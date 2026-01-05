English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  विश्व
  बांगलादेशात नीचपणाची हद्द! हिंदू विधवा महिलेवर सामूहिक बलात्कार, नंतर झाडाला बांधून कापले केस

Hindu Woman Physically Assaulted In Bangladesh: बांगलादेशात हिंदूंवरील अत्याचाराच्या घटना समोर येत असताना, आता दोन पुरुषांनी एका हिंदू विधवा महिलेवर बलात्कार केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 5, 2026, 09:57 PM IST
Hindu Woman Physically Assaulted In Bangladesh: बांगलादेशात मागील काही दिवसांपासून हिंदूंवर अत्याचार सुरु असून, यामुळे दोन्ही देशात राजकीय तणाव निर्माण झाला असून याचे पडसाद क्रिकेटच्या मैदानावर उमटताना दिसत आहेत. यादरम्यान आता बांगलादेशात 40 वर्षीय हिंदू महिलेवर दोन पुरुषांनी सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. इतकंच नाही तर त्यांनी तिला झाडाला बांधून तिचे केसही कापले. मध्यवर्ती भागातील झेनैदा जिल्ह्यातील कालिगंज उप-जिल्ह्यात ही घटना घडली आहे. महिलेने आरोपी शाहिन आणि त्याच्या भावाविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. 

स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, महिलेने पोलिसांत दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे की अडीच वर्षांपूर्वी तिने कालिगंज नगरपालिकेच्या वॉर्ड क्रमांक 7 मध्ये शाहिन आणि त्याच्या भावाकडून 20 लाख टका देऊन तीन डेसिमल जमीन आणि एक दुमजली घर खरेदी केलं होते. त्यानंतर, शाहिनने तिला अश्लील प्रस्ताव देण्यास सुरुवात केली आणि तिने नकार दिल्यावर तो तिला त्रास देऊ लागला. 

शनिवारी संध्याकाळी, विधवा महिलेच्या गावातील दोन नातेवाईक तिला भेटायला आले होते. त्याचवेळी शाहिन आणि त्याचा साथीदार हसन जबरदस्तीने घरात घुसले आणि त्यांनी तिच्यावर बलात्कार केला. त्यानंतर त्यांनी तिच्याकडे 50 हजार टका (सुमारे 37 हजार रुपये) मागितले. जेव्हा तिने पैसे देण्यास नकार दिला, तेव्हा त्यांनी कथितरित्या त्या नातेवाईकांना मारहाण करून हाकलून दिले. महिला ओरडू लागल्यावर, त्यांनी तिला एका झाडाला बांधलं आणि तिचे केस कापले. इतकंच नाही तर त्यांनी कॅमेऱ्यात हे सगळं रेकॉर्ड केलं आणि तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर रिलीज केला.

त्यांनी त्या विधवा महिलेचा छळही केला आणि त्यामुळे ती बेशुद्ध पडली. स्थानिक रहिवाशांनी तिची सुटका केली आणि तिला झेनैदाह सदर रुग्णालयात दाखल केले.

रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिलेने सुरुवातीला डॉक्टरांना काय घडले हे सांगितले नाही. नंतर, वैद्यकीय तपासणीद्वारे त्यांना की तिच्यावर अत्याचार झाल्याचं समजलं. त्यानंतर महिलेने शाहिन आणि हसन यांची नावे घेत कालीगंज पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

झिनाइदहचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक बिलाल हुसेन म्हणाले, "आम्ही पीडित महिलेला पोलीस ठाण्यात बोलावून तिची तक्रार नोंदवून घेतली आहे. तपासानंतर पोलीस शक्य ती कठोर कायदेशीर कारवाई करतील."

