मासेविक्री ते ₹2,94,50,78,64,00,000 ची कंपनी... एका चुकीने भस्म झाला कोट्यवधींचा माल पण...; गोष्ट Samsung ची

How Samsung Start : आज आपल्याला प्रत्येकी 10 पैकी 2 जणांच्या हातात सॅमसंग गॅलेक्सी स्मार्टफोन दिसतात. या कंपनीने 2024 मध्ये 22.3 कोटींरहून अधिक फोन विकले आहेत. या कंपनीचे टीव्ही, एलईडी, चिप्स, कॅमेरा, लॅपटॉप, घरगुती उपकरणांसाठीही एक मोठ्या ग्राहक वर्ग आहे. आज ही कंपनी मोठ्या यशाच्या शिखरावर पोहोचली आहे. पण तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल, ही सुरुवातीच्या काळात ही कंपनी मासे आणि नूडल्स विकायची. मग ही कंपनी इलेक्ट्रानिक उपकरांनाकडे कशी वळली. काय आहे या कंपनीची यशोगाथा याबद्दल आजही फार कमी लोकांना माहितीये. (History of Samsung used to sell fish and noodles instead of mobilescompany worth 2 94 50 78 64 00 000)
यशाच्या शिखरावर पोहोचणाऱ्या या कंपनीच्या सॅमसंगची सुरुवात फार चांगली नव्हती. आज या कंपनीचे मूल्यांकन 336 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 2,94,50,78,64,00,000 रुपये आहे. खूप कमी लोकांना माहिती आहे की, आज इलेक्ट्रिक मार्केटमध्ये दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या स्मार्टफोन कंपन्यांच्या सॅमसंगची डझनभर कार्यालये आहेत. जगभरात लाखो कर्मचारी असून त्यांनी एका किराणा दुकानापासून सुरुवात केली होती. जिथे या कंपनीचे मालक पीठ, तांदूळ, नूडल्स, मासे विकायचे.
खूप कमी लोकांना माहिती आहे की, आज इलेक्ट्रिक मार्केटमध्ये, स्मार्टफोन कंपन्यांमध्ये दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या सॅमसंगची जगभरात डझनभर कार्यालये आणि लाखो कर्मचारी आहेत. ही कंपनी एका किराणा दुकानापासून सुरू झाली होती जिथे त्याचा मालक पीठ, तांदूळ, नूडल्स आणि मासे विकत असे. आज ही कंपनी इतकी मोठी झाली आहे की जर तिला तोटा झाला तर संपूर्ण देशाचा अर्थव्यवस्था मोठा फटका बसतो. सॅमसंगचा महसूल संपूर्ण दक्षिण कोरियाच्या जीडीपीवर वर्चस्व गाजवतो आणि देशाच्या जीडीपीमध्ये तिचा वाटा 17% आहे.
दक्षिण कोरियाची कंपनी सॅमसंगने एका लहान भाड्याच्या दुकानापासून सुरुवात केली त्यानंतर 1938 मध्ये दक्षिण कोरियाच्या ब्युंग चुल यांनी त्यांच्या रस्त्यावर एक लहान किराणा दुकान उघडलं. त्या दुकानात मासे, पीठ, साखर आणि नूडल्स ते विकत होते. ब्युंग चुल यांना हळूहळू लक्षात आलं की, यातून आपल्या हवं असलेले यश मिळणार नाही. पुढे त्यांनी दुकानात किराणाच्या सामानासह ग्राहकांना विमा विकण्यासही सुरुवात केली. हळूहळू त्यांनी किराणा दुकानाचे रुपांतर विमा विक्री एजन्सीमध्ये केलं.
ब्युंग चुलने आता मासे आणि नूडल्स निर्यात करण्यास सुरुवात केली. नूडल्स आणि सुक्या माशांना बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य इतर देशांमध्ये निर्यात करण्यासही सुरुवात केली. ब्युंगने 1950 पर्यंत किराणा दुकानाचा विस्तार विमा, निर्यात-आयात आणि कापड व्यवसायात केला. ब्युंगला समजले की जर त्याला काहीतरी मोठे करायचे असेल तर त्याला तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रवेश करावा लागेल. 1969 मध्ये ब्युंग चुलने तंत्रज्ञान क्षेत्रात आपला व्यवसाय वाढवायला सुरुवात केली.
ब्युंग यांनी तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला आणि पुढे तंत्रज्ञान क्षेत्रात आपले पाय पसरवण्यास सुरुवात केली. त्यांनी सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सच्या नावाने या क्षेत्रात प्रवेश केला. 1970 मध्ये त्यांनी एका जपानी कंपनीच्या सहकार्याने ब्लॅक अँड व्हाइट टीव्ही लाँच केला. टीव्हीमध्ये यश मिळवल्यानंतर त्यांनी 1980 मध्ये मोबाईल फोन बनवण्यास सुरुवात केली. अनेक वर्षांच्या कठोर परिश्रमानंतर त्यांनी 1988 मध्ये पहिल्यांदाच सॅमसंग मोबाईल बाजारात लाँच केला. पहिला सॅमसंग फोन SGH-100 नावाने बाजारात आला, पण इथेही एक ट्विस्ट होता.
सॅमसंग बाजारात आला, फोन लाँच केला, पण लोकांना त्यांचा पहिला फोन आवडला नाही. लोकांना त्यात अनेक त्रुटी आढळल्या. जेव्हा या तक्रारी ब्युंग चुल यांच्यापर्यंत पोहोचल्या तेव्हा त्यांनी कारखान्यात ठेवलेले लाखो सॅमसंग फोन जाळून टाकले. त्यांनी ताबडतोब ते फोन सुधारण्याचे आदेश जारी केले आणि लोकांची वैयक्तिकरित्या माफी मागितली. दरम्यान ब्युंग चुल यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा मुलगा ली कुन यांनी सॅमसंगची सूत्रे हाती घेतली. ब्युंग यांना त्यावेळी सेमीकंडक्टरचे महत्त्व समजलं होतं, म्हणून त्यांच्या मृत्यूपूर्वी त्यांनी सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सॅमसंग सेमीकंडक्टरचे विलीनीकरण करण्याचे आदेश दिले. आज ही कंपनी यशाच्या शिखरावर आहे.
