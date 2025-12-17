English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जगभरात चीनच्या नव्या संशोधनाचीच चर्चा; पुरुषांच्या प्रजनन क्षमतेवर... लक्ष रोखून धरणारी माहिती

China Male Fertility : प्रत्येक पुरुषाचं लक्ष रोखून धरणारी बातमी. तुमच्या दैनंदिन जीवनशैलीचा प्रजनन क्षमतेवर असाही परिणाम. चीनच्या संशोधनात नेमकं काय म्हटलं गेलं आहे?   

सायली पाटील | Updated: Dec 17, 2025, 02:25 PM IST
China Male Fertility : बऱ्याचदा काही विषय हे त्यांच्याबाबतच्या न्यूनगंडामुळं सहसा मोकळेपणानं बोलले जात नाहीत. अनेकांना त्याविषयी बोलण्यास संकोचलेपणा वाटतो. मात्र, हेच मौन कळत नकळत इतके गंभीर पिरणाम करून जात असतं की त्यानंतर समोर येणारी परिस्थिती अधिक भयावह वाटू लागते. असाच एक मुद्दा किंवा असाच एक संवेदनशील विषय म्हणजे पुरुषांची प्रजनन क्षमता. 

पुरुष प्रजनन क्षमतेबाबत चीनचं मोठं संशोधन...

अनेकदा महिलांचं आरोग्य, महिलांच्या समस्या आणि त्यांच्या प्रजनन क्षमतेबाबत मोकळेपणानं बोललंही जातं मात्र पुरुषांच्या बाबतीत परिस्थिती अद्यापही बदललेली नाही. कैक पुरुष त्यांच्या शरीरात होणाऱ्या काही बदालांकडे दुर्लक्ष करतात आणि त्याचा थेट परिणाम हा त्यांच्या प्रजनन क्षमतेवर होतो. मागील 50 वर्षांचा आढावा घेतल्यास जगभरातील पुरुषांच्या प्रजनन क्षमतेत झपाट्यानं घट झाल्याचं काही अहवालांमध्ये म्हटलं गेलं आहे. 

पुरुष प्रजननामध्ये शुक्राणू (Sperm)ची संख्या आणि त्यांच्या Motility मध्ये घट होत असून वर्षभरापूर्वीच्यात एका संशोधनातून त्याबाबतचा खुलासा करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 2000 या वर्षानंतर उत्तर अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलियातील पुरुषांच्या प्रजनन क्षमतेत तुलनेनं चिंकाजनकरित्या घट झाली. याचं महत्त्वाचं कारण ठरलं ते म्हणजे जीवनशैलीतील बदल आणि आजुबाजुच्या वातावरणात मिसळली जाणारी रसायनं. ही एक अशी समस्या आहे, ज्याची लक्षणं सुरुवातीला दिसत नाहीत आणि जेव्हा ही बाब समोर येते तेव्हा मात्र ती काहीशी गंभीर वळणावर असते. 

चीनच्या संशोधनाची जगभरात चर्चा... 

चीनमधील फुदान युनिवर्सिटीनं पुरुषांच्या बाबतीततील याच मुद्द्यावर एक संशोधन करत 'टारगेटेड' उपाय शोधून काढले आहेत. संशोधकांच्या मते प्रजनन आरोग्यासाठी केंद्रीत उपचारांची गरज आहे, ज्यामध्ये आता संशोधकांनी अतिशय महत्त्वाच्या पद्धतीनं उपाय शोधला. ज्यामध्ये एका 'बाम'सम औषधाची चाचणी करण्यात आली. 

या औषधाच्या संशोधनामध्ये उंदरांवर उष्ण, नॉन स्टिक प्लास्टिक PTFE आणि लेड अशा वस्तूंच्या संपर्कात ठेवण्यात आलं, ज्यामुळं त्यांच्या शुक्राणूंची गती कमी झाली. यानंतर पुढं या चाचणीमध्ये उंदरांच्या अंडकोष (Testicles) च्या त्वचेवर SKAP2 नावाचं प्रोटीनयुक्त हाइड्रोजेल वापरण्यात आलं, ज्यामुळं या गतीत सकारात्मक बदल दिसला. प्राण्यांवरील ही चाचणी केल्यानंतर याची मानवी चाचणीसुद्धा पार पडली. ज्यानंतर चाचणीचे सकारात्मक निष्कर्ष समोर आल्यावर पुरुष प्रजनन क्षमतेच्या अनुषंगानं हे मोठं संशोधन असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

