  • जगात सर्वात स्वस्त सोनं मिळणाऱ्या दुबईतही आता सोनं खरेदी परवडणार नाही! दुबईत सोन्याच्या दरात इतकी प्रचंड वाढ झाली की सगळे रेकॉर्ड मोडले

जगात सर्वात स्वस्त सोनं दुबईत मिळते. दुबईत देखील आता सोन्याच्या दरात प्रचंड वाढ झाली आहे. यामुळे आता दुबईत सोनं खरेदी करणे देखील परवडणार नाही. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 5, 2026, 11:45 PM IST
Gold Price In Dubai Made Record In 2025 Surged 63 Percent : दुबईमध्ये सोने खरेदी करणे आता स्वस्त राहिलेले नाही. 2025 मध्ये केवळ भारतातच नाही तर दुबईमध्येही सोन्याच्या किमती वाढल्या, ज्यामुळे दुबईमध्ये सोनं दरवाढीला विक्रम झाला. अलीकडील इतिहासातील सोन्याच्या किमतीत ही सर्वात मोठी वाढ होती. 2025 च्या सुरुवातीला सोन्याच्या किमती थोड्या मंद होत्या, परंतु नंतर अचानक मोठी वाढ झाली. 2025 मध्ये, 24 कॅरेट सोन्याच्या किमतीत प्रति ग्रॅम 200 दिरहम अंदाजे 4900 पेक्षा जास्त वाढ झाली.

बाजारातील आकडेवारीनुसार 1 जानेवारी 2025 रोजी २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति ग्रॅम 1318 दिरहम अंदाजे 8,800 होती. वर्षाच्या अखेरीस, म्हणजे 31 डिसेंबर 2025 रोजी, ती 520 दिरहम अंदाजे 12,750 प्रति ग्रॅम झाली. 2025 मध्ये ही वाढ अंदाजे 63.52% आहे. या वाढीसह, ती प्रति 10 ग्रॅम 1.27 लाखांवर पोहोचली. 22 कॅरेट सोन्याच्या किमतीतही लक्षणीय वाढ झाली, जी अंदाजे 294 दिरहमवरून 481 दिरहम प्रति ग्रॅम झाली, जी अंदाजे 63.50 टक्के वाढ आहे. याच काळात 21 कॅरेट सोन्याच्या किमतीतही प्रति ग्रॅम अंदाजे 176.75 दिरहम वाढ झाली. 24, 22 आणि 21 कॅरेट सोन्याच्या तुलनेत 14 कॅरेट सोन्यात लक्षणीय वाढ झालेली नाही. 29 नोव्हेंबर रोजी युएईमध्ये 14 कॅरेट सोने लाँच करण्यात आले. 2025 मध्ये त्याच्या किमतीत फक्त 2.3 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. कारण ते हलके आणि दररोज वापरण्यासाठी अधिक परवडणारे आहे.

का वाढत आहेत सोन्याचे दर?

2025 मध्ये, अनेक आर्थिक कारणांमुळे सोन्याच्या किमती इतक्या वाढल्या. जगभरात अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणाव वाढत असताना, गुंतवणूकदार आणि मध्यवर्ती बँका सोन्याला सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून पाहू लागले, बाजारातील अशांततेदरम्यान त्यांचे पैसे सुरक्षित राहतील अशी आशा बाळगून.
2025  मध्ये सोन्याच्या किमतीत झालेली वाढ 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धानंतरची सर्वात मोठी होती. जागतिक स्तरावर सोन्याच्या किमती जवळजवळ 70 टक्क्यांनी वाढल्या.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Gold Price in Dubaidubai Made Record In 2025 Surged 63 Percentdubaicheapest gold in the worldदुबई

