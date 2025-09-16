English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Google ने कोणतीही सूचना न देता एकवेळी 200... कर्माचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढले; कंपनीला Gemini आणि AI चे ट्रेनिंग यांनीच दिले

Google ने कोणतीही सूचना न देता एकवेळी 200 पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 16, 2025, 07:59 PM IST
Google Layoffs 2025: अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणाचा IT सेक्टरला जबरदस्त फटका बसला आहे. तर, दुसरीकडे एआय टुलच्या वापरामुळे हाजोर कर्मचाऱ्यांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत.  Google ने कोणतीही सूचना न देता एकवेळी 200 पेक्षा एधिक कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढले आहे. याच कर्मचाऱ्यांनी गुगल कंपनीला  Gemini आणि AI चे ट्रेनिंग दिले होते. याच कर्मचाऱ्यांना गुगलने नोकरीवरु  काढून टाकले आहे. 

गुगलमध्ये काम करणाऱ्या 200 हून अधिक एआय कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. हे सर्व कामगार गुगलचे थेट कर्मचारी नव्हते तर ग्लोबललॉजिक नावाच्या आउटसोर्सिंग कंपनीमार्फत त्यांमना कामावर ठेवण्यात आले होते.  हे कामगार गुगलसाठी एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षण देण्याचे आणि रेट करण्याचे काम करत होते. परंतु आता त्यांना अचानक प्रोजेक्टमधून काढून टाकण्यात आले आहे.

वायर्डच्या एका अहवालानुसार, ऑगस्ट 2025 मध्ये 200 हून अधिक कंत्राटी कामगारांना नोकरीवरून काढून टाकण्याच्या सूचना मिळाल्या. या कामगारांनी दावा केला की गुगलने त्यांचा वापर एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षण देण्यासाठी केला आणि आता तीच एआय सिस्टम त्यांच्या नोकऱ्या बदलू शकते. अँड्र्यू लॉझोन नावाच्या एका कामगाराने सांगितले की, "मला अचानक प्रकल्पातून काढून टाकण्यात आले. जेव्हा मी कारण विचारले तेव्हा मला सांगण्यात आले की प्रकल्प बंद केला जात आहे." तो मार्च 2024  पासून या प्रोजक्टवर काम करत आहे. 15 ऑगस्ट 2025 रोजी ईमेलद्वारे नोकरीवरून काढून टाकण्याची माहिती मिळाली.

गेल्या वर्षापासून कंत्राटी कामगार कामाच्या तणावामुळे  संतापले होते. काही कामगारांनी चांगले वेतन आणि पारदर्शकतेची मागणी केली होती. कधीकधी कामाचा ताण इतका वाढला की त्यांना गुणवत्तेपेक्षा वेगावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागले. काही कामगारांनी अल्फाबेट कामगार संघटनेत सामील होऊन संघटना स्थापन करण्याचा प्रयत्नही केला. दोन कामगारांनी तर आवाज उठवल्याबद्दल त्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आल्याची तक्रार अमेरिकन कामगार मंडळाकडे दाखल केली आहे. अहवालांनुसार, कंत्राटी कामगारांच्या पगारातही मोठी तफावत होती. असा अनेक तक्रारी या कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत. 

1 गुगलने २०२५ मध्ये कोणत्या प्रकारचे कर्मचारी लेऑफ केले?
गुगलने २०० हून अधिक एआय कंत्राटी कामगारांना नोकरीवरून काढले आहे. हे कामगार गुगलचे थेट कर्मचारी नव्हते, तर ग्लोबललॉजिक (हिटाचीची मालकीची आउटसोर्सिंग कंपनी) मार्फत नेमले गेले होते. हे कामगार गुगलच्या एआय उत्पादनांवर, जसे की जेमिनी आणि एआय ओव्हरव्ह्यूज, काम करत होते. 

2 या लेऑफची मुख्य कारणे काय आहेत?
लेऑफची कारणे म्हणजे पगारातील तफावत, कामाच्या परिस्थितीवरील तक्रारी आणि युनियन तयार करण्याचे प्रयत्न. काही कामगारांना सांगण्यात आले की हे प्रोजेक्टच्या "रॅम्प-डाउन"मुळे आहे, पण कामगारांचा असा दावा आहे की एआय सिस्टम स्वतःच त्यांच्या कामाला ऑटोमेट करण्यासाठी विकसित होत आहे, ज्यामुळे त्यांची नोकरी धोक्यात आली. 

3 हे कंत्राटी कामगार काय काम करत होते?
हे कामगार एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षण देणे, त्यांच्या प्रतिसादांची रेटिंग करणे, संपादन करणे आणि सुधारणे याचे काम करत होते. विशेषतः गुगलच्या जेमिनी चॅटबॉट आणि एआय जनरेटेड सारांशांसाठी हे काम महत्त्वाचे होते. बहुतेक कामगार अमेरिकेत आधारित होते आणि त्यांच्याकडे मास्टर्स किंवा पीएचडी पदवी होती.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Google Layoffs 2025Google laid off 200 employeesगुगलगुगल जॉब

