2026 मध्ये सोन्याचा रेट किती असेल? बाबा वेंगाची आश्चर्यचकित करणारी भविष्यवाणी

Gold Price in 2026 Baba Vanga prediction: सोन्याच्या किमती सतत नवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहेत. 2026 मध्ये सोने किती महाग होईल हे जाणून घेण्याची लोकांना सर्वाधिक उत्सुकता आहे. भाव आणखी वाढतील की काही दिलासा मिळेल? असा प्रश्न सर्वांनात पडला आहे. अशातच प्रसिद्ध भविष्यव्येता बाबा वेंगाने केलेली भविष्यवाणी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. 2026 मध्ये जगाला मोठा आर्थिक धक्का बसू शकतो आणि याचा सोन्याच्या किमतींवर मोठा परिणाम होईल.
भारतात 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत सध्या सुमारे एक लाखांच्यावर आहे. चानक झालेल्या वाढीमुळे सामान्य लोक, गुंतवणूकदार आणि लग्नाची तयारी करणाऱ्या ग्राहकांना झटका बसला आहे. गेल्या काही महिन्यांत भारतात सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. दर प्रति 10 ग्रॅम 1.23 लाख ते 1.30 लाखांपर्यंत पोहोचले आहेत. या सतत वाढत्या किमतीचा लोकांच्या बजेटवर परिणाम होत आहे. ही ताकद गुंतवणूकदारांसाठी सकारात्मक असली तरी, सामान्य लोकांसाठी ती एक मोठी चिंता बनली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्याचे भाव मजबूत आहेत. स्पॉट गोल्ड प्रति औंस सुमारे 4,207 डॉलर इतके राहिले. अमेरिकेतील फ्युचर्समध्येही वाढ झाली. जगभरातील मध्यवर्ती बँका ऑक्टोबरमध्ये 53 टन सोने खरेदी करत आहेत, जे या वर्षीचे सर्वाधिक आहे. यामुळे सोन्याची मागणीही वाढली आहे.
बाबा वेंगा हे जगभरात बाल्कन नोस्ट्राडेमस म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या अनेक भाकिते यापूर्वी खरी ठरल्याचा दावा केला गेला आहे. आता, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका दाव्यात असा दावा करण्यात आला आहे की बाबा वांगा यांनी 2026 मध्ये मोठ्या आर्थिक संकटाची, "कॅश क्रॅश" ची भविष्यवाणी केली होती. या संकटात बँकिंग व्यवस्थेचे मोठे नुकसान होऊ शकते. अशा वातावरणात लोक सहसा सोन्यासारख्या सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळतात, म्हणूनच असे म्हटले जात आहे की सोन्याच्या किमतीत मोठी वाढ होऊ शकते. या व्हायरल अंदाजांनुसार, 2026 मध्ये सोन्याच्या किमती 25 टक्क्यांपासून 40 टक्क्यांनी वाढू शकतात. जर असे झाले तर भारतात सोन्याची किंमत प्रति10 ग्रॅम 1.63 लाख ते 1.82 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. ही आतापर्यंतची सर्वात महाग पातळी असेल.
ड्यूश बँकेने सूचित केलेल्या एका नवीन संशोधन अहवालात असे म्हटले आहे की 2026 पर्यंत सोन्याची किंमत प्रति औंस 5000 डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. अहवालात तीन प्रमुख कारणे नमूद केली आहेत, ज्यात मध्यवर्ती बँकांकडून सोन्याची खरेदी सुरू ठेवणे, जागतिक बाजारपेठेत पुरवठा कमी होणे आणि सोन्यावरील गुंतवणूकदारांचा वाढलेला विश्वास यांचा समावेश आहे. हे सर्व घटक किमती आणखी वाढवू शकतात. सोन्याला नेहमीच कठीण काळात सुरक्षित गुंतवणूक मानले गेले आहे, परंतु केवळ अंदाजांवर अवलंबून राहणे योग्य नाही. जर किमती आणखी वाढल्या तर सोन्यात गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरू शकते, परंतु योग्य नियोजन आवश्यक आहे.