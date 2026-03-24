650 फूट उंच अजस्त्र त्सुनामी, तब्बल 9 दिवस दर 90 सेकंदाला जाणवत होते भूकंपाचे धक्के, 912 दिवसांपूर्वी घडलेल्या घटनेचे रहस्य शास्त्रज्ञांनी उलगडले

Greenland Landslide Seismic Signals 650 Feet Tsunami : 912 दिवसांपूर्वी पृथ्वी एका मोठ्या भूकंपाने हादरली होती. नऊ दिवस भूकंपाचे धक्के जाणवत होते. 650 फूट उंच अजस्त्र त्सुनामी आली होती. या नैसर्गिक आपत्तीचे रहस्य शास्त्रज्ञांनी उलगडले आहे. हे संकट कशामुळे आले होते. याचे वैज्ञानिक कारण संशोधकांनी शोधले आहे. संशोधनात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
या नैसर्गिक आपत्तीबाबात एका संशोधकात मोठा खुलासा झाला आहे. ग्रीनलँडच्या एका खाडीतील बर्फ वितळल्यामुळे ही त्सुनामी आली होती. 'सायन्स' या वैज्ञानिक नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या एका ताज्या अहवालानुसार, सप्टेंबर 2023 मध्ये नोंदवलेले हे भूकंपाचे धक्के ग्रीनलँडच्या अतिपूर्वेकडील डिक्सन खाडीमध्ये पुढे-मागे सरकणाऱ्या प्रचंड लाटांमुळे आले होते. या संशोधन टीमचे सदस्य असलेले डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेचे क्रिस्टियन स्वेननेविग यांनी या घटनेबद्दल माहिती दिली. भूकंपाचे संकेत किती काळ टिकले आणि त्यांची वारंवारता किती स्थिर होती याची सर्व माहिती अहवालात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. भूस्खलन आणि त्सुनामीमुळे देखील भूकंपाचे संकेत मिळतात, पण ते फक्त काही तासांसाठी आणि अगदी स्थानिक पातळीवर असतात. पण हे संकेत संपूर्ण अंटार्क्टिकामध्ये जाणवले असे त्यांन सांगितले.
या घटनेमुळे सुरुवातीला शास्त्रज्ञ गोंधळात पडले होते. याला एक अज्ञात भूकंपीय घटना देखील म्हटले जात होते. भूस्खलनामुळे त्सुनामी आणि भूकंप आल्याचा दावा केला जात होते. सप्टेंबर 2023 मध्ये ही घटना घडली होती. 882 दशलक्ष घनफूट खडक आणि बर्फ तुटून फ्योर्डमध्ये कोसळला होता. यामुळे त्सुनामी आणि भूकंपाचे धक्के जाणवले.
समुद्रात 650 फूट उंच त्सुनामी उसळली
882 दशलक्ष घनफूट एवढ्या मोठ्या खडकाच्या अचानक कोसळण्यामुळे त्याच्या केंद्रस्थानी भूस्खलन झाले, ज्यामुळे 650 फूट उंचीची त्सुनामी निर्माण झाली. 10 ते 12 फूट उंचीच्या त्सुनामी लाटांनी सुमारे 65 किमी दूर असलेल्या एला बेटावरील एक संशोधन तळ उद्ध्वस्त केला. भूविज्ञान विषयातील डॉक्टरेट आणि या अहवालात सहभागी असलेले शास्त्रज्ञ स्टीफन हिक्स यांनी ही माहिती दिली. गेल्या वर्षी पहिल्यांदा ते संकेत पाहिले, तेव्हा ते भूकंपासारखे वाटले नाही. मात्र, नऊ दिवस दर 90 सेकंदांनी भूकंपाचे धक्के जाणवत होते.
अहवालानुसार, शास्त्रज्ञांचा एक गट या आश्चर्यकारक संकेतावर ऑनलाइन चर्चा करत होता. या गटाने चर्चाचे माध्यमातून एक काल्पनिक मॉडेल तयार केले, ज्यामध्ये ही लाट नऊ दिवस कशी पुढे-मागे सरकत होती हे दाखवले होते. "इतक्या मोठ्या कालावधीसाठी पाण्याचा इतका प्रचंड प्रवाह आम्ही यापूर्वी कधीही पाहिला नाही," असे हिक्स म्हणाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, पर्वताच्या पायथ्याशी असलेल्या हिमनदीच्या विरळ होण्यामुळे ही दरड कोसळली, आणि हवामान बदलामुळे या प्रक्रियेला अधिक गती मिळाल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.