/सोन्याचा दर 1 लाखाच्या खाली येणार? सोनं चांदीच्या दराबाबत सर्वात मोठी भविष्यवाणी; फेडच्या निर्णयाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष

Gold rate : सोन्याच्या दरात सातत्याने घसरण सुरूच आहे. 5 दिवसात सोन्याचे दर 7,800 रुपयांनी घसरले आहेत. अशातच आता गोल्ड मार्केट क्रॅश होणार आहे. सोन्याचा दर 1 लाखाच्या खाली येवू शकतो. फेडच्या निर्णयावर सोन्याच्या किंमती अवलंबून असतील. सध्याची जगाच्या आर्थिक स्थितीवरुन सोनं चांदीच्या दराबाबत सर्वात मोठी भविष्यवाणी वर्तवण्यात आली आहे.
ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच 31 ऑगस्ट रोजी एमसीएक्सवर सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली. प्रति 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव जवळपास 1,800 रुपयांनी घसरून 1,54,544 रुपयांवर आला. शुक्रवारी फेडने कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिल्यानंतर, गुंतवणूकदारांनी चांगला नफा कमावला. परिणामी जागतिक बाजारातही सोन्यावर दबाव आला.
अमेरिकेतील रोजगाराची आकडेवारी, डॉलरची हालचाल आणि रुपयाचे अवमूल्यन या सर्व बाबी सोन्याच्या किमतींसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. रुपयाचे अवमूल्यन देशांतर्गत बाजारात सोन्याच्या किमतींना काही प्रमाणात आधार देऊ शकते. तर, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि बॉण्डवरील वाढलेले उत्पन्न सध्या दबाव आणत आहेत.
फेडचे अध्यक्ष केविन वॉर्श यांनी महागाईवर कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. गुंतवणूकदार नफा कमावत असल्याचे दिसून आले. परिणामी, शुक्रवारी सोन्याच्या किमती 2-3 टक्क्यांच्या घसरणीसह बंद झाल्या. 28 ऑगस्ट रोजी, COMEX सोन्याने प्रति औंस 4,678 डॉलर उच्चांक गाठला, परंतु नंतर त्यात मोठी घसरण होऊन ते 4,512 डॉलरवर आले. एकाच ट्रेडिंग सत्रात सोन्याच्या दरात 3.56 टक्के घसरण झाली. दरम्यान, MCX वरील ऑक्टोबरचा करार 1.63 टक्के ने घसरून प्रति 10 ग्रॅम 1,56,400 वर बंद झाला. दिवसभरात 1,60,000 चा टप्पाही ओलांडला.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवर सोन्याच्या किंमती ठरणार आहेत. तज्ञांनी याबाबत अंदाज वर्तवले आहेत. "देशांतर्गत बाजारात रुपयाची हालचाल निर्णायक ठरेल. जर रुपया कमजोर राहिला, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोन्याच्या किंमती घसरण्याचा एमसीएक्सवरील परिणाम काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. दरम्यान, जागतिक बाजारात शुक्रवारी आधीच मोठी घसरण झाली आहे, त्यामुळे येत्या काही दिवसांत आणखी 3 टक्के घसरण होण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. नवीन भू-राजकीय तणाव किंवा आर्थिक घटनांमुळेही बाजाराच्या परिस्थितीत बदल होऊ शकतो.
अलीकडेच, सोन्याच्या किंमती 1.63 ते 1.66 लाखांच्या उच्चांक पातळीवर पोहचले होते. यामुळे गुंतवणूकदारांनी चांगला नफा कमावला. तथापि, सोन्याच्या तेजीचा कल अद्याप संपलेला नाही, कारण किमती 20 -दिवसांच्या मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या वर आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, 1,54,000 ते 1,55,000 ही पातळी निर्णायक ठरेल. जर या पातळीवर खरेदी परत आली, तर सोन्याच्या किंमती पुन्हा वाढू शकतात, परंतु जर ही पातळी ओलांडली गेली, तर किमतींमध्ये आणखी घसरण होऊ शकते. तथापि, ही घसरण लगेचच होण्याची शक्यता कमी आहे.
2026 च्या अखेरपर्यंत सोन्याचा दर प्रति औंस 5,000 ते 5,600 डॉलर आणि चांदीचा भाव प्रति औंस 95 ते 120 डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो. अमेरिकेतील कामगार बाजारपेठ कमकुवत झाली, फेडरल रिझर्व्हला व्याजदर कमी करण्यास भाग पडले आणि वास्तविक उत्पन्न (real yields) कमी होऊ लागले, तर सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होऊ शकते. विश्लेषकांच्या मते, जर डॉलर कमकुवत होत राहिला तर सोन्याला काही प्रमाणात आधार मिळू शकतो. सध्या वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमती आणि वाढलेल्या बॉण्ड यील्ड्समुळे मौल्यवान धातूंवर दबाव आहे. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या तुलनेत भारतातील सोन्याच्या किमतीतील घसरण मर्यादित असू शकते.