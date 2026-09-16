/एकाचवेळी 82 जणांचा मृत्यू; जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या खाणीत भयानक दुर्घटना

सुदान सोन्याची खाण : जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या खाणीत भयानक दुर्घटना घडली आहे. सुदानमधील पश्चिम कोर्डोफानमध्ये एक मोठा अपघात घडला. अल-नुहुद शहराच्या उत्तरेला सोन्याची खाण कोसळली. या दुर्घटनेत 82 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 100 पेक्षा अनेक जण बेपत्ता झाले आहेत.
सुदान हा आफ्रिकेतील सर्वात मोठ्या सोने उत्पादक देशांपैकी एक आहे. यापूर्वीही तेथे अशाच प्रकारचे अपघात अनेक वेळा घडले आहेत. यामुळे या सोन्याच्या खाणीत काम करणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सध्या घटनास्थळी युद्धपातळीवर मदतकार्य सुरु आहे.
सुदानमधील पश्चिम कोर्डोफानमधील अल-नुहुद शहराजवळील सोन्याची खाण कोसळली. 82 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. सुदानमधील बहुतेक सोने धोकादायक पारंपरिक खाणकाम पद्धती वापर काढले जाते. यानंतर ते बेकायदेशीरपणे विकले जाते तसेच देशाबाहेर त्याची तस्करी केले जाते. सोने काढण्याच्या पारंपरिक पद्धती अत्यंत धोकादायक आहेत, ज्यामुळे अपघातांचा धोका वाढतो.
सुदानमधील बहुतेक सोन्याच्या खाणींमध्ये सुरक्षा नियम आणि सुरक्षा उपकरणांचा अभाव आहे. यामुळे अपघातांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मृत्यू होतात. सुदानमधील अनेक सोन्याच्या खाणी पश्चिम कोर्डोफानच्या निमलष्करी दल, रॅपिड सपोर्ट फोर्सेसच्या नियंत्रणाखाली आहेत. ज्यांच्यासाठी त्या उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत आहेत. तथापि, खाण कामगारांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कोणतेही उपाय योजले जात नाहीत. याचवर्षी जुलै महिन्यात उत्तर सुदानमधील वाडी हाल्फा येथे सोन्याची खाण कोसळली होती. या दुर्घटनेत 15 जणांचा मृत्यू झाला होता. यापूर्वी, एप्रिल 2026 मध्ये 7 कामगार ठार झाले होते.
सुदानमध्ये गृहयुद्ध सुरु आहे. एप्रिल 2023 मध्ये सुदानी सैन्य आणि निमलष्करी रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस यांच्यात युद्ध सुरू झाल्यापासून देशातील परिस्थिती गंभीर झाली आहे. सोन्याच्या खाणी हा देशाच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. त्यामुळे गृहयुद्धाची तीव्रता वाढत आहे. अनेक परदेशी कंपन्यांनी या खाणींमधून काढलेल्या सोन्याचा वापर युद्धासाठी निधी पुरवण्यासाठी केला आहे.