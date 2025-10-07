English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

...अन् सर्वांच्या डोळ्यादेखत गिर्यारोहक 5588 मीटर उंच शिखरावरुन कोसळला; कॅमेऱ्यात कैद झाला LIVE मृत्यू

हाँग अशी ओळख पटलेला हा तरुण 25 सप्टेंबर रोजी 5588 मीटर उंचीचा शिखर सर करणाऱ्या गिर्यारोहक गटाचा भाग होता. फोटो काढण्यासाठी थांबला असता तो शिखरावरुन खाली जाऊन कोसळला.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 7, 2025, 10:12 AM IST
...अन् सर्वांच्या डोळ्यादेखत गिर्यारोहक 5588 मीटर उंच शिखरावरुन कोसळला; कॅमेऱ्यात कैद झाला LIVE मृत्यू

चीनच्या सिचुआन प्रांतातील माउंट नामा वरती फोटो काढण्याच्या नादात एका गिर्यारोहकाने आपला जीव गमावला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गिर्यारोहकाने फोटो काढण्यासाठी सुरक्षा दोरखंड सोडला होता. त्यानंतर त्याचा तोल गेला आणि शिखरावरुन खाली पडून गिर्यारोहकाचा मृत्यू झाला आहे. रिपोर्टनुसार, तो 31 वर्षांचा होता. हाँग अशी त्याची ओळख पटली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

हाँग 25 सप्टेंबर रोजी 5588 मीटर उंचीच्या शिखरावर चढणाऱ्या गिर्यारोहक गटाचा भाग होता. तो फोटो काढण्यासाठी एका भेगाच्या (crevasse) जवळ गेला होता. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, त्याने आपलं सुरक्षा दोरखंड सोडलं होतं. यावेळी बर्फाळ उतारावर अचानक तोल गेला आणि तो घसरला. 

यावेळी इतरजण हतबलपणे पाहत उभे होते. हाँग नियंत्रण गमावल्यानंतर बर्फाळ पर्वताच्या कडेला सुमारे 200 मीटर खाली घसरत गेला. व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत तो एका क्षणी पूर्णपणे गायब होताना दिसत आहे. 

चिनी सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओंमध्ये तो डोंगरावरून घसरून गायब झाल्याचा भयानक क्षण दाखवण्यात आला आहे. बचावपथकं घटनास्थळी दाखल झाली परंतु जेव्हा ते त्याच्यापर्यंत पोहोचले तोपर्यंत हाँगचा त्यू झाला होता. नंतर त्याचा मृतदेह जवळच्या गोंगा माउंटन टाउनमध्ये नेण्यात आला.

हाँगच्या भावाने स्थानिक माध्यमांना सांगितलं की, हा डोंगर चढण्याचा त्याचा पहिलाच प्रयत्न होता. इतरांचे फोटो काढता यावेत म्हणून त्याने त्याचा सुरक्षा दोरखंड सोडला होता.  परंतु काही क्षणांनंतर त्याचा पाय घसरला. कदाचित त्याच्या स्वतःच्या क्रॅम्पन्सवरून, बर्फावर चालण्यासाठी बूटांना जोडलेल्या धातूच्या काट्यांवरून, तो घसरा असावा. 

गटाने सुरक्षेच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याचा प्रशासनाचा आरोप

स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, हाँगच्या गटाने आवश्यक गिर्यारोहण परवाने घेतले नव्हते किंवा अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मोहिमेच्या योजनांची माहिती दिली नव्हती. कांगडिंग म्युनिसिपल एज्युकेशन अँड स्पोर्ट्स ब्युरोने म्हटले आहे की या गटाने मूलभूत सुरक्षा नियमांचेही उल्लंघन केले आहे. "जर क्रॅम्पन्स काढले नसते आणि दोरी सुटली नसती तर हे घडले नसते," असं एका अधिकाऱ्याने 'द सन'ला सांगितले.

सिचुआन माउंटेनियरिंग असोसिएशनने स्पष्ट केलं की, हाँग हा प्रोफेशनल माउंटन गाइड नव्हता. त्याच्याकडे फक्त गिर्यारोहण सहाय्यकाचे प्रमाणपत्र होते आणि तो कधीकधी गिर्यारोहणाचे नेतृत्व करत असे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Hikerchina

इतर बातम्या

अवघ्या 50 रुपयांमुळे बंद पडली 22 हजार कोटींची भारतीय कंपनी;...

टेक