English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

तब्बल 3,734 किमी दूरवरच्या देशात सापडले वेदिक श्लोकांचे अवशेष; 3000 वर्षांपूर्वीच्या लिखीत पुराव्यांनी जग भारावलं

Rigveda Mystry and History : भारतापासून साधारण 3,734 किमी इतक्या अंतरावर असणाऱ्या एका राष्ट्रामध्ये उत्खननातून अशी अनपेक्षित माहिती समोर आली, जी पाहून सारं जग भारावलं...  

सायली पाटील | Updated: Aug 20, 2025, 11:51 AM IST
तब्बल 3,734 किमी दूरवरच्या देशात सापडले वेदिक श्लोकांचे अवशेष; 3000 वर्षांपूर्वीच्या लिखीत पुराव्यांनी जग भारावलं
history news 3000 year old syrian ruins shows vedic hymns link with indian hindu Culture rigveda

Rigveda Mystry and History : मानवी उत्क्रांतीच्या इतिहासात डोकावलं असता असे बरेच संदर्भ समोर येतात जे कायमच भारावून सोडतात. अशाच संदर्भांपैकी एक म्हणजे प्राचीन इतिहासातील काही लिखित स्वरुपातील अवशेष. मानवी उत्क्रांतीच्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये कला, संस्कृती, परंपरांचा प्रभाव पाहायला मिळतो आणि यावरच भाष्य करणाऱ्या काही अद्भूत गोष्टींना दुजोरा देणारं एक संशोधन नुकतंच जगासमोर आलं आहे. हे संशोधन आहे एका भजनाचं. 

एका भजनाच्या संशोधनानं कोणत्या रहस्याचा उलगडा केला? 

प्राचीन भजन 'हिम्न टू निक्कल' च्या इतिहासात डोकावण्याची संधी नुकत्याच झालेल्या संशोधनातून मिळत असून, हे आतापर्यंतचं सर्वप्रथम लिहिलं गेलेलं गीत मानलं जात आहे. हे भजन अर्थात त्याचे अवशेष भूमध्य सागराच्या पूर्वीय किनारपट्टीवर असणाऱ्या सीरियाच्या प्राचीन अशा Ugarit या बंदरावर असणाऱ्या निर्मनुष्य ठिकाणहून सापडले आहेत.

उत्खननातून समोर आलेलं हे भजन आणि त्याचे लिखित स्वरुपातील अवशेष साधारण 3000 वर्षे जुने असल्याचं अभ्यासक आणि निरीक्षणकर्त्यांचं मत आहे. या निरीक्षणामध्ये कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील सांता बार्बराचे संशोधत डॅन बाकियू यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली असून, त्यातून असे काही संदर्भ समोर आले, ज्यामुळं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. महत्त्वाचं म्हणजे उत्खननातून समोर आलेल्या या भजनांमध्ये असणारी लय भारततील सर्वात प्राचीन आणि पवित्र अशा ऋग्वेदातील छंदांशी साधर्म्य दर्शवणारी आहे. 

काय आहे ऋग्वेदाशी नातं? 

ऋग्वेदाची रचना भारतात त्याचवेळी करण्यात आली होती, जेव्हा 'हिम्न टू निक्कल'ची रचना करण्यात आली होती. हजारो श्लोकांचं यामध्ये संकलन करण्यात आलं होतं, जे पिढीदरपिढी मौखिक परंपरेनुसार वारसा स्वरुपात अनेकांना हस्तांतरित करण्यात आले आणि अध्ययनातही त्याचे संदर्भ आढळले. दरम्यान सीरियामध्ये झालेल्या सध्याच्या संशोधनानुसार ऋग्वेदातील दर पाचव्या श्लोकापैकी एका श्लोकाचा शेवट त्याच लयीमध्ये करण्यात आला आहे ज्याप्रमाणं तो 'हिम्न टू निक्कल'मध्ये आढळतो. 

हा योगायोग की आणखी काही? 

ऋग्वेद आणि 'हिम्न टू निक्कल'मध्ये आढळणारं साधर्म्य हा योगायोग आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होत असतानाच संशोधक त्याचं उत्तर नकारार्थी देतात. किंबहुना हा योगायोग असणाऱ्या शक्यतासुद्धा 10 लाखांमध्ये एकाहूनही कमी आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये लय, धुन आणि संगणकीय मॅपिंगचा आधार घेण्यात आला. जिथं परिणामस्वरुप दोन्ही रचनांची लय समान असल्याची बाब निदर्शनास आली. 

हेसुद्धा वाचा : सामान्यातील असामान्य... स्वप्न खरी होतात अन् ती अशी दिसतात! 'सक्त लौंडा' आता इंटरनॅशनल स्टार; Video पाहाच

Preprints.Org वर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या निरीक्षणपर अहवालामध्यून एक बाब स्पष्ट होत आहे की, कांस्ययुगामध्ये एक प्रकारची वैश्विक संगीत संस्कृती अस्तित्वाच असून, त्या काळात अस्तित्वात असणाऱ्या संस्कृती एकमेकांपासून कितीही दूर असल्या तरीही वेदिक भारतातील संगीत आणि रचनांनी त्यांना एकसंध ठेवण्याचं काम केलं आहे ही बाब मात्र नाकारता येत नाही. 

FAQ 

ऋग्वेद म्हणजे काय?
ऋग्वेद हा हिंदू धर्मातील चार पवित्र वेदांपैकी सर्वात प्राचीन आणि महत्त्वाचा वेद आहे. यात 1,028 सूक्ते (हymns) आणि सुमारे 10,600 श्लोकांचा समावेश आहे, जे दहा मंडलांमध्ये विभागले गेले आहेत. हे वेद वैदिक संस्कृत भाषेत रचले गेले असून, साधारण 1500-1200 ईसापूर्व रचले गेले. यात अग्नी, इंद्र, सोम, सूर्य, उषा, वरुण यासारख्या देवतांच्या स्तुती, विश्वरचना, तत्त्वज्ञान आणि वैदिक समाजाच्या जीवनशैलीवर प्रकाश टाकणारी माहिती आहे.

'हिम्न टू निक्कल' म्हणजे काय?
'हिम्न टू निक्कल' हे सध्या उपलब्ध असलेले सर्वात प्राचीन लिखित संगीतमय भजन आहे. हे भजन सीरियातील भूमध्य सागराच्या पूर्व किनारपट्टीवरील उगारित (Ugarit) या प्राचीन बंदरात सापडलेल्या मातीच्या फलकावर कोरलेले आहे. 

'हिम्न टू निक्कल' आणि ऋग्वेद यांच्यातील साधर्म्य काय आहे?
संगणकीय तंत्रज्ञानाद्वारे लय आणि धुन यांचे मॅपिंग केल्यावर असे दिसून आले की, ऋग्वेदातील प्रत्येक पाचव्या श्लोकापैकी एक श्लोकाचा शेवट 'हिम्न टू निक्कल'मधील लय (cadence) शी जुळतो. यामुळे कांस्य युगात भारत आणि भूमध्य सागर यांच्यातील सांस्कृतिक-संगीतमय संबंधांचा पुरावा मिळाला आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
history NewshistoryRigvedasyrian ruins3000 year old syrian ruins

इतर बातम्या

'‘दोन शून्यां’ची बेरीज केली आणि त्यावर...'; भाजपा...

महाराष्ट्र बातम्या