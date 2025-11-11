968300000 रुपये बाजारभाव, Whirlpool इंडिया कंपनी विकणार; भारतातील ही सर्वात मोठी कंपनी खरेदी करणार?

Whirlpool India In $1 Billion Deal Know Detail Here : होम अप्लायन्स कंपनी व्हर्लपूल इंडिया कपंनी विकली जाणार आहे. अमेरिकन खाजगी इक्विटी फर्म अॅडव्हेंट इंटरनॅशनल कंपनीतील बहुसंख्य हिस्सा खरेदी करण्याच्या जवळ आहे. वॉशिंग मशीन, किचनएड्स आणि रेफ्रिजरेटर सारख्या घरगुती उपकरणे बनवणारी व्हर्लपूल अमेरिकेसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत खर्च कमी करण्याचा आणि ब्लेंडर आणि कॉफी मेकर्ससारख्या अधिक फायदेशीर उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. केकेआर, टीपीजी, ईक्यूटी आणि बेन सारख्या खरेदीदार पीई गटांनी तसेच हॅवेल्स आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजने देखील रस दाखवला आहे.
अॅडव्हेंट इंटरनॅशनल आणि व्हर्लपूल इंडियाची मूळ कंपनी, व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन, वाटाघाटीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. अॅडव्हेंट 31% समभाग खरेदी करण्यास उत्सुक आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या वर्षाच्या अखेरीस हा करार अंतिम केला जाऊ शकतो. भारतीय नियमांनुसार, या शेअर खरेदीमुळे कंपनीच्या अतिरिक्त 26% शेअर्ससाठी ओपन ऑफर सुरू होईल. जर ऑफर पूर्णपणे सबस्क्राइब झाली तर अॅडव्हेंट कंपनीचा 57% हिस्सा घेईल.
या कराराचे एकूण मूल्य सध्याच्या बाजारभावानुसार 9682.88 कोटी रुपये असेल. यामुळे व्हर्लपूल कॉर्पोरेशनकडे कंपनीत अल्पसंख्याक हिस्सा राहील आणि कंपनीचा एक चतुर्थांशपेक्षा कमी हिस्सा असेल. भारतातील उपकरण क्षेत्रातील अॅडव्हेंटचे हे तिसरे मोठे अधिग्रहण असेल. यापूर्वी, 2015 पासून, अॅडव्हेंटने क्रॉम्प्टन ग्रीव्हजचा ग्राहक विद्युत व्यवसाय आणि युरेका फोर्ब्सचे अधिग्रहण केले आहे.
या करारात सहभागी असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अंतिम ड्यु डिलिजेंस आणि कागदपत्रांची प्रक्रिया सुरू आहे. बेन आणि ईक्यूटी या दोन प्रमुख खाजगी इक्विटी फर्मनाही या करारात रस दाखवला होता. यानंतर त्यांनी माघार घेतली. तथापि, अलिकडच्या काही कॉर्पोरेट घडामोडींमुळे अॅडव्हेंटला व्यवसायात रस निर्माण झाला आहे. व्हर्लपूल कॉर्प आणि व्हर्लपूल इंडियाला पाठवलेले ईमेल रविवारी संध्याकाळपर्यंत अनुत्तरीत राहिले.
जर अॅडव्हेंटसोबतच्या वाटाघाटीही अयशस्वी झाल्या तर कंपनी ब्लॉक डीलद्वारे तिच्या काही इक्विटी विकण्याचा विचार करू शकते. या वर्षी आतापर्यंत व्हर्लपूल इंडियाचे शेअर्स 26 टक्के घसरले आहेत. कंपनीच्या अलीकडील निकालांवरून गेल्या सात तिमाहींमधील तिचा सर्वात कमी महसूल दिसून येतो, जो भारतातील ऑपरेशनल आव्हानांना सूचित करतो. अमेरिकेतील विक्री तिसऱ्या तिमाहीत 1 टक्के वाढली असली तरी, रोख नसलेल्या तोट्यामुळे नफ्यात घट झाली.
व्हर्लपूल इंडियाचे शेअर्स बीएसईवर प्रति शेअर 1,338.95 वर स्थिर बंद झाले. या किमतीवर, कंपनीचे मार्केट कॅप 16,975.50 कोटी होते. गेल्या वर्षी 22 ऑक्टोबर रोजी, कंपनीच्या शेअर्सची किंमत 2,449 कोटींच्या उच्चांकावर पोहोचली होती, परंतु त्यानंतर ती घसरली आहे. व्हर्लपूल कॉर्पोरेशनचा व्हर्लपूल इंडियामध्ये 51 टक्के हिस्सा आहे. व्हर्लपूल भारतातील टॉप चार रेफ्रिजरेटर आणि वॉशिंग मशीन ब्रँडपैकी एक आहे. ते प्रामुख्याने प्रीमियम सेगमेंटमध्ये उपस्थित आहे, ज्यावर सध्या एलजी आणि सॅमसंगचे वर्चस्व आहे .