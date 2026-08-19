/मोठी दुर्घटना; सोन्याची खाण कोसळली! काही क्षणात 30 जणांचा मृत्यू

Gold mine collapses 30 miners dead: मध्य आफ्रिकतील प्रजासत्ताकमध्ये एक अत्यंत भयानक दुर्घटना घडली आहे. देशाच्या पश्चिम भागात एक सोन्याची खाण अचानक कोसळली. खाणीत कामगार खाणकाम करत असताना खाण कोसळली. या दुर्घटनेत 30 जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. अनेक कामगार ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
नाना-माम्बेरे प्रांतातील अब्बा परिसरात ही खाण दुर्घटना घडली. खाणीचा एक भाग अचानक कोसळला. एकच खळबळ उडाली. दुर्घटनेचे वृत्त समजताच स्थानिक बचाव घटनास्थळी दाखल तातडीने त्यांनी मदतकार्य सुरु केले. अनेक तासांच्या प्रयत्नांनंतर बचाव पथकांनी आणि स्थानिक रहिवाशांनी 30 मृतदेह बाहेर काढले. अनेक कामगार जखमी झाले आहेत. जखमी कामगारांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. अद्याप अनेक कामगार खाणीत अडकले असण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. चिखलाने माखलेले कामगारांचे मृतदेह ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्यात आले.
सरकारी प्रवक्ते एव्हॅरिस्ट नगामाना यांनी या दुर्घटनेची माहिती दिली. बचाव पथके इतर खाण कामगारांचा शोध घेत आहेत, जे अडकल्याची भीती आहे, परंतु ते जिवंत सापडण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले जात आहे.
मध्य आफ्रिकन प्रजासत्ताकातील लहान आणि पारंपरिक खाणींमध्ये यापूर्वीही असेच अपघात घडले आहेत. येथे हजारो लोक सोने आणि इतर खनिजे काढण्यासाठी लहान प्रमाणावर काम करतात. या खाणींमध्ये पुरेशा सुरक्षा उपायांच्या अभाव आहे. यामुळे कामगारांचे प्राण अनेकदा धोक्यात येतात. या ताज्या अपघाताने या खाणींमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांसाठी अधिक चांगल्या सुरक्षिततेची आणि सुरक्षेची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे.