English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • Explainer: इंजिनियर, रॅपर आणि आता नेपाळचे भावी पंतप्रधान... कोण आहेत Gen Z बालेन शाह? जाणून घ्या

Explainer: इंजिनियर, रॅपर आणि आता नेपाळचे भावी पंतप्रधान... कोण आहेत Gen Z बालेन शाह? जाणून घ्या

Who is Balen Shah Nepal’s Presumptive New Leader: गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर तुम्ही एका तरुणाला छान सूटबूट घालून डान्स करताना बघितलं असेल. ही व्यक्ती नक्की कोण आहे असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल. चला तर मग आज त्या व्हायरल नेपाळच्या व्यक्तीबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 13, 2026, 03:19 PM IST
Explainer: इंजिनियर, रॅपर आणि आता नेपाळचे भावी पंतप्रधान... कोण आहेत Gen Z बालेन शाह? जाणून घ्या
He Raps Rants Promises Change Who is Balen Shah Nepal Presumptive New Gen Z Leader explained

Balen Shah Meet Nepal’s Presumptive New Leader: नेपाळच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांत एका नव्या आणि प्रभावशाली नेतृत्वाचा उदय झाला आहे. पारंपरिक राजकीय पक्षांना थेट आव्हान देणारे नाव म्हणजे बलेंद्र शहा (Balendra Shah), ज्यांना बालेन शाह (Balen Shah) म्हणून ओळखले जाते. इंजिनिअर, रॅपर आणि शहरी नियोजनाची जाण असलेले बालेन शाह यांनी अल्पावधीतच स्वतःला तरुणांच्या आशेचे प्रतीक आणि विद्यमान राजकीय व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारा चेहरा म्हणून उभे केले आहे. त्यांना Gen Z लीडर असेलही बोलले जात आहे.  त्यांची राजकीय वाटचाल विरोधातून सुरू झाली आणि आज ती देशाच्या सर्वोच्च सत्तेपर्यंत पोहोचण्याच्या टप्प्यावर आहे. त्यांचं नाव आज नेपाळचे भावी तरुण पंतप्रधान म्हणून चर्चेत आलं आहे. 35 वर्षाचे हे बालेन शाह नेमके कोण आहेत याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात... 

Add Zee News as a Preferred Source

विरोधातून सुरू झालेला राजकीय प्रवास

बालेन शाह यांचा राजकीय प्रवास पारंपरिक पद्धतीने निवडणुकीतून सुरू झाला नाही. तर सुरुवातीला त्यांनी सार्वजनिक व्यासपीठे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेपाळच्या राजकीय व्यवस्थेवर टीका केली. त्यांचे म्हणणे होते की देशातील पारंपरिक राजकीय पक्ष, विशेषतः केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) यांच्या नेतृत्वाखालील राजकारण, देशातील मूलभूत समस्यांचे समाधान करण्यात अपयशी ठरत आहे.

2017 मध्ये नेपाळमध्ये नवीन संविधान लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. त्या वेळी बालेन शाह यांनी फेसबुकवर लिहिले की जुन्या पक्षांना आणि त्याच त्या नेत्यांना पुन्हा मतदान करून कोणताही बदल घडणार नाही.

नंतर त्यांना जाणवले की केवळ टीका करून बदल घडवता येत नाही. त्यासाठी व्यवस्थेत प्रवेश करूनच संघर्ष करावा लागतो. याच विचारातून त्यांनी स्वतः निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय नेपाळच्या राजकारणात एका नव्या प्रयोगाची सुरुवात ठरला एक असा राजकीय अभियान ज्यामध्ये पारंपरिक पक्षांऐवजी स्वतंत्र आणि युवकांच्या सहभागावर आधारित राजकारण होते.

काठमांडू महापौर निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय

बालेन शाह यांची पहिली मोठी राजकीय परीक्षा होती ती म्हणजे काठमांडू (Kathmandu) महानगरपालिकेच्या महापौर पदाची निवडणूक. या निवडणुकीत त्यांच्यासमोर देशातील मोठ्या राजकीय पक्षांचे उमेदवार होते. तरीही बालेन शाह यांनी डिजिटल प्रचार, तरुणांची मोठ्या प्रमाणात केलेली संघटना आणि पारदर्शक प्रशासनाचे आश्वासन याच्या जोरावर ऐतिहासिक विजय मिळवला.

ही केवळ एका शहराची निवडणूक नव्हती; या विजयाने नेपाळच्या राजकारणात नवी पिढी पारंपरिक पक्षांना थेट आव्हान देऊ शकते, असा स्पष्ट संदेश दिला.

ओली सरकारविरोधात ठाम भूमिका

महापौर झाल्यानंतरही बालेन शाह यांनी सरकारवर टीका करण्याचे थांबवले नाही. विशेषतः केपी शर्मा ओली यांच्या धोरणांवर ते सतत टीका करत होते. त्यांच्या मते, सत्तेचे केंद्र असलेल्या सिंहदरबारातील राजकारण सामान्य नागरिकांच्या समस्यांपासून दूर गेले आहे. याच काळात त्यांच्या एका विधानामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. त्यांनी एका भाषणात “गरज पडली तर सिंहदरबार जाळून टाकू” असे विधान केले होते. समर्थकांनी हे विधान भ्रष्ट व्यवस्थेविरोधातील रोषाचे प्रतीक मानले, तर टीकाकारांनी त्याला आक्रमक राजकारणाचे उदाहरण म्हटले.

