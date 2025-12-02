English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Hong Kong Tragedy: हाँगकाँगमधील भीषण आगीत सात इमारती जळून खाक, 151 मृत; आता तपासात मोठे धक्कादायक खुलासे

Wang Fuk massive fire: पुढील तीन आठवड्यांत ही कारवाई पूर्ण होईल अशी पोलिसांना आशा आहे. सोमवारी एका निवेदनात हाँगकाँगच्या अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत या अपघातात 151 जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 2, 2025, 06:51 AM IST
Hong Kong Tragedy: हाँगकाँगमधील भीषण आगीत सात इमारती जळून खाक, 151 मृत; आता तपासात मोठे धक्कादायक खुलासे

Hong Kong massive fire: हाँगकाँगमधील ताई पो परिसरातील वांग फुक कोर्ट या दाट वसाहतीत लागलेली भीषण आग आता शहराच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या नागरी आपत्तींपैकी एक ठरत आहे. या दुर्घटनेत आतापर्यंत 151 व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याची अधिकृत माहिती अधिकाऱ्यांनी प्रसिद्ध केली आहे. अजूनही काही जण जळलेल्या इमारतींमध्ये अडकले असल्याची शक्यता असून, किमान 30 लोक बेपत्ता असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.

दोन दिवसांच्या संघर्षानंतर आग नियंत्रणात

26 नोव्हेंबर रोजी अचानक सात इमारतींना आग लागली. वाऱ्याचा वेग, इमारतींची रचना आणि सलग जोडलेल्या ब्लॉकमुळे आग क्षणाक्षणाला भडकत गेली. दमकल दलाने जीवाची पर्वा न करता सलग 48 तास लढा देत अखेर आग पूर्णतः आटोक्यात आणली, मात्र तोपर्यंत प्रचंड नुकसान झाले होते.

हे ही वाचा: Hong Kong Fire: सिगारेटमुळे एका क्षणात 128 लोकांचा मृत्यू झाला? आग दुर्घटनेपूर्वीचा 'हा' Video जगभर चर्चेत

 

तपासात समोर आलेले गंभीर निष्कर्ष

आगीतून वाचलेल्या रहिवाशांचे, कामगारांचे आणि घटनास्थळी मिळालेल्या पुराव्यांचे विश्लेषण करताना तपास यंत्रणांनी अनेक गंभीर चुकांमुळे आग इतक्या वेगाने फैलावली, असे निष्कर्ष जाहीर केले आहेत.

दुरुस्तीच्या कामातील नियमभंग

इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात डागडुजी आणि सुधारणा काम सुरू होते. दुरुस्तीच्या वेळी लावलेले मचान (scaffolding) अप्रमाणित आणि अग्निसुरक्षा नियमांशी विसंगत असल्याचे आढळले. मचानाभोवतालची प्लास्टिकची जाळी अत्यंत ज्वलनशील असल्यामुळे आग वेगाने वरच्या मजल्यांवर पोहोचली.अनेक खिडक्या प्लास्टिक शीटने झाकलेल्या होत्या, ज्यामुळे रहिवाशांना बाहेर पडण्याचे मार्ग कमी झाले.

हे ही वाचा: 2000 घरं खाक, 55 जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता; इतकी भीषण आग तुम्ही कधीच पाहिली नसेल, पाहा अंगावर काटा आणणारे Photo

दीर्घकाळापासून सुरक्षा तक्रारी

मजुरी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, इमारतीत वास्तव्य करणाऱ्या लोकांनी गेल्या एक वर्षात अनेक वेळा आग व सुरक्षा धोक्याबाबत तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींमधूनही परिस्थिती सुधारली नाही. जुलै 2024 ते नोव्हेंबर 2024 या कालावधीत 16 वेळा अधिकृत तपासणी करण्यात आली. ठेकेदार आणि संबंधित कंपन्यांना अनेक लेखी चेतावण्या देण्यात आल्या. या सर्व चेतावण्यांनंतरही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याचे चौकशीत समोर आले आहे.

13 जण अटक – भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप

या भीषण दुर्घटनेनंतर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत 13 संशयितांना अटक केली आहे. त्यात बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टर्स, साइट सुपरवायझर, सुरक्षा अधिकारी आणि काही स्थानिक जबाबदार कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. गैर-इरादतन खून (manslaughter) या गंभीर गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आली आहे. आयसीएसीच्या मते, अटक झालेल्यांपैकी 12 जण भ्रष्टाचारात सामील. आग सुरक्षिततेशी संबंधित सोयी सुविधा तपासणी दरम्यान लाच, अनियमित मंजुरी आणि गैरप्रकारांच्या तक्रारींची चौकशी सुरू आयसीएसी कमिश्नर डॅनी वू यांनी सांगितले की, या घटनेच्या मागे मोठा अव्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचाराचा जाळा असल्याची शक्यता आहे.

पोलिसांचे पुढील पाऊल

हॉंगकॉंग पोलिसांनी सांगितले की, संपूर्ण परिसर सील करण्यात आला आहे. फॉरेन्सिक तज्ज्ञ, अग्निशमन तज्ञ आणि अभियांत्रिकी पथके घटनास्थळी पुनर्परीक्षण करत आहेत. आणखी काही जणांची बेपत्ता यादीत नावे समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण तपास आणि बचाव मोहीम पुढील तीन आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

हे ही वाचा: Hong Kong Fire: 83 मृत तर 280 जण बेपत्ता.... हाँगकाँगमधील भीषण आग कशामुळे? समोर आलं कारण

रहिवाशांच्या भावना, रोष आणि भीती

स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की, सुरक्षा धोक्याबाबत वारंवार सूचना देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष झाले. दुरुस्ती करणाऱ्या कंपनीने खर्च वाचवण्यासाठी निकृष्ट साहित्य वापरले. इमारतीतील सुरक्षा अलार्म, आपत्कालीन जिने आणि पाणी फवारणी यंत्रणा अनेक ठिकाणी अकार्यक्षम होती.

अनेकांनी अशा प्रकारच्या घटनेनंतर हाँगकाँगमधील जुन्या इमारतींच्या सुरक्षिततेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

FAQ 

१. वांग फुक कोर्टमध्ये आग कशी लागली?

चौकशीत असे समोर आले आहे की इमारतींमध्ये सुरू असलेल्या दुरुस्तीच्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाले होते. मचानांवर वापरलेली जाळी आणि प्लास्टिकचे कव्हर अत्यंत ज्वलनशील होते, ज्यामुळे आग वेगाने पसरली.

२. या दुर्घटनेत किती लोकांचा मृत्यू झाला?

अधिकृत माहितीनुसार, या भीषण आगीत 151 लोकांचा मृत्यू झाला असून अजूनही काही लोक बेपत्ता आहेत.

३. किती लोक अजूनही बेपत्ता आहेत?

पोलिसांच्या माहितीनुसार, सुमारे 30 लोक अद्याप बेपत्ता असून त्यांचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे.

४. पोलिसांनी कोणाला अटक केली आहे का?

होय. पोलिसांनी 13 संशयितांना अटक केली आहे. त्यापैकी 12 जणांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत आणि सर्वांवर गैर-इरादतन खुनाचे प्रकरण दाखल करण्यात आले आहे.

