'48 तासांच्या आत होर्मुझ उघडले नाही, तर...', ट्रम्प यांची इराणला धमकी; तर इराणने अल्टिमेटमला म्हटलं मूर्खपणाचे पाऊल, 'नरकाचे दरवाजे उघडतील'

US Iran War : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला 48 तासांच्या आत करार करण्याचा किंवा विनाशाचा सामना करण्याचा अल्टिमेटम दिलंय. पण इराणने या धमकीला मूर्खपणाचे पाऊल म्हणत अमेरिकेला नरकाचे दरवाजे उघडतील असा इशारा दिलाय.

नेहा चौधरी | Updated: Apr 5, 2026, 08:33 AM IST
US Iran War : मध्य पूर्वेमधील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला 48 तासांचे अल्टिमेटम दिलं आहे. तर इराणनेही युद्धातून माघार घ्यायला तयार नाही आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला 48 तासांच्या आत करार करण्याचा किंवा विनाशाचा सामना करण्याचा अल्टिमेटम दिलंय.

त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिलंय, "इराणकडे आणखी 48 तास आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडा आणि शरणागती पत्करा. अन्यथा, अनर्थ ओढवेल." ट्रम्प यांनी इराणला होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत दिली होती, जी 6 एप्रिल रोजी संपत आहे.

 

हेसुद्धा वाचा - Explained : 3800 कोटींचा B1 पूल उद्धवस्त केल्यानंतर इराणकडून अमेरिकेला इशारा, जगातील 8 पूल करणार लक्ष्य

 

तर इराणी लष्कराने ट्रम्प यांच्या इशाराबद्दल म्हटलंय  की, अमेरिका असहाय्यता आणि घबराटीतून धमक्या देत आहे. इराणच्या केंद्रीय लष्करी मुख्यालयाचे जनरल अली अब्दुल्लाही अलीाबादी, खातम अल-अंबिया यांनी ट्रम्पच्या चेतावणीला मूर्खपणाची कृती म्हटलं असून त्यांची धमकी पूर्णपणे नाकारली आहे. इराणने अमेरिकेला इशारा दिलाय की, अशा धमक्यांचा अर्थ असा आहे की "तुमच्यासाठीही नरकाचे दरवाजे उघडले जातील.", असा पलटवार इराणने केला आहे. 

 

हेसुद्धा वाचा - भारतात 'Energy Lockdown' लागू झाल्यास कशावर बंदी येणार? पाहा संपूर्ण यादी

 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

इतर बातम्या

पार्किंग करतानाची एक चूक महागात पडली! नातवाच्या ड्रायव्हरले...

भारत