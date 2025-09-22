English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
समुद्राच्या पोटात सापडली 10 ऐतिहासिक नगरं, तीन एकाच देशातली; भारतातलंही एक!

Historical Cities:  जगभरातील समुद्राच्या खोल गर्भात अनेक ऐतिहासिक नगरे लपलेली आहेत,

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 22, 2025, 11:04 AM IST
ऐतिहासिक नगरे

Historical Cities: जगभरातील समुद्राच्या खोल गर्भात अनेक ऐतिहासिक नगरे लपलेली आहेत, जी आपल्याला प्राचीन संस्कृतींची ओळख करून देतात. यापैकी काही नगरे एकाच देशात सापडली असून, भारतातील एक महत्त्वाचे शहरही यात सामील आहे. याबद्दल जाणून घेऊया.

मिस्रातील राणी क्लियोपेट्राच्या अलेक्झांड्रियाजवळील राजवाडा आणि शाही निवासस्थान समुद्रात आढळले आहे. येथे प्राचीन मंदिरे, मूर्ती आणि खजिन्यांचे अवशेष सापडले, जे त्या काळातील संपन्नतेची कहाणी सांगतात. जपानजवळील योनागुनी बेटाखालील विशाल दगडी रचना प्राचीन सभ्यतेचा पुरावा मानल्या जातात. काहीजण याला ‘जपानचे अटलांटिस’ म्हणतात, ज्यामुळे त्या सभ्यतेचा रहस्यमयी इतिहास उलगडला आहे.

जमैकातील पोर्ट रॉयल, एकेकाळी समृद्ध बंदर, १६९२ च्या भूकंप आणि सुनामीमुळे समुद्रात बुडाले. आज हे ठिकाण गोताखोरांचे आकर्षण बनले आहे. प्राचीन रोममधील बाइए नावाचे वैभवशाली शहर, सम्राट आणि श्रीमंतांचे सुट्टीतील ठिकाण, ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे पाण्याखाली गेले. ग्रीसजवळील पाव्लोपेत्री हे जगातील सर्वात प्राचीन पाण्याखालील शहरांपैकी एक आहे. येथे ५,००० वर्षांपूर्वीच्या रस्त्यांचे, घरांचे आणि कब्रस्तानांचे अवशेष सापडले आहेत.

चीनमधील शीचेंग, ज्याला ‘लायन सिटी’ म्हणतात, धरणाच्या निर्मितीमुळे पाण्याखाली बुडाले. आजही हे शहर पाण्याखाली उत्तम स्थितीत आहे. इस्रायलजवळ सापडलेले ९,००० वर्षे जुने गांव दर्शवते की त्या काळातील लोक शेती आणि समुद्री जीवनाशी निगडित होते. 

या खोऱ्यातील अवशेष प्राचीन मानवी संस्कृतींचा वारसा जपतात. ही दहा नगरे इतिहासाच्या पोटात लपलेली असली, तरी त्यांचे अवशेष सापडल्याने आजही मानवजातीच्या प्राचीन कथांचा उलगडा करता येतो.

भारतातलं कोणतं शहर?

महाभारतकालीन श्रीकृष्णाची नगरी, द्वारका, गुजरातच्या समुद्रकिनारी पाण्याखाली सापडली आहे. येथे प्राचीन मंदिरे, भिंती आणि रस्त्यांचे अवशेष शास्त्रज्ञांना मिळाले आहेत, जे या नगरीच्या वैभवाची साक्ष देतात.

FAQ 

समुद्राखाली सापडलेली ऐतिहासिक नगरे कोणती आहेत आणि त्यापैकी भारतातील कोणते शहर आहे?

उत्तर: समुद्राखाली सापडलेल्या ऐतिहासिक नगरांमध्ये द्वारका (भारत), अलेक्झांड्रियाजवळील क्लियोपेट्राचे राजवाडे (मिस्र), योनागुनी (जपान), पोर्ट रॉयल (जमैका), बाइए (रोम), पाव्लोपेत्री (ग्रीस), शीचेंग (चीन) आणि इस्रायलजवळील ९,००० वर्षे जुने गांव यांचा समावेश आहे. भारतातील द्वारका, गुजरातच्या समुद्रकिनारी पाण्याखाली सापडले आहे, जी महाभारतकालीन श्रीकृष्णाची नगरी मानली जाते.

या नगरांचे अवशेष कशामुळे समुद्राखाली गेले आणि ते आजही कसे टिकून आहेत?

उत्तर: ही नगरे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी उद्रेक किंवा मानवनिर्मित कारणांमुळे (जसे की धरण बांधणे) पाण्याखाली गेली. उदाहरणार्थ, पोर्ट रॉयल भूकंप आणि सुनामीमुळे, तर शीचेंग धरणामुळे बुडाले. पाण्याखालील कमी ऑक्सिजनमुळे काही नगरे, जसे की शीचेंग, उत्तम स्थितीत टिकून आहेत, ज्यामुळे त्यांचे अवशेष आजही अभ्यासासाठी उपलब्ध आहेत.

या नगरांचे ऐतिहासिक महत्त्व काय आहे आणि त्यांचा शोध कसा लागला?

उत्तर: ही नगरे प्राचीन सभ्यतांचा इतिहास, संस्कृती आणि जीवनशैली यांचा पुरावा देतात. उदाहरणार्थ, द्वारकेचे अवशेष महाभारतकालीन संस्कृती दर्शवतात, तर पाव्लोपेत्री ५,००० वर्षांपूर्वीच्या मानवी वस्तीचा पुरावा आहे. गोताखोर, पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ आणि वैज्ञानिकांनी आधुनिक तंत्रज्ञान, जसे की सोनार आणि पाण्याखालील कॅमेरे, वापरून या नगरांचा शोध लावला.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

