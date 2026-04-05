'48 तासांच्या आत होर्मुझ उघडले नाही, तर...', ट्रम्प यांची इराणला धमकी; तर इराणने अल्टिमेटमला म्हटलं मूर्खपणाचे पाऊल, 'नरकाचे दरवाजे उघडतील'

US Iran War : मध्य पूर्वेमधील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला 48 तासांचे अल्टिमेटम दिलं आहे. तर इराणनेही युद्धातून माघार घ्यायला तयार नाही आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला 48 तासांच्या आत करार करण्याचा किंवा विनाशाचा सामना करण्याचा अल्टिमेटम दिलंय.
BREAKING
Iran has been given just 48 hours
After that, the world could witness
one of the most devastating airstrikes ever.
No more warnings. No more delays.
The countdown has begun. pic.twitter.com/e947lsfvRJ
— America Army (@AmericaSpoof) April 4, 2026
त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिलंय, "इराणकडे आणखी 48 तास आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडा आणि शरणागती पत्करा. अन्यथा, अनर्थ ओढवेल." ट्रम्प यांनी इराणला होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत दिली होती, जी 6 एप्रिल रोजी संपत आहे.
तर इराणी लष्कराने ट्रम्प यांच्या इशाराबद्दल म्हटलंय की, अमेरिका असहाय्यता आणि घबराटीतून धमक्या देत आहे. इराणच्या केंद्रीय लष्करी मुख्यालयाचे जनरल अली अब्दुल्लाही अलीाबादी, खातम अल-अंबिया यांनी ट्रम्पच्या चेतावणीला मूर्खपणाची कृती म्हटलं असून त्यांची धमकी पूर्णपणे नाकारली आहे. इराणने अमेरिकेला इशारा दिलाय की, अशा धमक्यांचा अर्थ असा आहे की "तुमच्यासाठीही नरकाचे दरवाजे उघडले जातील.", असा पलटवार इराणने केला आहे.