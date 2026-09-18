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डेंजर बातमी! 'या' देशात HIV 'राष्ट्रीय संकट' म्हणून घोषित; लैंगिक संबंधांसंदर्भातील एका सवयीमुळे देशावर ओढावलं संकट

या देशातील लोकांमध्ये एचआयव्हीसंदर्भात जागृती निर्माण करण्याची गरज असल्याचं समोर आलं असून आता सरकारने यासाठीच कंबर कसून तयारी सुरु केली आहे. सरकार सध्या काय करतंय जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 18, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 03:24 PM IST
डेंजर बातमी! 'या' देशात HIV 'राष्ट्रीय संकट' म्हणून घोषित; लैंगिक संबंधांसंदर्भातील एका सवयीमुळे देशावर ओढावलं संकट
Image Credit: सरकारने हाती घेतली एचआयव्ही रोखण्यासाठीची मोहीम (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य रॉयटर्स)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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डेंजर बातमी! 'या' देशात HIV 'राष्ट्रीय संकट' म्हणून घोषित; लैंगिक संबंधांसंदर्भातील एका सवयीमुळे देशावर ओढावलं संकट
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