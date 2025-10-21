English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IIT मुंबईचा पदवीधर, अमेरिकेच्या सिलिकॉन व्हॅलीत 43900000 रुपयाच्या पगाराची नोकरी, पण फुकट बिअर मिळाली म्हणून काय करुन बसला...

अमेरिकेच्या सिलिकॉन व्हॅलीत 43900000 रुपयाच्या पगाराची नोकरी करणारा तरुण  फुकट बिअर मिळाली म्हणून अत्यंत विचित्र वागला. हा तरुण   IIT मुंबईचा पदवीधर बनला आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Oct 21, 2025, 04:42 PM IST
IIT grad earning : अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्कोहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानात, आयआयटी मुंबईचा पदवीधर असलेल्या एका तरुणाने असे कृत्य केले जे सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनले आहे. वृत्तानुसार, हा तरुण सिलिकॉन व्हॅलीमधील एका एआय स्टार्टअपमध्ये काम करतो आणि दरवर्षी अंदाजे 4.39 कोटी कमावतो, परंतु विमानातील त्याच्या वागण्याने लोकांना आश्चर्यचकित केले.

गौरव खेत्रपाल नावाच्या एका व्यक्तीने या तरुणाचा किस्सा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर शेअर केला आहे. वैष्णव टेक्नॉलॉजीजचे सीईओ गौरव म्हणाले, की "माझ्या शेजारी बसलेल्या 25 वर्षीय तरुण जो सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये वर्षाला सुमारे अर्धा दशलक्ष डॉलर्स कमवतो, फ्लाइटमध्ये 11 बिअर प्यायला. जेव्हा क्रू मेंबरने आक्षेप घेतला तेव्हा त्याने आमच्याकडून बिअर घेतली आणि पिण्यास सुरुवात केली."

गौरवच्या म्हणण्यानुसार, इतका बिअर प्यायल्यानंतर तो तरुण बेशुद्ध पडला की त्याने त्याची पँटही ओली केली. गौरवने लिहिले, "दुर्गंधीमुळे आम्हाला जागा बदलाव्या लागल्या. दुसऱ्या दिवशीही त्याचा डोळा उघडला नाही.  "वर्षाला ४ कोटी रुपये कमावणारा माणूस मोफत बिअरसाठी इतका बेशिस्त होतो हे खरोखरच लज्जास्पद आहे. भारतीय प्रवासी स्वतःला असे बदनाम करणे कधी थांबवतील?" असा सवाल देखील गौरव यांनी उपस्थित केला. 

खेत्रपालची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. हजारो लोकांनी कमेंट केल्या आणि अनेकांनी गौरवला दोष दिला. एका वापरकर्त्याने लिहिले, "फ्लाइट अटेंडंटने नकार दिला तरीही तू आणि तुझ्या टीमने त्याला बिअर दिली. तूही तितकीच जबाबदार आहेस." दुसऱ्याने लिहिले, "तू प्रोटोकॉल तोडत होतास. जेव्हा एअर होस्टेसने नकार दिला तेव्हा एक कारण होते. भावनेच्या भरात नियम तोडू नकोस." काही वापरकर्त्यांनी कथेच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एका व्यक्तीने लिहिले, "ही कहाणी खोटी वाटते, फक्त लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी अशा प्रकारची पोस्ट केली आहे. या "बीअर गेट" ने सोशल मीडियावर बरीच खळबळ उडवून दिली आहे. लोक म्हणत आहेत, "पैशाने सभ्यता खरेदी करता येत नाही!"

Vanita Kamble

