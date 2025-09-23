English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
H1B व्हिसा हा अमेरिकन कंपन्यांमध्ये विशेष कुशल नोकऱ्यांसाठी आहे आणि तो वार्षिक लॉटरी प्रणालीद्वारे दिला जातो. तथापि, O1 आणि L1 व्हिसा अधिक विशिष्ट आहेत आणि त्यांना H1B सारख्या मर्यादा नाहीत. O1 व्हिसा विशेषतः त्यांच्या क्षेत्रात मजबूत प्रतिष्ठा आणि ओळख असलेल्यांसाठी योग्य आहे.  

Sep 23, 2025
H1B व्हिसाला छुपा पर्याय O-1 आणि L1 व्हिसा! शुल्क किती? IT कर्मचारी या व्हिसावर अमेरिकेत जाऊ शकतात का?

H-1B Vs O-1 And L1 Visa: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H1B व्हिसावर 100,000 डॉलर्सचे नवीन शुल्क लादले आहे, ज्यामुळे जगभरात चिंता निर्माण झाली आहे. 100,000 डॉलर्स म्हणजे भारतीय चलनात जवळपास 88 लाख रुपये शुल्क  H1B व्हिसासाठी द्यावे लागते.  अनेक कुशल व्यावसायिक आणि विद्यार्थी आता अमेरिकेत काम करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधत आहेत. H1B व्हिसासाठी O-1 आणि L1 व्हिसा हे दोन छुपे पर्याच आहेत.  हा देखील एक प्रकारचा नॉन-इमिग्रंट व्हिसाचाच प्रकार आहे. जाणून घेऊया याचे खुल्क किती आहे.  IT कर्मचारी या व्हिसावर अमेरिकेत जाऊ शकतात का?  

ट्रम्प यांच्या नवीन आदेशानुसार 21 सप्टेंबरपासून H1B व्हिसावर 100,000 डॉलर्सचा नवीन शुल्क लागू करण्यात आला. या निर्णयामुळे जगभरात चिंता निर्माण झाली. मायक्रोसॉफ्ट, अमेझॉन आणि जेपी मॉर्गन सारख्या प्रमुख कंपन्यांनी त्यांच्या H1B व्हिसाच्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेतच राहण्यास सांगितले आहे.  H1B व्हिसा फी फक्त नवीन अर्जदारांना लागू होईल. तथापि, यामुळे अनिश्चितता वाढली आहे आणि अनेक कुशल व्यावसायिक आता पर्याय शोधत आहेत. असाच एक पर्याय म्हणजे O-1 व्हिसा, जो H-1B व्हिसा न घेता अमेरिकेत काम करू इच्छिणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी आहे. दरवर्षी, लाखो भारतीय अमेरिकेत काम करण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात. बहुतेक लोक या उद्देशासाठी H1B व्हिसा ऐकतात , परंतु तुम्हाला माहिती आहे का की इतर अनेक व्हिसा पर्याय उपलब्ध आहेत? त्यापैकी सर्वात महत्वाचे म्हणजे O1 व्हिसा आणि L1 व्हिसा. चला जाणून घेऊया हे कोणासाठी आहेत आणि त्यांचे शुल्क काय आहे.

O1 व्हिसा  

O1 व्हिसा विशेषतः विशेष कौशल्ये किंवा असाधारण क्षमता असलेल्यांसाठी आहे. हा व्हिसा कला, विज्ञान, शिक्षण, व्यवसाय किंवा क्रीडा आणि टीव्ही उद्योग यासारख्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे. ज्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळवली आहे ते O1 व्हिसासाठी पात्र आहेत. हा व्हिसा तीन वर्षांसाठी वैध आहे आणि गरज पडल्यास तो एका वेळी एक वर्ष वाढवता येतो.
O-1 व्हिसाचे दोन मुख्य प्रकार 
O-1A: विज्ञान, शिक्षण, व्यवसाय किंवा क्रीडा क्षेत्रात अपवादात्मक क्षमता दाखवणाऱ्यांसाठी.
O-1B: कला क्षेत्रात काम करणाऱ्या किंवा चित्रपट आणि टीव्ही उद्योगात महत्त्वपूर्ण कामगिरी करणाऱ्यांसाठी.
हा व्हिसा सामान्यतः तीन वर्षांसाठी वैध असतो आणि तो वाढवता येतो.
O-1 व्हिसावर कोणतीही मर्यादा नाही
O1 व्हिसावर मान्यता दर सुमारे 93% आहे.  जो H-1B व्हिसाच्या मान्यता दरापेक्षा खूपच जास्त आहे जो सुमारे 37% आहे. 
O1 व्हिसाची किंमत 12,000 डॉलर्स अंदाजे 10.6 लाख रुपये आहे. 

L1 व्हिसा 

L1 व्हिसा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दिला जातो ज्यांना भारतीय शाखेतून अमेरिकेच्या शाखेत हस्तांतरित केले जाते. हा व्हिसा व्यवस्थापक, कार्यकारी अधिकारी आणि विशेष ज्ञान असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिला जातो. दोन श्रेणी आहेत. L1-A व्हिसा (व्यवस्थापक आणि कार्यकारी अधिकाऱ्यांसाठी) आणि L1-B व्हिसा (विशेष ज्ञान असलेल्यांसाठी). त्याची वैधता सामान्यतः 1 ते 3 वर्षे असते, परंतु ती वाढवता येते. L1 व्हिसा अशा लोकांसाठी आहे जे बहुराष्ट्रीय कंपनीत काम करतात आणि कंपनीच्या परदेशातील कार्यालयातून अमेरिकेतील कार्यालयात बदली करू इच्छितात. हा व्हिसा कंपनीच्या कर्मचाऱ्यासाठी आहे, व्यक्तीसाठी नाही. कर्मचाऱ्याने कंपनीच्या परदेशातील कार्यालयात किमान सलग एक वर्ष काम केलेले असावे.
याचा अर्थ असा की जर तुम्ही आधीच एखाद्या कंपनीत काम करत असाल आणि त्याच कंपनीच्या यूएस ऑफिसमध्ये ट्रान्सफर करू इच्छित असाल तर तुम्ही L-1 व्हिसासाठी अर्ज करू शकता. L1 व्हिसासाठी मूळ अर्ज शुल्क अंदाजे 7,000 डॉलर म्हणजे 6.17 लाख रुपये आहे.  वेगवेगळ्या कंपनी श्रेणींवर आधारित अतिरिक्त शुल्क आहे.

 

