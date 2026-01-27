English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  विश्व
  • सोन्याचा दर 9 लाख रुपये प्रति तोळा होणार? धक्कादायक दाव्यामुळे जगात खळबळ

सोन्याचा दर 9 लाख रुपये प्रति तोळा होणार? धक्कादायक दाव्यामुळे जगात खळबळ

सध्या सोन्याच्या किंमतीचा भडका उडाला आहे. अशातच लवकरच सोन्याचा दर 9 लाख रुपये  प्रति तोळा इतका होऊ शकतो असा दावा करण्यात आला आहे. या दाव्यामुळे खळबळ उडाली आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Jan 27, 2026, 11:30 PM IST
सोन्याचा दर 9 लाख रुपये प्रति तोळा होणार? धक्कादायक दाव्यामुळे जगात खळबळ

Gold Price: सोन्याच्या किमतींने उच्चांक गाठला आहे. सोन्याच्या दराचे रोज नव नवीन विक्रम  प्रस्थापित होत आहेत.  सोन्याच्या किमती प्रति 10 ग्रॅम 2 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचल्याची चर्चा असतानाच आता एक धक्कादायक अंदाज समोर आला आहे. सोने लवकरच प्रति तोळा 9 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे. प्रसिद्ध पुस्तक रिच डॅड पुअर डॅडचे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यांच्या दाव्यामुळे जगात खळबळ माजली आहे.  भविष्यात सोने प्रति तोळा 9 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते असा त्यांचा दावा आहे. हा आकडा अविश्वसनीय वाटत असला तरी त्यामागे अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे नवे विक्रम सुरूच आहेत. सोमवारी सोन्याचा भाव प्रति औंस 5,000 डॉलर्सच्या पुढे गेला. ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना आश्चर्य वाटले. एका क्षणी तो प्रति औंस 5,092.70 डॉलर्सवर पोहोचला. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जागतिक तणाव, युद्धसदृश परिस्थिती आणि आर्थिक अनिश्चितता यामुळे सोन्याची मागणी झपाट्याने वाढली आहे. केवळ या वर्षी सोन्याच्या किमतीत सुमारे 17 टक्के वाढ झाली आहे, तर 2025 मध्ये सुमारे 64 टक्के वाढ झाली आहे.

तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर सध्याची परिस्थिती अशीच राहिली तर वर्षाच्या अखेरीस आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव प्रति औंस 6,000 डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतो. लंडन बुलियन मार्केट असोसिएशनच्या सर्वेक्षणानुसार, 2026 पर्यंत सोन्याचा भाव प्रति औंस 7,150 डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. असे झाल्यास, भारतात सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 2.3 लाख ते 2.5 लाखांपर्यंत पोहोचू शकते.

जगभरातील मध्यवर्ती बँकांकडून सोन्याच्या किमतींना चालना देणारा एक प्रमुख घटक म्हणजे खरेदी. अनेक विकसनशील देश अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्यांचे सोन्याचे साठे वाढवत आहेत. अहवालांनुसार, मध्यवर्ती बँका दरमहा सरासरी 60 टन सोने खरेदी करत आहेत. पोलंडसारख्या देशांनी त्यांचे सोन्याचे साठे झपाट्याने वाढवले ​​आहेत. चीनची मध्यवर्ती बँक सलग 14 महिने सोने खरेदी करत आहे. केवळ सरकारेच नाही तर सामान्य गुंतवणूकदारही सोन्याकडे वळत आहेत. गोल्ड ईटीएफमध्ये मोठी गुंतवणूक होत आहे. 2025 मध्ये, केवळ गोल्ड ईटीएफमध्ये अंदाजे 89 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात आली होती. संभाव्य व्याजदर कपातीच्या अपेक्षेदरम्यान, गुंतवणूकदार बाँड्सपेक्षा सोन्याला सुरक्षित आश्रय पर्याय म्हणून विचारात घेत आहेत.

वाढत्या किमतींचा दागिन्यांच्या बाजारपेठेवर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांना दागिने खरेदी करणे कठीण झाले आहे, परंतु भारतासारख्या देशांमध्ये लहान सोन्याच्या नाण्यांची आणि बारांची मागणी वाढली आहे. गुंतवणूकदार त्यांना सुरक्षित गुंतवणूक मानतात कारण ते कंपनीच्या नफ्याला किंवा ताळेबंदाला कोणताही धोका निर्माण करत नाहीत.
दरम्यान, रॉबर्ट कियोसाकी यांचे विधान चर्चेत आहे. ते म्हणतात की भविष्यात सोन्याचा भाव प्रति औंस 27,000 डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतो. जर असे झाले तर भारतात सोन्याचा भाव प्रति तोळा 9 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. तथापि, त्यांनी यासाठी निश्चित कालावधी स्पष्ट केला नाही. सध्याची आर्थिक परिस्थिती आणि वाढत्या कर्जाच्या ओझ्यामुळे सोन्याच्या किमती नवीन उंचीवर पोहोचू शकतात असे त्यांचे मत आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

