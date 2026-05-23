/18 वर्षांपूर्वी जे घडलं होत तेच पुन्हा घडणार? संपूर्ण जगाला धोका? भारताला आधीच या महाभयानक संकटाची चाहूल लागलेय

Great Recession Warning: इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धामुळे जगात भीषण इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. संपूर्ण जगात तेल पुरवठा ठप्प झाला आहे. जगातील सर्च देशांना याचा फटका सहन करावा लागत आहे. सल्लागार संस्था 'रादिपान एनर्जी ग्रुप'ने एक गंभीर इशारा दिला आहे. 18 वर्षांपूर्वी जे घडलं होत तेच पुन्हा घडणार आहे. संपूर्ण जगाला याचा धोका आहे. भारत आधीच या महाभयानक संकटात सापडला आहे.
इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली आहे. यामुळे जगभरात इंधन पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. ऑगस्टपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद राहिल्यासह 2008 मध्ये आलेल्या महामंदीसारख्या आर्थिक मंदीचा धोका निर्माण होऊ शकतो. रॅपिडन एनर्जी ग्रुपने हा इशारा दिला आहे. या सल्लागार संस्थेने म्हटले आहे की, त्यांच्या अंदाजानुसार हा जलमार्ग जुलैमध्ये पुन्हा सुरू होईल, ज्यामुळे तेलाची सरासरी मागणी दररोज 26 लाख बॅरलने कमी होईल. बेंचमार्क ब्रेंट क्रूडचा स्पॉट मार्केटमधील भाव उन्हाळ्यात प्रति बॅरल सुमारे 130 डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो.
जुलैनंतरही तेल पुरवठा साखळी विस्कळीत राहिल्यास ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पुरवठ्यातील तूट भरून काढण्यासाठी मागणीत आणखी मोठी घट होऊ शकतो. 2026 मध्ये जागतिक तेल वापरामध्ये वार्षिक घट होण्यास पुरेसे ठरू शकते. अमेरिका आणि इराण आपापल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. अमेरिका आणि इराणने तेहरानच्या युरेनियम साठ्यांवर आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील नियंत्रणाबाबत आपली परस्परविरोधी भूमिका कायम ठेवल्याने हा इशारा देण्यात आला आहे. तथापि, अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो म्हणाले की, चर्चेत "काही सकारात्मक चिन्हे" दिसली आहेत.
सल्लागार संस्थेने म्हटले आहे की, ऑगस्टपर्यंत विलंब झाल्यास तिसऱ्या तिमाहीत पुरवठ्यातील तूट दररोज जवळपास 6 दशलक्ष बॅरलपर्यंत वाढेल, आणि हे अशा वेळी घडत आहे जेव्हा साठे कार्यान्वित होण्याच्या आव्हानांच्या जवळ पोहोचत आहेत. रॅपिडनच्या मते, ऑगस्टच्या सुरुवातीला उत्पादन पुन्हा सुरू झाले तरी, कोणताही दिलासा मिळण्यापूर्वी बाजारात तुटवडा निर्माण होईल. सप्टेंबरपर्यंत कच्च्या तेलाचा साठा कमी होत राहील, तर अरबी आखातातील उत्पादन हळूहळू वाढेल, ज्यामुळे माल त्याच्या गंतव्यस्थानी पोहोचू शकेल.
या वर्षी जागतिक मागणीत लक्षणीय घट होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीपासून तेलाच्या किमती जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत. याचे कारण असे आहे की अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठा विस्कळीत झाल्या आहेत. यामुळे महागाई वाढण्याची आणि विकास मंदावण्याची भीती वाढली आहे. "सध्याची व्यापक आर्थिक परिस्थिती 1970 च्या दशकातील किंवा 2007-08 च्या तुलनेत कमी आहे असे देखील रॅपिडेनच्या विश्लेषकांचे म्हणने आहे. तेलाच्या सतत वाढणाऱ्या किमतींमुळे वित्तीय आणि स्थूल-अर्थशास्त्रीय असुरक्षितता वाढण्याचा धोका दूर करत नाही, असे कमी तेल-अवलंबित अर्थव्यवस्था आणि अधिक विश्वासार्ह चलनविषयक धोरण चौकटींचा हवाला देत त्यात म्हटले आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिका अखेरीस इराणचा समृद्ध युरेनियमचा साठा परत मिळवेल, ज्याचा वापर अण्वस्त्रे विकसित करण्यासाठी केला जाणार आहे, असा वॉशिंग्टनचा विश्वास आहे. तथापि, तेहरानचा आग्रह आहे की हा साठा पूर्णपणे शांततापूर्ण उद्देशांसाठी आहे. व्यापार सत्रात तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी चढ-उतार झाली. संघर्षावर तोडगा निघण्याच्या अनिश्चित शक्यतांमुळे किंमती घसरल्या आहेत.
इराणच्या नेतृत्वाकडून 'योग्य उत्तरे' न मिळाल्यास हल्ले पुन्हा सुरू करण्यास आपण तयार असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. हे हल्ले सर्वप्रथम फेब्रुवारीच्या अखेरीस अमेरिका आणि तिचा मित्र देश इस्रायलने केले होते. इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने इशारा दिला आहे की, पुन्हा हल्ले झाल्यास प्रत्युत्तर या प्रदेशाच्या पलीकडेही दिले जाईल.
भारताला आधीच या महाभयानक संकटाची चाहूल लागलेय यामुळे भारतात या अनुषंगाने उपयायोजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी परकीय चलन वाचवण्यासाठी नागरिकांनी अनावश्यक खर्च कमी करावा, असे आवाहनही केले आहे. पंतप्रधान मोदींनी देशाला आणि जगाला सध्याच्या भू-राजकीय तणावांबद्दल, विशेषतः पश्चिम आशियातील संकटाबद्दल सावध केले आहे.