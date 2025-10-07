...अन् सर्वांच्या डोळ्यादेखत गिर्यारोहक 5588 मीटर उंच शिखरावरुन कोसळला; कॅमेऱ्यात कैद झाला LIVE मृत्यू

चीनच्या सिचुआन प्रांतातील माउंट नामा वरती फोटो काढण्याच्या नादात एका गिर्यारोहकाने आपला जीव गमावला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गिर्यारोहकाने फोटो काढण्यासाठी सुरक्षा दोरखंड सोडला होता. त्यानंतर त्याचा तोल गेला आणि शिखरावरुन खाली पडून गिर्यारोहकाचा मृत्यू झाला आहे. रिपोर्टनुसार, तो 31 वर्षांचा होता. हाँग अशी त्याची ओळख पटली आहे.
हाँग 25 सप्टेंबर रोजी 5588 मीटर उंचीच्या शिखरावर चढणाऱ्या गिर्यारोहक गटाचा भाग होता. तो फोटो काढण्यासाठी एका भेगाच्या (crevasse) जवळ गेला होता. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, त्याने आपलं सुरक्षा दोरखंड सोडलं होतं. यावेळी बर्फाळ उतारावर अचानक तोल गेला आणि तो घसरला.
यावेळी इतरजण हतबलपणे पाहत उभे होते. हाँग नियंत्रण गमावल्यानंतर बर्फाळ पर्वताच्या कडेला सुमारे 200 मीटर खाली घसरत गेला. व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत तो एका क्षणी पूर्णपणे गायब होताना दिसत आहे.
BREAKING: Tragedy strikes on Nama Peak, Sichuan!
On Sept 27, 2025, a 31-year-old hiker plummeted 200 meters to his death after unclipping his safety rope for a fatal selfie near a crevasse.
The heart-stopping fall on the icy 5,588-meter sub-peak of Mount Gongga was caught in… pic.twitter.com/CY49zTRQ44
— Dreams N Science (@dreamsNscience) September 28, 2025
चिनी सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओंमध्ये तो डोंगरावरून घसरून गायब झाल्याचा भयानक क्षण दाखवण्यात आला आहे. बचावपथकं घटनास्थळी दाखल झाली परंतु जेव्हा ते त्याच्यापर्यंत पोहोचले तोपर्यंत हाँगचा त्यू झाला होता. नंतर त्याचा मृतदेह जवळच्या गोंगा माउंटन टाउनमध्ये नेण्यात आला.
हाँगच्या भावाने स्थानिक माध्यमांना सांगितलं की, हा डोंगर चढण्याचा त्याचा पहिलाच प्रयत्न होता. इतरांचे फोटो काढता यावेत म्हणून त्याने त्याचा सुरक्षा दोरखंड सोडला होता. परंतु काही क्षणांनंतर त्याचा पाय घसरला. कदाचित त्याच्या स्वतःच्या क्रॅम्पन्सवरून, बर्फावर चालण्यासाठी बूटांना जोडलेल्या धातूच्या काट्यांवरून, तो घसरा असावा.
स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, हाँगच्या गटाने आवश्यक गिर्यारोहण परवाने घेतले नव्हते किंवा अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मोहिमेच्या योजनांची माहिती दिली नव्हती. कांगडिंग म्युनिसिपल एज्युकेशन अँड स्पोर्ट्स ब्युरोने म्हटले आहे की या गटाने मूलभूत सुरक्षा नियमांचेही उल्लंघन केले आहे. "जर क्रॅम्पन्स काढले नसते आणि दोरी सुटली नसती तर हे घडले नसते," असं एका अधिकाऱ्याने 'द सन'ला सांगितले.
सिचुआन माउंटेनियरिंग असोसिएशनने स्पष्ट केलं की, हाँग हा प्रोफेशनल माउंटन गाइड नव्हता. त्याच्याकडे फक्त गिर्यारोहण सहाय्यकाचे प्रमाणपत्र होते आणि तो कधीकधी गिर्यारोहणाचे नेतृत्व करत असे.