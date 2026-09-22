/2027 मध्ये सोन्याचे दर सर्व रेकॉर्ड मोडणार? आकडा पाहून शॉक व्हाल! जेपी मॉर्गनची सोन्याच्या दराबाबत सर्वात मोठी भविष्यवाणी

Gold Price Prediction: जगभरात सोन्याच्या दरात प्रचंड उलथापालथ सुरु आहे. विक्रमी उच्चांकानंतर सोन्याच्या दरत घसरण झाली असून सोन्याचे दर किंचितसे स्थिरावले आहेत. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात 0.25 टक्क्यांची वाढ केल्यानंतर बेंचमार्क रेट 3.75% ते 4% झाला आहे. याचा थेट परिणाम सराफा बाजारावर होणार आहे. जेपी मॉर्गन (JP Morgan) या जागतिक वित्तीय संस्थेने सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढ होईल असा अंदाज वर्तवला आहे. 2027 मध्ये सोन्याचे दर सर्व रेकॉर्ड मोडू शकतो अशी भविष्यवाणी जेपी मॉर्गनने केली आहे.
ऑगस्टमध्ये सोन्याचे दर तेजीत होते. यानंतर, सप्टेंबरमध्ये सोन्याच्या दरात घसरण पहायला मिळाली. प्रमुख जागतिक वित्तीय सेवा कंपन्यांनी सोन्याच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. जेपी मॉर्गनच्या अंदाजानुसार, 2026 च्या अखेरीस सोन्याचा भाव प्रति औंस 4,500 डॉलर तर 2027 च्या मध्यापर्यंत प्रति औंस 5,000 डॉलर पर्यंत पोहोचू शकतो. भारतात सोन्याचा दर 4 लाखांपर्यंत जाऊ शकतो. तर, दुसरीकडे दीर्घकाळात सोन्याचा दर 10,000 डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो असे भाकित जेफरीजचे ख्रिस वूड यांनी वर्तवले आहे.
वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या (WGC) आकडेवारीनुसार ऑगस्टमध्ये आंतरराष्ट्रीय सोन्याच्या दरात 13 टक्क्यांनी वाढ झाली. भारतातही सोन्याच्या दरात सुमारे 12 टक्क्यांनी वाढ झाली. सप्टेंबरमध्ये आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोन्याच्या दरात 3.9 टक्के आणि देशांतर्गत स्तरावर 4.6 टक्के घट झाली आहे. WGC च्या मते, फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणाबाबत बदललेल्या अपेक्षा आणि गोल्ड ईटीएफमधील गुंतवणुकीचा कमी ओघ यामुळे दरांवर परिणाम झाला आहे.
जेपी मॉर्गनची सोन्याच्या दराबाबत मोठी भविष्यवाणी केली आहे. जेपी मॉर्गनच्या अंदानुसार भविष्यात सोन्याच्या किमतींना अनेक घटकांकडून आधार मिळू शकतो. जेपी मॉर्गनच्या अंदाजानुसार 2026 च्या अखेरीस सोन्याचा भाव प्रति औंस 4,500 डॉलर आणि 2027 च्या मध्यापर्यंत प्रति औंस 5,000 डॉलरपर्यंत पोहोचेल. यामध्ये मध्यवर्ती बँकेची खरेदी, अमेरिकन डॉलरची स्थिती, व्याजदर आणि अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
अनेक कारणांमुळे सोन्याच्या किमती वाढू शकतात व्याजदरातील बदल, डॉलरचे बळकटीकरण आणि बदलती जागतिक आर्थिक परिस्थिती यामुळे किमतींमध्ये चढ-उतार होऊ शकतात. फेडरल रिझर्व्हची धोरणे सोन्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक ठरतात.
मध्यवर्ती बँकेची खरेदी हे सोन्याच्या किंमती वाढवणाऱ्या प्रमुख घटकांपैकी एक आहे. शिवाय, जागतिक आर्थिक आणि भू-राजकीय तणाव वाढत असल्याने गुंतवणूकदार सोन्याकडे वळू शकतात. अमेरिकेच्या कर्जाबद्दल आणि आर्थिक परिस्थितीबद्दलची चिंता देखील दीर्घकाळात सोन्याच्या मागणीवर परिणाम करू शकते. जेपीमॉर्गनने देखील मध्यवर्ती बँकेची मागणी आणि अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती यांना सोन्याच्या भविष्यातील प्रमुख घटक म्हणून नमूद केले आहे.
जेफरीजचे जागतिक इक्विटी स्ट्रॅटेजी प्रमुख, ख्रिस वूड यांनी जेपीमॉर्गनच्या अंदाजापेक्षाही वेगळा अंदाज वर्तवला आहे. सोन्याच्या किंमतीत प्रति औंस 10,000 डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतात. जर अमेरिकेने बॉण्डवरील परतावा कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यामुळे डॉलर कमकुवत होऊ शकतो आणि सोन्याला फायदा होऊ शकतो.
10,000 डॉलर्सचा अंदाज सध्याच्या पातळीपेक्षा लक्षणीय वाढ दर्शवते. सोन्याच्या किमतींवर व्याजदर, डॉलर, मध्यवर्ती बँकेची खरेदी, गुंतवणूकदारांची मागणी आणि जागतिक घडामोडी यांसारख्या अनेक घटकांचा प्रभाव पडत आहे. त्यामुळे, जेपीमॉर्गन आणि जेफरीज यांचे अंदाज किती खरे ठरतात हे बाजारातील संभाव्य हालचालींवर अवलंबून आहे. भा