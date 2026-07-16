जपानमध्ये 'भुताटकी' असलेल्या घरांना मोठी मागणी, भीतीदायक इतिहास असलेली घरे खरेदी करत आहेत लोक

Japan Haunted Houses Demand: जपानमध्ये सध्या एक विचित्र आणि अनोखा कल दिसून येत आहे. जिथे दुर्दैवी अपघात, हत्या किंवा आत्महत्या झाल्या आहेत, अशा घरांची मागणी वाढली आहे. जपानमध्ये, अशा मालमत्तांना ज्या त्यांच्या काळा किंवा भीतीदायक इतिहासासाठी कुप्रसिद्ध आहेत या मालमत्तांना 'जिको बुक्केन' (घटना घडलेली मालमत्ता) म्हणून ओळखले जाते. सामान्यतः लोक अशा घरांपासून दूर राहणे पसंत करतात, परंतु जपानमधील अनेक लोक आता तिथे राहण्यास तयार आहेत. मात्सुबारा तानिषी नावाच्या एका जपानी विनोदी कलाकाराने (comedian) गेल्या दशकात अशा घरांमध्ये वास्तव्य केले आहे, जिथे कोणाचा तरी मृत्यू झाला होता. तो कबूल करतो की सुरुवातीला त्याला भीती वाटत होती, पण आता ती त्याच्या आयुष्याचा एक सामान्य भाग बनली आहे.
जेव्हा एखाद्या मालमत्तेचा इतिहास दुर्दैवी किंवा भीतीदायक असतो, तेव्हा मालकांसाठी ती भाड्याने देणे किंवा विकणे अत्यंत कठीण होते. या समस्येवर उपाय म्हणून, टोकियोमध्ये 'काचिमोडे' (Kachimode) नावाचे एक नवीन रिअल इस्टेट स्टार्टअप सुरू करण्यात आले. ही कंपनी अशा घरांमध्ये 'पॅरानॉर्मल' तपासणी (म्हणजेच भुतांचे अस्तित्व तपासणे) करते. कंपनीचे अध्यक्ष, काझुतोशी कोडामा, स्वतः त्या मालमत्तेत रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत एकटे राहतात. कोणत्याही असामान्य हालचाली टिपण्यासाठी ते खोल्यांमध्ये कॅमेरे, व्हॉइस रेकॉर्डर्स आणि हवेचा दाब मोजणारी उपकरणे (एअर प्रेशर मॉनिटर्स) बसवतात.
कोडामा संपूर्ण तपासणीसाठी सुमारे ८८,००० येन (सुमारे ५५० डॉलर्स) शुल्क आकारतात. गेल्या तीन वर्षांत त्यांनी अशा ८० हून अधिक मालमत्तांची तपासणी केली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, बहुतांश प्रकरणांमध्ये त्यांना कोणतेही भूत आढळले नाही. ज्या घरांमध्ये विचित्र आवाज येत असल्याची तक्रार होती, तिथे ते आवाज प्रत्यक्षात तापमानातील बदलांमुळे लाकूड आकुंचन पावल्याने किंवा पाईपमधील पाण्याच्या उच्च दाबामुळे निर्माण झालेले होते. कोडामा सांगतात की, एकदा का त्यांनी मालमत्तेला 'क्लिअरन्स' देणारा अहवाल दिला की, नवीन भाडेकरू कोणत्याही भीतीशिवाय तिथे राहायला येतात; यामुळे मालमत्तेचे मूल्य कमी करण्याची गरज उरत नाही.
आपल्या कामादरम्यान कोडामा यांची विविध प्रकारच्या लोकांशी गाठ पडते. एकदा, त्यांनी एका अशा फ्लॅटची तपासणी केली जिथे एका महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली होती. जेव्हा कोडमाने तिच्या वडिलांशी संवाद साधला, तेव्हा आपली मुलगी 'भूत' या कल्पनेशी जोडली जात आहे हे ऐकून ते सुरुवातीला खूप संतापले. मात्र, ती खोली सुरक्षित आहे हे सिद्ध करणे हाच आपला एकमेव उद्देश असल्याचे कोडमाने स्पष्ट केल्यावर ते भावूक झाले. तिचे वडील म्हणाले की, जर तिथे खरोखरच त्यांच्या मुलीचा आत्मा असता, तर तिला पाहता यावे म्हणून त्यांनी ती जागा स्वतःच भाड्याने घेतली असती. पुढे, तपासणीत काहीही आढळले नाही तेव्हा त्यांना मानसिक शांतता मिळाली आणि त्यांनी घरीच आपल्या मुलीसाठी प्रार्थना करण्यास सुरुवात केली. कोडमा यांच्या मते, ज्यांना आपण भूत समजून घाबरतो, ते प्रत्यक्षात कोणाचे तरी अत्यंत प्रिय असे आप्तजनच असतात.