किती ती श्रीमंती! भस्मसात झालेल्या 1900 वर्षांपूर्वीच्या वाड्यात सापडला सोन्याचा खजिना आणि...

Archaeological Findings Latest News : सोन्याचे सध्याचे दर पाहता आता सणासुदीला किंवा मुहूर्तावर शास्त्र म्हणूनही सोनं घेणं परवडत नसल्याचच अनेकांचं मत आहे. पण, गतकाळात मात्र ही परिस्थिती नव्हती. किंबहुना त्या काळात सोन्याची नाणी चलनातही असल्याचे काही संदर्भ पाहायला मिळतात. शिवकालीन इतिहासापाससून ते अगदी जगाच्या पाठीवरील इतिहासात डोकावलं असता काही थक्क करून जाणाऱ्या गोष्टी डोळ्यांसमोर येतात. अशीच एक अनपेक्षित बबा, एक असामान्य खजिना संशोधकांच्या हाती लागला आहे.
रोमानिया इथं पुरातत्त्वं विभागाच्या काही सदस्यांनी एका आगीच्या भक्ष्यस्थानी गेलेल्या घरामध्ये शोध घेत उत्खनन केलं असता हजारो वर्षांपूर्वीचा अमूल्य ठेवा त्यांच्या हाती लागला. यामध्ये 40 हून अधिक काहीसे वितळून एकवटलेली सोन्याची नाणी सापडली आहेत. तर, काही मौल्यवान दागिनेसुद्धा सापडले आहेत. प्राचीन रोमन ठिकाण अशी ओळख असणाऱ्या हिस्ट्रीया नावाच्या जागी हा ठेवा आढळला.
ही नाणी जिथं सापडली ते ठिकाण पाहता जे कुटुंब इथं वास्तव्यास होतं त्यांच्या घराला आग लागली होती, याच आगीच्या उष्णतेमुळं ही नाणी वितळली आणि काही अंशी एकसंध झाली पण ती अद्यापही सुरक्षित आहेत. या नाण्यांमुळं एक बाब लक्षात येत आहे की, त्या काळातील नागरिक प्रचंड श्रीमंत होते. या संशोधनामुळं प्राचीन रोमन काळातील नागरिकांची जीवनशैली आणि त्यांच्याकडे असणाऱ्या श्रीमंतीचा अंदाज लावता येतो.
पुरातत्त्वं विभागाला ज्या घरात ही सोन्याची नाणी आणि दागिने सापडले, त्या घरात श्रीमंतीची व्याख्या मांडणारे इतरही पुरावे दिसून आले. ज्यामुळं रोमन साम्राज्य कालखंडात तिथं राहणाऱ्यांचा जीवनस्तर उच्च दर्जाचा आणि कमालीचा श्रीमंती अधोरेखित करणारा होता हे स्ष्ट होत आहे. या घरापाशी दगडी फरशी आणि रंगानं लिंपलेल्या भिंती असल्यामुळं फक्त श्रीमंत रोमन कुटुंबीयांच्याच घरांमध्ये अशा गोष्टी दिसत असल्याचे संदर्भ असल्यानं श्रीमंती अधोरेखित होत आहे. शिवाय घरात सापडलेली काही धातूची भांडी, तत्सम गोष्टी हे कुटुंब नेमकं किती संपन्न होतं हे स्पष्ट करत आहेत.
रोमानियाच्या राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालयाच्या वतीनं इथं खोदकाम केलं असून, हिस्ट्रियामध्ये करण्यात आलेल्या एका मोठ्या प्रकल्पाअंतर्हत हे उत्खनन करण्यात आलं. ज्यामुळं आता रोमानियन समुदायासंदर्भात बरीच महत्त्वाची आणि गोपनीय माहिती समोर येऊ शकते.
संशोधक आणि जाणकारांच्या माहितीनुसार या प्राचीन गोष्टी दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या शतकादरम्यानच्या वर्षांतील असून, ही तिच वेळ होती, जेव्हा रोमन साम्राज्यानं आपली ताकद जगापुढं सिद्ध केली होत. हा तोच काळ होता जेव्हा रोमन साम्राज्यात अनेक बदल होत होते. त्यामुळं आता या हिस्ट्रीया शहरात रोमन साम्राज्याशी संबंधित आणखी कोणती गूढ गुपितं येत्या काळात समोर येतात हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
हा सोन्याचा खजिना कुठे आणि कधी सापडला?
हा खजिना रोमानियातील काँस्टँट्झा जिल्ह्यातील हिस्ट्रीया (Histria) पुरातत्त्वीय स्थळावर सापडला. ही प्राचीन ग्रीक वसाहत (7व्या शतक ई.पू.ची) नंतर रोमन साम्राज्यात सामील झाली. ऑगस्ट 2025 मधील उत्खननादरम्यान, रोमन काळातील एका घराच्या अवशेषांमध्ये हा खजिना मिळाला.
खजिन्यात काय सापडले? नाणी आणि दागिने कसे अवस्थेत आहेत?
खजिन्यात 40 हून अधिक सोन्याच्या नाण्या आणि मौल्यवान धातूचे (सोन्या-चांदीचे) दागिने सापडले. हे सर्व एका लाकडी पेटीत ठेवलेले होते, पण आगीच्या उष्णतेमुळे वितळून एकत्र जुळले आणि पेटीचा आयताकृती आकार जपला गेला.
ही नाणी आणि दागिने किती जुने आहेत? कोणत्या काळातील?
ही नाणी आणि दागिने दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या शतक ई.स. (1900 वर्षांपूर्वी) च्या आहेत. हा रोमन साम्राज्याचा 'प्रिन्सिपेट' काळ आहे (27 ई.पू. ते 284 ई.स.), जेव्हा ऑगस्टस सीझरपासून रोमन साम्राज्यात एका सम्राटाखाली सत्ता केंद्रित झाली. हिस्ट्रीया हे ब्लॅक सी किनाऱ्यावरचे रोमन शहर होते, जिथे व्यापार आणि श्रीमंती फुलली.