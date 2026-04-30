पाकिस्तानात हिंदू पंतप्रधान — शक्य की अशक्य? काय सांगते संविधान, वाचा सविस्तर

पाकिस्तानसारख्या मुस्लिम देशामध्ये एखादा हिंदू धर्माचा व्यक्ती पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती होऊ शकतो? असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडला आहे का? असे अनेक काही देश आहेत ज्या देशांमध्ये पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती पद हवे असल्यास त्यासाठी अनेक नियम लागू होतात. पण हे नियम कोणते याबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? जर तुम्हाला माहिती नसेल तर या लेखामध्ये आम्ही तुम्हाला पाकिस्तानमध्ये पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती होण्यासाठी कोणते नियम आणि कोणत्या अटी आहेत, त्याचबरोबर त्याच्या संविधानामध्ये काय लिहीले आहे याबाबत तुम्हाला सांगणार आहोत, यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
पाकिस्तानमध्ये पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती होण्यासाठी त्याच्या संविधानामध्ये पाकिस्तानच्या राज्यघटनेच्या कलम 91 (3) मध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, पंतप्रधान पदावर जी व्यक्ती निवडून येणार ती व्यक्ती मुस्लिम असणे गरजेचे आहे. याचा अर्थ फार सरळ आहे की मुस्लिम धर्मियांशिवाय हिंदू, ख्रिश्चन किंवा इतर गैर-मुस्लिम पदासाठी शपथ घेऊ शकणार नाही.
हेही वाचा
हा नियम फक्त पंतप्रधानासाठीच नाही तर कलम 41(2) अंतर्गत पाकिस्तानचे राष्ट्रपकी होण्यासाठी देखील ही अट लागू करण्यात आली आहे. संविधानानुसार राष्ट्रपति 'मजलिस-ए-शूरा' हा एक संविधानाचा भाग आहे. त्यामुळे तो मुस्लिम असणे गरजेचे आहे. प्रधानमंत्री जेव्हा शपथ घेतो तेव्हा त्यामध्ये स्पष्टपणे लिहीले आहे की ते सर्व एक आहेत आणि पैगंबर मुहम्मदवर विश्वास आहे. ही संविधानाची पहिली अट आहे. संविधानाच्या कलम 2 नुसार असे सांगण्यात आले आहे की, इस्लाम हा पाकिस्तानचा राजकीय धर्म असणार आहे. त्यामुळेच मुस्लिम नागरिकच या पदांसाठी पात्र मानले जाणार आहेत.
मूळ संविधान हे 1973 मध्ये होते त्या संविधानामध्ये देखील या तरतुदी होत्या. जनरल झिया-उल-हक यांच्या काळामध्ये काही तरतुदी बदलण्यात आल्या आणि नियम आणखी बदलण्यात आले. अल्पसंख्याकांसाठी सर्वोच्च राजकीय नेतृत्वाची दारे आता पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहेत. पाकिस्तानमध्ये हिंदू आणि इतर अल्पसंख्यांक जातीचे लोक राहतात. पण त्याच्यासाठी 10 राखीव जागा देखील ठेवण्यात आल्या आहेत, पण बहुमत असले तरी ते लोक पंतप्रधान पदावर बसू शकत नाहीत.
पाकिस्तानमध्ये पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती या पदांवर इतर धर्माच्या लोकांना बंदी घातली असली तरी पाकिस्तानच्या इतिहासामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे हंगामी सरन्यायाधीश हिंदू होते. न्यायमूर्ती राणा भगवानदास हे पाकिस्तानच्या इतिहासामध्ये एकमेव हिंदू नेते सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होते.