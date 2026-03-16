  ना समुद्र, ना एअरपोर्ट तरीही आपला सर्व पैसा घेऊन या देशात का पळून जात आहेत सौदी अरेबिया, कुवेत आणि कतारचे अब्जाधीश

ना समुद्र, ना एअरपोर्ट तरीही आपला सर्व पैसा घेऊन 'या' देशात का पळून जात आहेत सौदी अरेबिया, कुवेत आणि कतारचे अब्जाधीश

अमेरिका-इराण युद्धाच्या भीतीने अब्जाधीश आखाती देशांमधून त्यांचे खजिना घेऊन पळून जात आहेत. हे अब्जाधीश असा देशामध्ये पलायन करत आहेत जिथे ना  समुद्र आहे ना एअरपोर्ट तरीही आपला सर्व पैसा घेऊन 'या' देशात का पळून जात आहेत.  

वनिता कांबळे | Updated: Mar 16, 2026, 09:55 PM IST
ना समुद्र, ना एअरपोर्ट तरीही आपला सर्व पैसा घेऊन 'या' देशात का पळून जात आहेत सौदी अरेबिया, कुवेत आणि कतारचे अब्जाधीश

Gulf War Impact: आखाती देश म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येतात ते या देशांमधले अतिश्रीमंत शेख... त्यांचे मोठमोठे राजवाडे, महागड्या गाड्या, आणि अमाप पैसा.... त्यामुळे जगातले अनेक श्रीमंत सुद्धा या भागात येतात, राहतात. पण आता हेच गडगंज श्रीमंत आपला देश सोडून पळत आहेत.  इराण, अमेरिका युद्धात आखाती देशांतील अरबपती भयभीत झालेत. जीव वाचवण्यासाठी अरबपतींची धावाधाव सुरू आहे. अमेरिकेकडून होत असलेल्या हल्ल्यानंतर श्रीमंत लोक देश सोडत आहेत.  आपला सर्व पैसा घेऊन हे अब्जाधीश अशा देशात पळून जात आहेत जिथे ना समुद्र आहे ना एअरपोर्ट.  डोंगराळ भागात वसलेल्या या देशात कोणताही उद्योग सुरु करता येवू शकत नाही. असे असताना अब्जाधीश या देशाता का पळून जात आहेत? याचे कारण आणि या देशाचे नाव जाणून शॉक व्हाल. 

काही दिवसांपूर्वी दुबईतून पलायन करणाऱ्या अब्जाधीशांचे व्हिडिओ व्हायरल झाले होते. दुबईत हल्ला झाल्यानंतर हवाई वाहतूक ठप्प झाली होती. एका रिपोर्टनुसार सौदी अरबमधलं रियाध हे श्रीमंत आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी पलायन करण्याचं एक्झिट सेंटर बनलंय. युद्धामुळे सध्या आखाती देशांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे,. या देशांमधल्या अमेरिकेी तळांवर इराणकडून जोरदार हल्ले सुरुयेत. त्यामुळे जीव वाचवण्यासाठी रियाद इथून शेख लोकांचं पलायन सुरु झालंय. दुबईमधून सुद्धा अनेक शेख रियाध मध्ये येतायत.  काही जण तर आखाती देशांमधून बाहेर पडायला प्रायव्हेट जेट आणि हेलिकॉप्टरची मदत घेतायत. विशेष म्हणजे काही ठिकाणी एअरस्पेस बंद असतानाही हा धोका पत्करुन प्रवास केला जातोय. 

इराण इस्त्रायल यांच्यातील युद्ध पेटल्यानंतर मध्यपूर्वेत अमेरिकेच्या लष्करी तळांवंर हल्ले युद्ध सुरू झाले. अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे इराणला लक्ष्य केले तेव्हा प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यांनी मध्यपूर्वेतील अनेक देशांनाही वेढले. सौदी अरेबिया, कुवेत आणि कतारसह इतर मध्यपूर्वेतील देशांना लक्ष्य करत इराणचे हल्ले  केले.  या युद्धामुळे मध्यपूर्व देशातील व्यापार  ठप्प झाला आहे.  केवळ सरकारी कार्यालये आणि निवासस्थानांनाच नव्हे तर श्रीमंतांच्या तिजोरीलाही लक्ष्य करत क्षेपणास्त्रे  डागली जात आहेत. हल्ल्यांच्या भीतीने, या देशांतील अब्जाधीश आता त्यांचे पैसे काढून इतर देशांमध्ये पाठवत आहेत. स्वत:चा पैसा वाचवण्यासाठी या देशांनी स्वित्झर्लंडची निवड केली आहे. 

स्वित्झर्लंडमध्ये का पाठवत आहेत पैसा?

आकाती देशातील श्रीमंतांनी स्वित्झर्लंडमध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. स्वित्झर्लंड एक सुरक्षित आश्रयस्थान मानला जात आहे. 1 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणारे बँकर्स आणि आर्थिक सल्लागारांनी रॉयटर्सला दिलेल्या मुलाखतींमध्ये दावा केला की इराण युद्धानंतर स्वित्झर्लंडमध्ये गुंतवणूकीचा ओघ वाढला आहे, विशेषतः आखाती देशांतील गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात आहे.  

