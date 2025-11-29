Hong Kong Fire: सिगारेटमुळे एका क्षणात 128 लोकांचा मृत्यू झाला? आग दुर्घटनेपूर्वीचा 'हा' Video जगभर चर्चेत

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Hong Kong Fire: हाँगकाँगमधील आगीने जगाला हादरवून टाकले आहे. ही सर्वात मोठी आग होती. या आगीत 128 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या 32 मजली इमारतींमध्ये बहुतेक वृद्ध राहत होते. घटनेपूर्वीच्या घटनेचा व्हिडीओ आता समोर आला आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 29, 2025, 01:10 PM IST
Hong Kong Residential Building Fire: हाँगकाँगमधील वांग फुक कोर्ट या निवासी कॉम्प्लेक्समध्ये लागलेल्या भीषण आगीने संपूर्ण जगाला हादरवून टाकले आहे. ही आग फारच भीषण होती. या आगीत सुमारे 100 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. ही इमारत 32 मजल्यांची असून, या प्रामुख्याने वृद्ध नागरिक राहणाऱ्या टॉवर्समध्ये ही आग लागल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर झाली.

सिगारेटमुळे लागली आग? 

आग लागण्याआधीच सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल झाला, ज्यात एका वर्करला सिगारेट पीत असल्याचे दृश्य दिसते. काही सोशल मीडिया युजर्सने यावरून दावा केला की ही आग सिगारेटमुळे लागली असावी. मात्र, अधिकार्‍यांनी अद्याप या दाव्याची पुष्टी केली नाही, आणि आग लागण्याचे नेमके कारण अजून स्पष्ट नाही.

 

रेनोवेशन प्रोजेक्ट आणि बांबूचा वापर

वांग फुक कोर्टच्या आठ टॉवर्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर रेनोवेशनचे काम गेल्या वर्षी सुरू झाले होते. या कामात इमारतीला बांबूच्या मचानाने आणि हिरव्या सुरक्षा जाळ्याने झाकले होते. जेव्हा बुधवार दुपारी आग लागली, तेव्हा सुकलेल्या बांबू आणि सुरक्षा जाळ्यामुळे आग अत्यंत वेगाने पसरली. हाँगकाँग सरकारनेही या घटनेत बांबूच्या ढिगाऱ्यांना आग पसरवण्याचा संभाव्य घटक मानले आहे. सिक्योरिटी प्रमुख क्रिस टैंग यांनी प्राथमिक तपासणीत सांगितले की, आग तळमजल्यावरच्या एका ब्लॉकमधील सुरक्षा जाळ्यापासून लागली आणि ज्वलनशील फोम बोर्डांमुळे वरच्या मजल्यांकडे झपाट्याने पसरली.

हे ही वाचा: Hong Kong Fire: 83 मृत तर 280 जण बेपत्ता.... हाँगकाँगमधील भीषण आग कशामुळे? समोर आलं कारण

 

बांबूच्या मचानामुळे आग पसरण्याची गती वाढली, आणि अनेकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्यास संधी मिळण्याआधीच इमारत पूर्णपणे जाळायला सुरुवात झाली. या पारंपरिक बांबूच्या मचानाचा वापर हाँगकाँगमध्ये अजूनही मोठ्या प्रमाणावर केला जातो, जी एशियामधील शतकांपासून चालत आलेल्या कन्स्ट्रक्शन पद्धत आहे. 

अधिकार्‍यांची चौकशी आणि अटक

शुक्रवारी या रेनोवेशन प्रोजेक्टशी संबंधित आठ लोकांना अटक करण्यात आली, ज्यामध्ये वयाने 40 ते 63 वर्षाचे सात पुरुष आणि एक महिला आहेत. इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शनच्या माहितीनुसार, ह्या लोकांमध्ये स्कॅफोल्डिंग सबकॉन्ट्रॅक्टर, एक इंजिनीअरिंग कंसल्टन्सीचा डायरेक्टर, आणि प्रोजेक्ट मॅनेजर यांचा समावेश आहे.

हे ही वाचा: 2000 घरं खाक, 55 जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता; इतकी भीषण आग तुम्ही कधीच पाहिली नसेल, पाहा अंगावर काटा आणणारे Photo

या अटकेमुळे या प्रोजेक्टमध्ये सुरक्षेच्या निकषांचे पालन होत होते की नाही, याबाबत तपास सुरु झाला आहे. प्राथमिक चौकशीत दिसून आले आहे की, सुरक्षा नियम पाळले गेले नसल्यास आग पसरण्यास मोठा हातभार लागला असण्याची शक्यता आहे.

 

घटनेचा सामाजिक आणि जागतिक परिणाम

या आगीत हाँगकाँगसह संपूर्ण जागतिक स्तरावर खळबळ माजली आहे. वृद्ध नागरिकांवर केंद्रित असलेल्या या इमारतीतील आग लागल्याने सुरक्षेच्या निकषांबाबत प्रश्न उभे झाले आहेत, तसेच रेनोवेशनमध्ये वापरल्या गेलेल्या पारंपरिक बांबूच्या मचानावर गंभीर चर्चाही सुरु झाली आहे.

हे ही वाचा: Hong Kong Fire: हाँगकाँगमध्ये अग्नितांडव! इमारतीला लागलेल्या आगीत 44 जणांचा मृत्यू, 279 जण अजूनही बेपत्ता

ही घटना अनेक देशांना सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे महत्त्व पुन्हा आठवण करून देतो, विशेषतः जुनी निवासी इमारती आणि वृद्ध लोकांसाठी असलेल्या इमारतीसंबंधी.

(Disclaimer: हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून Zee 24 Taas याची पुष्टी करत नाही.) 

 

