तब्बल 3,734 किमी दूरवरच्या देशात सापडले वेदिक श्लोकांचे अवशेष; 3000 वर्षांपूर्वीच्या लिखीत पुराव्यांनी जग भारावलं

Rigveda Mystry and History : मानवी उत्क्रांतीच्या इतिहासात डोकावलं असता असे बरेच संदर्भ समोर येतात जे कायमच भारावून सोडतात. अशाच संदर्भांपैकी एक म्हणजे प्राचीन इतिहासातील काही लिखित स्वरुपातील अवशेष. मानवी उत्क्रांतीच्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये कला, संस्कृती, परंपरांचा प्रभाव पाहायला मिळतो आणि यावरच भाष्य करणाऱ्या काही अद्भूत गोष्टींना दुजोरा देणारं एक संशोधन नुकतंच जगासमोर आलं आहे. हे संशोधन आहे एका भजनाचं.
प्राचीन भजन 'हिम्न टू निक्कल' च्या इतिहासात डोकावण्याची संधी नुकत्याच झालेल्या संशोधनातून मिळत असून, हे आतापर्यंतचं सर्वप्रथम लिहिलं गेलेलं गीत मानलं जात आहे. हे भजन अर्थात त्याचे अवशेष भूमध्य सागराच्या पूर्वीय किनारपट्टीवर असणाऱ्या सीरियाच्या प्राचीन अशा Ugarit या बंदरावर असणाऱ्या निर्मनुष्य ठिकाणहून सापडले आहेत.
उत्खननातून समोर आलेलं हे भजन आणि त्याचे लिखित स्वरुपातील अवशेष साधारण 3000 वर्षे जुने असल्याचं अभ्यासक आणि निरीक्षणकर्त्यांचं मत आहे. या निरीक्षणामध्ये कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील सांता बार्बराचे संशोधत डॅन बाकियू यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली असून, त्यातून असे काही संदर्भ समोर आले, ज्यामुळं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. महत्त्वाचं म्हणजे उत्खननातून समोर आलेल्या या भजनांमध्ये असणारी लय भारततील सर्वात प्राचीन आणि पवित्र अशा ऋग्वेदातील छंदांशी साधर्म्य दर्शवणारी आहे.
ऋग्वेदाची रचना भारतात त्याचवेळी करण्यात आली होती, जेव्हा 'हिम्न टू निक्कल'ची रचना करण्यात आली होती. हजारो श्लोकांचं यामध्ये संकलन करण्यात आलं होतं, जे पिढीदरपिढी मौखिक परंपरेनुसार वारसा स्वरुपात अनेकांना हस्तांतरित करण्यात आले आणि अध्ययनातही त्याचे संदर्भ आढळले. दरम्यान सीरियामध्ये झालेल्या सध्याच्या संशोधनानुसार ऋग्वेदातील दर पाचव्या श्लोकापैकी एका श्लोकाचा शेवट त्याच लयीमध्ये करण्यात आला आहे ज्याप्रमाणं तो 'हिम्न टू निक्कल'मध्ये आढळतो.
ऋग्वेद आणि 'हिम्न टू निक्कल'मध्ये आढळणारं साधर्म्य हा योगायोग आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होत असतानाच संशोधक त्याचं उत्तर नकारार्थी देतात. किंबहुना हा योगायोग असणाऱ्या शक्यतासुद्धा 10 लाखांमध्ये एकाहूनही कमी आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये लय, धुन आणि संगणकीय मॅपिंगचा आधार घेण्यात आला. जिथं परिणामस्वरुप दोन्ही रचनांची लय समान असल्याची बाब निदर्शनास आली.
Preprints.Org वर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या निरीक्षणपर अहवालामध्यून एक बाब स्पष्ट होत आहे की, कांस्ययुगामध्ये एक प्रकारची वैश्विक संगीत संस्कृती अस्तित्वाच असून, त्या काळात अस्तित्वात असणाऱ्या संस्कृती एकमेकांपासून कितीही दूर असल्या तरीही वेदिक भारतातील संगीत आणि रचनांनी त्यांना एकसंध ठेवण्याचं काम केलं आहे ही बाब मात्र नाकारता येत नाही.
ऋग्वेद म्हणजे काय?
ऋग्वेद हा हिंदू धर्मातील चार पवित्र वेदांपैकी सर्वात प्राचीन आणि महत्त्वाचा वेद आहे. यात 1,028 सूक्ते (हymns) आणि सुमारे 10,600 श्लोकांचा समावेश आहे, जे दहा मंडलांमध्ये विभागले गेले आहेत. हे वेद वैदिक संस्कृत भाषेत रचले गेले असून, साधारण 1500-1200 ईसापूर्व रचले गेले. यात अग्नी, इंद्र, सोम, सूर्य, उषा, वरुण यासारख्या देवतांच्या स्तुती, विश्वरचना, तत्त्वज्ञान आणि वैदिक समाजाच्या जीवनशैलीवर प्रकाश टाकणारी माहिती आहे.
'हिम्न टू निक्कल' म्हणजे काय?
'हिम्न टू निक्कल' हे सध्या उपलब्ध असलेले सर्वात प्राचीन लिखित संगीतमय भजन आहे. हे भजन सीरियातील भूमध्य सागराच्या पूर्व किनारपट्टीवरील उगारित (Ugarit) या प्राचीन बंदरात सापडलेल्या मातीच्या फलकावर कोरलेले आहे.
'हिम्न टू निक्कल' आणि ऋग्वेद यांच्यातील साधर्म्य काय आहे?
संगणकीय तंत्रज्ञानाद्वारे लय आणि धुन यांचे मॅपिंग केल्यावर असे दिसून आले की, ऋग्वेदातील प्रत्येक पाचव्या श्लोकापैकी एक श्लोकाचा शेवट 'हिम्न टू निक्कल'मधील लय (cadence) शी जुळतो. यामुळे कांस्य युगात भारत आणि भूमध्य सागर यांच्यातील सांस्कृतिक-संगीतमय संबंधांचा पुरावा मिळाला आहे.