मध्य पूर्व युद्धाचा स्वित्झर्लंडला फायदा  

स्वित्झर्लंडहा जगातील श्रीमंत देशांपैकी एक आहे. इराण आणि आखाती देशांमध्ये तणाव वाढला आहे. यामुळे आकाती देशांमधील श्रीमंत लोक चिंतेत आले आहेत. गुंतवणूकदार आता युद्ध आणि प्रादेशिक अस्थिरतेपासून दूर असलेल्या ठिकाणी त्यांची भांडवल गुंतवू इच्छित आहेत. स्वित्झर्लंड हा सर्वोत्तम पर्याय बनल्याचे दिसत आहे.  बँकर्सचा असा विश्वास आहे की स्वित्झर्लंडची राजकीय स्थिरता आणि मजबूत बँकिंग गुप्तता कायदे यामुळेच  मध्य पूर्वेतील गुंतवणूकदार आपला पैसा येथे सुरक्षितपणे लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 

स्वित्झर्लंडच्या बँका झाल्या मालामाल

येत्या काही महिन्यांत आखाती देशांमधून निधीचा ओघ आणखी वाढेल. युद्धाचा धोका कमी करण्यासाठी गुंतवणूकदार केवळ रोख रकमेतच नव्हे तर सोन्यात आणि इतर आंतरराष्ट्रीय मालमत्तांमध्येही गुंतवणूक करत आहेत. मध्य पूर्व युद्धादरम्यान, आखाती देशांमधील अब्जाधीश आणि व्यापारी त्यांच्या मालमत्ता स्वित्झर्लंडमध्ये हलवत आहेत. गेल्या तीन वर्षांत तेथील गुंतवणूक प्रवाहात 40 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

स्वित्झर्लंड गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती का बनला? 

स्विस बँकर्स असोसिएशनचे प्रमुख मार्टिन हेस यांनी स्वित्झर्लंड गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती का बनत आहे याची कारणे सांगितली. स्वित्झर्लंड एक सुरक्षित आणि आकर्षक गुंतवणूक पर्याय आहे. राजकीय स्थिरता आणि सुरक्षित गुंतवणूक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करते. डेलॉइट स्वित्झर्लंडमधील संपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख पॅट्रिक स्पिलर म्हणतात की अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांपासून, तिथून मालमत्ता वेगाने स्वित्झर्लंडमध्ये येत आहेत. येत्या काळात त्यांना अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. जर हे युद्ध लांबले तर रोख रकमेचा प्रवाह आणखी वाढेल असे तज्ञांचे मत आहे. केवळ मध्य पूर्वेतील देशच नाही तर युरोपीय गुंतवणूकदारांनीही स्वित्झर्लंडकडे लक्ष वळवले आहे. गुंतवणूकदार स्विस बँकांमध्ये आपला पैसा जमा करण्यास इच्चुक आहेत. 

श्रीमंत आपला पैसा स्वीस बँकेत का ठेवत आहेत ?

स्वित्झर्लंडचे बँकिंग क्षेत्राबाबत वेगळे दोरण आहे.1934 मध्ये, सरकारने बँका आणि बचत बँकांवरील संघीय कायदा (कलम 47) वर आधारित स्विस बँकिंग गुप्तता कायदा लागू केला. या कायद्यानुसार, स्विस बँकांमध्ये खाती उघडणाऱ्या लोकांची ओळख उघड करणे हा गुन्हा ठरला. या कायद्यामुळे जगभरातून स्वित्झर्लंडमध्ये पैशांचा ओघ वाढला, ज्यामुळे ते जगातील सर्वात मोठे आर्थिक केंद्र बनले. दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत निधीचा लक्षणीय ओघ सुरू राहिला. इतर देशांमध्ये कर आणि मालमत्ता जप्तीची धोरणे होती, तर स्वित्झर्लंडमध्ये असा कोणाताही नियम नाही.  तुमचे पैसे आमच्याकडे सुरक्षित आहेत आणि कोणीही त्यावर प्रश्न विचारणार नाही असा विश्वास स्वीस बँक गुंतवणुकदारांना देत आहे. जगभराचीस श्रीमंतांपासून ते भ्रष्ट आणि शक्तिशाली लोकांपर्यंत सर्व प्रकारचे लोक येथे त्यांचे पैसे जमा करत आहेत.  राजघराण्यापासून ते शस्त्रास्त्र विक्रेत्यांपर्यंत, राजकारण्यांपासून ते मोठ्या कंपन्यांपर्यंत, सर्वांनी स्विस बँकांवर पूर्ण विश्वास ठेवला. स्वित्झर्लंडने कोणालाही प्रश्न विचारला नाही. त्यांनी प्रश्न विचारल्याशिवाय, कर न घेता आणि गळतीशिवाय ठेवी स्वीकारल्या. या गुप्ततेमुळे स्वित्झर्लंडचे चलन, स्विस फ्रँक, जगभरात विश्वासार्ह बनले. ते जगातील सर्वात स्थिर चलन बनले. आता स्वीस बँकां पुन्हा एकदा मालामाल झाल्या आहेत. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

