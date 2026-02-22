English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  विश्व
  हापूसच्या गोडव्यापुढे अमेरिका झुकलं! टॅरिफ रद्द अन् अमेरिकेच्या बाजारपेठेत हापूसची मोठी झेप

हापूसच्या गोडव्यापुढे अमेरिका झुकलं! टॅरिफ रद्द अन् अमेरिकेच्या बाजारपेठेत हापूसची मोठी झेप

Marathi News: कोकणाच्या हापूसला जगभर मोठी मागणी असते, त्याचप्रामाणे अमेरिकेतही या आंब्याची मोठ्याप्रमाणात निर्यात होते. दरम्यान टॅरिफ लादल्यामुळे निर्यातीचे प्रमाण कमी झाले होते पण आता हापूसच्या गोडव्यापुढे अमेरिका झुकलंय. सविस्तर माहिती जाणून घ्या. 

प्रिती वेद | Updated: Feb 22, 2026, 11:40 AM IST
(photo Credit- Social Media)

Konkan Hapus mango: अमेरिकेने भारतीय हापूस आंब्यावर लावले जाणारे जास्त आयात शुल्क काढून टाकण्याचा निर्णय घेतल्याने कोकणात नव्या हंगामाबाबत आनंदाची लहर आली आहे. अनेक वर्षे शुल्कामुळे हा आंबा परदेशात महाग पडत होता, त्यामुळे निर्यातीचा वेग मर्यादित राहिला. आता परिस्थिती बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. रत्नागिरी आणि देवगड भागातील बागायतदारांना याचा सर्वाधिक फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. व्यापारी, पॅकहाऊस आणि वाहतूकदार सुद्धा तयारीला लागले असून यंदाचा हंगाम मागील काही वर्षांपेक्षा वेगळा ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

शुल्कमाफीचा निर्यातीवर परिणाम

अमेरिकेच्या निर्णयानुसार भारतीय हापूसवर आकारले जाणारे 18 ते 50 टक्क्यांपर्यंतचे आयात शुल्क हटवण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतीय आंबा अमेरिकन ग्राहकांना तुलनेने स्वस्त दरात मिळू शकणार आहे. यापूर्वी जास्त शुल्कामुळे मेक्सिको आणि इतर देशांच्या आंब्यांशी स्पर्धा करणे कठीण जात होते. आता भारतीय हापूसला पुन्हा मोठी बाजारपेठ मिळण्याची शक्यता आहे.

निर्यातदारांच्या प्राथमिक अंदाजानुसार हंगामात दररोज सुमारे 5000 पेट्या पाठवण्याचे नियोजन सुरू आहे. एकूण निर्यात 10000 टनांपर्यंत जाऊ शकते, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. निर्यात वाढल्यास शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारावर अवलंबून राहावे लागणार नाही आणि दर स्थिर राहण्यास मदत होईल.

उत्पादनात अडचणी तरीही आशा कायम

यंदा कोकणात अवकाळी पाऊस आणि थ्रिप्स या किडीच्या प्रादुर्भावामुळे अनेक बागांमध्ये फळधारणा कमी झाली आहे. काही ठिकाणी फळांची गुणवत्ता घटली तर काही भागांत फळे गळून पडली. त्यामुळे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.

मात्र निर्यातीची मागणी वाढल्याने कमी उत्पादन असूनही शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळू शकतो. व्यापाऱ्यांच्या मते परदेशी मागणी मजबूत राहिली तर स्थानिक बाजारातील दबाव कमी होईल. पॅकिंग, व्हेपर हीट ट्रीटमेंट आणि विमान वाहतुकीची तयारी आधीपासून सुरू करण्यात आली आहे.

कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी नवी संधी

रत्नागिरी व देवगड परिसरातील बागायतदार अनेक वर्षांपासून परदेशी बाजारपेठेकडे आशेने पाहत होते. शुल्क कमी झाल्याने त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. निर्यात वाढली तर पुढील वर्षांमध्ये आंबा लागवडीचा विस्तारही होऊ शकतो.

तज्ञांच्या मते योग्य नियोजन, दर्जेदार पॅकिंग आणि वेळेवर वाहतूक यावर भर दिल्यास भारतीय हापूस अमेरिकेत स्थिरपणे स्थान मिळवू शकतो. त्यामुळे यंदाचा हंगाम केवळ विक्रीपुरता मर्यादित न राहता भविष्यातील मोठ्या व्यापारासाठी मार्ग मोकळा करणारा ठरू शकतो.