‘Gen-Z’ आंदोलनातील प्रभाव

नेपाळमध्ये उदयास आलेल्या ‘Gen-Z’ आंदोलनामध्ये बालेन शाह यांना प्रेरणादायी चेहरा मानले जाते. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि राजकीय घराणेशाहीविरोधात तरुण मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरले होते. या आंदोलनात बालेन शाह यांनी स्वतःला औपचारिक नेता म्हणून कधी घोषित केले नाही. मात्र त्यांच्या भाषणांमुळे, सोशल मीडियावरील संदेशांमुळे आणि तरुणांना दिलेल्या समर्थनामुळे या आंदोलनाला मोठी ऊर्जा मिळाली. आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे अनेक युवक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांच्याशी सल्लामसलत करत असल्याचेही सांगितले जाते.

अंतरिम पंतप्रधानपदाचा प्रस्ताव नाकारला

राजकीय संकट वाढत असताना अखेर केपी शर्मा ओली यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. त्या काळात काही राजकीय गट आणि युवा नेत्यांनी बालेन शाह यांना अंतरिम पंतप्रधान बनवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र त्यांनी हा प्रस्ताव नाकारला. त्यांचे म्हणणे होते की सत्तेचा पद स्वीकारण्यापेक्षा देशातील राजकीय व्यवस्था स्थिर करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. निवडणूक न जिंकता सत्तेवर येण्यास ते तयार नव्हते.

सुशीला कार्की यांना समर्थन

राजकीय संकट सोडवण्यासाठी बालेन शाह यांनी संवाद आणि सहमतीच्या राजकारणावर भर दिला. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की (Sushila Karki) यांना सर्वसंमतीने पंतप्रधान करण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. त्यांच्या मते, त्या काळात देशाला स्थिरता देण्यासाठी तटस्थ आणि विश्वासार्ह व्यक्तिमत्त्वाची गरज होती.

महापौरपदाचा राजीनामा आणि राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश

काठमांडूचे महापौर म्हणून तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच बालेन शाह यांनी मोठा निर्णय घेतला. त्यांनी पदाचा राजीनामा देत राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर त्यांनी देशभरात व्यापक निवडणूक प्रचार सुरू केला आणि स्वतःला नव्या राजकीय पर्याय म्हणून सादर केले.

ओलींना त्यांच्या गृहजिल्ह्यातच दिले आव्हान

निवडणूक प्रचारातील सर्वात नाट्यमय क्षण तेव्हा आला, जेव्हा बालेन शाह यांनी थेट केपी शर्मा ओली यांना त्यांच्या स्वतःच्या गृहजिल्ह्यातून निवडणुकीचे आव्हान दिले. हा सामना जुन्या आणि नव्या राजकारणातील थेट संघर्षाचे प्रतीक ठरला. या धाडसी निर्णयाचा मोठा फायदा झाला. बालेन शाह यांच्या लोकप्रियता आणि दूरदृष्टीमुळे ओली यांच्यासह अनेक मोठ्या नेत्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.

तरुणांमध्ये प्रचंड लोकप्रियता

बालेन शाह यांचा निवडणूक प्रचार पारंपरिक राजकीय सभांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा होता. सोशल मीडिया मोहिमा, स्वयंसेवी तरुणांचे जाळे, धोरणांवर आधारित भाषणे आणि पारदर्शक प्रशासनाचे आश्वासन यावर त्यांचा प्रचार आधारित होता. देशभरातील तरुणांमध्ये त्यांच्या नावाची मोठी क्रेझ निर्माण झाली. त्यांनी आपल्या प्रचाराची सुरुवात जनकपूर (Janakpur) येथून केली आणि मैथिली भाषेत भाषण देऊन मधेश प्रदेशातील मतदारांशी थेट संवाद साधला.

मधेशी मूळ असलेला पहिला पंतप्रधान

बालेन शाह हे मधेशी पार्श्वभूमी असलेले तरुण नेते आहेत आणि ते प्रथमच देशाच्या पंतप्रधानपदावर पोहोचण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यांच्या प्रचारामुळे मधेश प्रदेशातील मतदारांनी जात-धर्माच्या पलीकडे जाऊन मोठ्या प्रमाणात त्यांना पाठिंबा दिला. निवडणूक निकालांमध्ये बालेन शाह आणि त्यांच्या राजकीय विचारधारेचा मोठा विजय दिसून आला. अनेक स्थापित नेत्यांचा पराभव आणि नव्या चेहऱ्यांचा उदय हे स्पष्ट संकेत देतात की नेपाळच्या राजकारणात आता नव्या पिढीची निर्णायक भूमिका सुरू झाली आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Balen ShahNepal PMGen Z

इतर बातम्या

पुण्यात मांजरामुळे मालक अडचणीत! पोपटाचा पिंजरा पाडल्याने तु...

महाराष्ट्र बातम्या