेक्षा दूध किंवा ब्रेड विकत घेणे महाग पडते. याचे कारण हायपरइन्फ्लेशन म्हणजे अतिमहागाई आहे. देशातील चलन ‘बोलिव्हार’चे मूल्य जवळजवळ नाहीसे झाले आहे. लोकांना मूलभूत खाद्यपदार्थही परवडत नाहीत. सोने स्वस्त असले तरी ते खाण्यासाठी उपयोगी नाही, ही वास्तविकता आहे.
वेनेझुएलातील सोन्याची कमी किंमत ही कोणतीही चांगली बातमी नाही. देशातील आर्थिक गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आणि चुकीच्या धोरणांमुळे बोलिव्हार चलनाची किंमत कोसळली. महागाईने लोकांना हैराण केले आहे. सरकारने आर्थिक संकट सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले, पण ते अपुरे ठरले. यामुळे सोन्याचे भाव खाली आले. जगातील सर्वात मोठे कच्चे तेल साठे असूनही देशाची स्थिती अशी झाली आहे. चलनाची कमकुवतता आणि आयात-निर्यातीतील अडथळे यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे आर्थिक तज्ज्ञ सांगतात.
वेनेझुएला हा तेलसाठ्यांचा देश आहे. जगातील सर्वात मोठे कच्चे तेल साठे येथे आहेत. शिवाय ओरिनोको खाण क्षेत्रात सुमारे 8000 टन सोने असल्याचा अंदाज आहे. तरीही देश गरिबी, भूक आणि बेरोजगारीने ग्रासलेला आहे. भ्रष्टाचार आणि वाईट प्रशासनामुळे हे संसाधन योग्य प्रकारे वापरले गेले नाही. लोकांना रोजगार नाही, खाद्यपदार्थांची टंचाई आहे. संसाधने असूनही लोकांचे हाल होत आहेत. हे एक उदाहरण आहे की, नैसर्गिक संपत्ती एकट्याने विकास घडवू शकत नाही, चांगले प्रशासनही आवश्यक आहे.
सोने स्वस्त असले तरी सामान्य लोकांना दोन वेळचे जेवण मिळवणे कठीण झाले आहे. अन्नटंचाई, खरेदी क्षमतेचा अभाव यामुळे जीवन जगणे अवघड झाले. राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या काळात देशातील सोन्याचे मोठे साठे परदेशात विकले गेले. 2013 ते 2016 दरम्यान सुमारे 113 मेट्रिक टन सोने स्वित्झर्लंडला पाठवले गेले, जे कर्ज फेडण्यासाठी वापरले. तरीही लोकांची स्थिती सुधारली नाही. सोने विकत घेणे सोपे असले तरी दूध-ब्रेडसारख्या गरजा पूर्ण करणे अशक्य झाले आहे. ही बातमी वेनेझुएलाच्या आर्थिक संकटाचे खरे चित्र दाखवते.