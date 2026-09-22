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2027 मध्ये सोन्याचे दर सर्व रेकॉर्ड मोडणार? आकडा पाहून शॉक व्हाल! जेपी मॉर्गनची सोन्याच्या दराबाबत सर्वात मोठी भविष्यवाणी

2027 मध्ये सोन्याचे दर सर्व रेकॉर्ड मोडणार आहे. जेपी मॉर्गनने सोन्याच्या दराबाबत सर्वात मोठी भविष्यवाणी केली आहे. आकडा पाहून शॉक व्हाल.  

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 22, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:19 PM IST
2027 मध्ये सोन्याचे दर सर्व रेकॉर्ड मोडणार? आकडा पाहून शॉक व्हाल! जेपी मॉर्गनची सोन्याच्या दराबाबत सर्वात मोठी भविष्यवाणी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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