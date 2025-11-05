बापरे! 3,50,000 वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर होतं राक्षसांचं अस्तित्वं? पावलांचे ठसे पाहून शास्त्रज्ञ म्हणाले...

Devil Humans Footprint History News : पृथ्वीची उत्पत्ती झाल्याच्या कोट्यवधी वर्षांनंतर जीवसृष्टी अस्तित्वात आली आणि त्यानंतर मानवाची उत्पत्ती झाली. यादरम्यानच्या काळात अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या. कैक सजीव प्रजाती नामशेष झाल्या, असंख्य बदल झाले आणि आजच्यचा दिवसापर्यंत हे जग येऊन पोहोचलं. अशा या सध्याच्या काळात गतकाळातील रहस्य, उत्पत्तीची प्रक्रिया आणि काही प्रजातींचा ऱ्हासापर्यंतचा प्रवास या साऱ्यासंदर्भातच संशोधक वर्गामध्ये प्रचंड कुतूहल पाहायला मिळालं आणि यातून वाव मिळाला अनेक नव्या संशोधनांना.
अशाच एका संशोधनांदरम्यान शास्त्रज्ञांच्या हाती एक अशी बाब लागली आजे, ज्यामुळं कैक प्रश्न उपस्थित होताना दिसत आहेत. साधारण 3 लाख 50 हजार वर्षांपूर्वी प्राचीन मानवी समुहासंदर्भात इटलीच्या ज्वालामुखीच्या राखेतून रहस्यमयी उलगडा झाला आहे. हल्लीच क्वाटर्नेरी नावाच्या नियतकालियामध्ये यासंदर्भातील माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली. ज्यावरून युरोपातील प्राचीन मनुष्यासंदर्भातील काही गोष्टी चमत्कारिकरित्या समोर येऊ शकतात असा कयास बांधला जात आहे. समोर आलेले हे ऐतिहासिक पुरावे इतके मोठे आहेत, की ती जणू एखाद्या राक्षसाचीच पदचिन्हं किंवा पावलाच्या खुणा आहेत असं म्हणणं गैर ठरणार नाही, असंच प्रथमदर्शनी म्हटलं जात आहे.
इटलीच्या दक्षिणेकडे असणाऱ्या रोकामोनफिना ज्वालामुखीचा पुन्हा उद्रेक झाला होता तेव्हा त्या घटनेनंतर लावारस, राख अतीप्रचंड वेगानं नजीकच्या भागात पसरलं. जेव्हा हा लावा थंड झाला तेव्हा एक काहीसा मुलायम आणि तुलनेनं टणक पृष्टभाग तयार झाला. असं म्हणतात की मानवाच्या एका समुहानं त्यावरून चालत पुढे जाम्याचा मार्ग निवडला आणि त्याच या पाऊलखुणा. हे संशोधन सध्या मानवी उत्पत्तीच्या सुरुवातीच्या काळासंदर्भात अनेक प्रश्नांची उकल करु शकतं असं म्हटलं जात आहे.
हे संशोधन आणखी एका कारणासाठी क्रांतिकारी ठरु शकतं, कारण गतकाळात ज्वालामुखीचा उद्रेक होण्याच्या घटना विनाशकारी मानल्या जात असंत. ज्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात जिवीत हानी होत असे. दरम्यान सध्या सापडलेले पावलांचे हे ठसे ज्वालामुखीच्या राखेपासून तयार झालेले डोंगर यांना इग्निम्ब्राइट नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या भागात सापडले आहेत. असमान भूभागावरही या खुणा अतिशय स्पष्टपणे दिसत असल्यानं त्या काळातील मानव अशा ज्वालामुखीवरून चालत पुढे गेला जो तेव्हा नुकताच थंड झाला होता.
सदर पाऊलखुणांनी तेव्हाच्या मानवी शरीराचा आकार किती असेल याचाही अंदाज लावण्यात आला. ज्यातून समोर आलेल्या माहितीनुसार त्यांची लांबी 5 फूट ते 5 फूट 9 इंचांपर्यंत असू शकते आणि त्यांचं वजन साधारण 64.6 किग्रॅ.च्या श्रेणीत असू शकतं असं म्हटलं केलं. हा आकार होमो हीडलबर्गेंसिस नावाच्या मानवी प्रजातीशी मिळताजुळता असून प्राचीन युरोपात त्या काळात त्यांचाच वावर असल्याचं सांगण्यात येतं.
प्राचीन पाऊलखुणा पाहता भूतकाळातील अत्यंत महत्त्वाची बाब समोर येत असून, ही बाब म्हणजे प्रारंभी काळातील मानव कोणत्याही धोकादायक प्रसंगातही लढा देण्यास सक्षम असून, त्यातून वाढ काढू शकत हगोता. लावारसाच्या पृष्ठातून वाट काढत पुढे जाण्याच्या कृतीतून त्यांची योग्य विचारशक्ती आणि जागरुकतासुद्धा अधोरेखित होत आहे. त्यामुळं त्या काळातील या पाऊलखुणा राक्षसी नाहीच, तर मानवाच्याच आहेत हे स्पष्ट होत आहे.
या प्राचीन पाऊलखुणा कुठे सापडल्या आणि कशामध्ये?
इटलीच्या दक्षिण भागातील रोकामोनफिना (Roccamonfina) ज्वालामुखीच्या पर्वतावर, इग्निम्ब्राइट (ignimbrite) नावाच्या ज्वालामुखी राखेच्या थरात या पाऊलखुणा सापडल्या आहेत. हे "डेव्हिल्स ट्रेल्स" (Devil's Trails) आइच्नोसाइट म्हणून ओळखले जाते, जिथे ज्वालामुखी उद्रेकानंतर थंड झालेल्या लाव्हा आणि राखेवर मानवी समूहाने चालले असावेत.
या पाऊलखुणा कोणत्या प्रजातीच्या मानवाच्या आहेत?
हे होमो हीडलबर्गेंसिस (Homo heidelbergensis) प्रजातीच्या प्राचीन मानवाचे असण्याची शक्यता आहे. युरोपातील मध्य प्लीस्टोसीन काळातील (Middle Pleistocene) हे मानव प्रारंभिक होमो सेपियन्स किंवा नीअँडरथलच्या पूर्वज असू शकतात.
या पाभलखुणांना "डेव्हिल" किंवा राक्षसी का म्हणतात?
स्थानिक कथांनुसार, या मोठ्या आणि स्पष्ट खुणा डेव्हिलच्या (शैतानाच्या) पावलांच्या म्हणून ओळखल्या जात होत्या, कारण ज्वालामुखीच्या धोकादायक भागातून चाललेल्या या ठसा असामान्य वाटत होते.