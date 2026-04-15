पालकांना हादरवणारी बातमी! एकाच वेळी 331 बालकांना HIV संसर्ग; रुग्णालयाची एक चूक महागात पडली

Health News 331 Children Contracted HIV From Syringe Reuse: सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे 331 बालकांना 'एचआयव्ही'चा संसर्ग झाला आहे. एकाच इंजेक्शन सीरिंजचा वारंवार वापर करण्यात आल्याने अनेक मुलांना एचआयव्हीची बाधा झाली आहे. एक आठ वर्षीय मुलाच्या मृत्यूनंतर हा भोंगळ कारभार समोर आला. पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील ताउंसा शहरात हा प्रकार घडला आहे.
ताउंसाच्या सरकारी रुग्णालयात एकाच औषधाच्या बाटलीतून एकाच सीरिंजमधून एचआयव्हीचा संसर्ग लहान मुलांमध्ये पसरत असल्याचे सर्वप्रथम खासगी क्लिनिक चालवणारे डॉ. गुल कैसरानी यांच्या लक्षात आले. 65 ते 70 बाधित मुलांवर ताउंसाच्या सरकारी रुग्णालयात उपचार झाले होते. एकाच सीरिंजचा वारंवार वापर होत असल्याची तक्रार काही मुलांच्या पालकांनीही केली होती. 97 बाधित बालकांच्या कुटुंबीयांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी केवळ 4 मुलांच्या माता एचआयव्ही पॉझिटीव्ह आढळल्या. त्यामुळे संसर्ग आईपासून मुलांना झालेला नसल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
टीएचक्यू रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी सिरिंजचा पुन्हा वापर केला. एकाच मल्टी-डोस औषधाच्या बाटलीतून वेगवेगळ्या मुलांना इंजेक्शन देण्यात आली. निर्जंतुकीकरण न करता हातमोजे न घालता इंजेक्शन दिली गेली. 'बीबीसी'ने केलेल्या गुप्त तपासात 32 तासांच्या छुप्या फुटेजमधून हे दिसून आलं. पंजाब एड्स स्क्रीनिंग कार्यक्रमाच्या आकडेवारीनुसार, निम्म्याहून अधिक प्रकरणांत 'दूषित सुई'च संसर्गासाठी कारणीभूत ठरली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा संपूर्ण प्रकार नोव्हेंबर 2024 ते ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत घडला. लक्षात येईपर्यंत 331 बालकांमध्ये एचआयव्हीचा संसर्ग पसरला होता. आठ वर्षांच्या मोहम्मद अमीन याचा मृत्यू झाल्यानंतर हा प्रकार लक्षात आला. त्याची बहीण असमा हिलादेखील एचआयव्हीचा संसर्ग झाला आहे. मुलांना रुग्णालयात उपचारादरम्यान विषाणू संसर्ग असलेल्या सीरिंजच्या वापरामुळे एचआयव्हीचा संसर्ग झाल्याचा आरोप त्यांच्या आईने केला आहे. असमापासून लोक आता लांब राहतात. त्यामुळे तिला एकटेपणा वाटतो. असमाचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न आहे, असे तिची आई सांगते. अहवालानुसार वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये धोकादायक सुईमुळेच निम्म्यापेक्षा जास्त संसर्ग पसरल्याचे म्हटले आहे.
एचआयव्हीचा 2019 मध्येदेखील अशाप्रकारे संसर्ग पसरल्याचे उघड झाले होते. मार्च 2025 मध्ये हा प्रकार समोर आल्यानंतर रुग्णालयाचे तत्कालीन अधीक्षक डॉ. तैयब फारूक चांदियो यांना निलंबित करण्यात आले होते. मात्र नंतर पुन्हा त्यांना कामावर रुजून करुन घेण्यात आले. नवीन अधीक्षक डॉ. कासिम बुजदार यांनी 'झिरो टॉलरन्स' धोरण जाहीर केले, पण कोणतीही सुधारणा झाल्याचं दिसत नाहीये.