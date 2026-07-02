/महिला खासदाराच्या घरात सापडली सोन्यापासून बनवलेली ब्रा, पँटी! 490 कोटी रुपये कॅश, 27 किलो सोनं अन्...

सरकारी यंत्रणांमध्ये पसरलेला भ्रष्टाचार ही केवळ भारतामधील समस्या नसून जगभरातील अनेक देशांमधील सरकारी आणि प्रशासकीय पातळीवरील कारभार भ्रष्टाचाराने बटबटलेला दिसून येतो. अशाच एका देशामध्ये भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेदरम्यान टाकलेल्या छापेमारीत एका महिला खासदाराच्या घरी चक्क सोन्याची ब्रा, अंडरपँट यासारख्या गोष्टी सापडल्याने छापेमारी करणाऱ्या यंत्रणांमधील अधिकारीही थक्क झाले आहेत. सध्या जगभरामध्ये या महिला खासदाराची चर्चा आहे. नेमका हा सारा प्रकार घडलाय कुठे, या महिला खासदाराचं नाव काय आणि तिच्या घरात अजून काय सापडलं आहे जाणून घेऊयात...
इराकमध्ये भ्रष्टाचार विरोधी मोठी कारवाई सुरू आहे. नव्या पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली सुरक्षा दलांनी अनेक खासदार आणि उच्च अधिकाऱ्यांच्या घरांवर छापे टाकले आहेत. यात रोख रक्कम, सोने आणि इतर मौल्यवान वस्तू जप्त केल्या गेल्या आहेत. इराकमधील या धाड सत्रादरम्यान अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली किमान 67 अधिकाऱ्यांना अटक केली. यातील बहुतांश जण 'इस्लामिक रिपब्लिक'शी म्हणजेच इराणशी संबंधित आहेत. धाडींमध्ये खामेनेई-समर्थक खासदार आलिया नासिफ यांच्या घरी सुमारे 146 कोटी रुपयांची कॅश आणि सोनं सापडलं आहे.
Look at the staggering wealth hoarded by Iran-linked Iraqi politicians, yet people blame Iran’s economic collapse on sanctions.— The Iran Watcher (@TheIranWatcher) June 29, 2026
This is the Iranian people’s money!
The portraits of Ayatollah Sistani, Qassem Soleimani, and Ayatollah Khamenei hanging in the background say… https://t.co/CLMcXLrBd5 pic.twitter.com/8ZP6LtaEPz
तसेच या मोहिमेदरम्यान महिला खासदार हिंद अल-अब्बासी यांच्या संपत्तीवरही छापेमारी करण्यात आली. या छापेमारीदरम्यान, सुमारे 490 कोटी रुपये रोख रक्कम सापडली आहे. याशिवाय हिंद अल-अब्बासी यांच्या 27 किलो शुद्ध सोनंही सापडलं आहे. विशेष म्हणजे घरात सापडलेल्या सोन्याच्या वस्तूंमध्ये सोन्यापासून बनवलेली अंतर्वस्त्रही (ब्रा आणि पँटीही) सापडली आहेत. तसेच बेनामी संपत्तीसंदर्भातील कागदपत्रंही छापेमारीत सापडल्याचं सांगितलं जात आहे. या छापेमारीचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असले तरी इराकच्या अधिकृत सरकारी माध्यमांकडून यासंदर्भात माहिती जारी करण्यात आलेली नाही.
Iraqi authorities arrested at least 67 officials, most linked to the Islamic Republic, on corruption charges.— The Iran Watcher (@TheIranWatcher) June 30, 2026
Investigators uncovered approximately US$53.4 million in cash (70 billion Iraqi dinars), along with gold underwear - a bra and panties - in the home of pro-Khamenei MP… https://t.co/DxXJU27l2B pic.twitter.com/gpaguxhSwI
हिंद अल-अब्बासी यांच्या घरी सापडलेली संपत्ती पाहून अनेकांचे डोळे पांढरे पडले आहेत. हिंद अल-अब्बासी यांच्या संदर्भात झालेला खुलासा म्हणजे 'इस्लामिक रिपब्लिक'च्या प्रादेशिक नेटवर्कशी संबंधित आर्थिक लाभाचे आणि भ्रष्टाचाराचे एक धक्कादायक उदाहरण असल्याची चर्चा इराकमधील जनतेमध्ये आहे. विशेषतः जेव्हा निर्बंधांमुळेच इराणी जनतेवर खर्च करण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसल्याचा दावा मागील काही वर्षांपासून केला जात असतानाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पैसे सापडल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
हिंद अल-अब्बासी यांच्यासोबतच महिला खासदार आलिया नासीफ यांनाही अटक करण्यात आली आहे. नासीफ यांच्या मुलालही अटक करण्यात आली आहे. नासीफ यांचा मुलगा पूर्वी माजी पंतप्रधान मोहम्मद शिहा अल सुदैनी यांच्या राजवटीदरम्यान पंतप्रधान कार्यालयात चीफ ऑफ स्टाफ म्हणून काम करायचा. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या सर्वच राजकीय तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेण्याचा सपाटाच येथील सुरक्षा यंत्रणांनी सुरु केल्याचं पाहायला मिळत आहे.