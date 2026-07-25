/होर्मुजजवळील LPG टॅंकरवर मिसाईल हल्ला! 28 भारतीय होते उपस्थित, भारतीय दूतावासाकडून आली महत्वाची माहिती

Hormuz LPG Tanker Missile Attack : तेहरानमध्ये भारतीय दूतावासाने सांगितलं की शुक्रवारी 24 जुलै रोजी इराणच्या समुद्री सीमेत मोजाम्बिकचा झेंडा असणाऱ्या एका LPG टँकरवर हल्ला करण्यात आला. यात जवळपास 28 भारतीय क्रू सदस्य होते. भारतीय दूतावासाने त्यांच्या एक्स अकाउंटवरून ट्विट करत सदर माहिती दिली आणि सर्व भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित असल्याचे देखील सांगितले. समुद्रातील भारतीय कर्मचाऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ट्रेड यूनियन फॉरवर्ड सीमेन्स यूनियन ऑफ इंडिया यांनी सुद्धा एक्स अकाउंटवर पोस्ट करून सांगितलं की दिशा नावाच्या जहाजावर फारसाच्या खाडीत जाताना होर्मुज जलडमरूमध्यच्या जवळ अचानक एक अज्ञात मिसाईल हल्ला झाला.
इराण आणि ओमान यांच्यात असलेल्या होर्मुज जलडमरूमध्य मध्ये संघर्ष सुरु होण्यापूर्वी जगभरात होणाऱ्या ऊर्जेचा सप्लायचा जवळपास पाचवा भाग हा याच मार्गातून जायचा. जुलैच्या सुरुवातीला वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यातील नाजूक शस्त्रसंधी मोडल्यापासून तणाव वाढला आहे. यामुळे दोन्ही बाजूंनी पुन्हा हल्ले सुरू झाले असून या जलमार्गावरील जहाजवाहतुकीतही आणखी व्यत्यय निर्माण झाला आहे.
तेहरानमध्ये भारतीय दूतावासानुसार शुक्रवारी एलपीजी टँकर दिशावर झालेल्या हमल्याची माहिती मिळताच प्राथमिक स्तरावर लगेचच पाऊल उचलली गेली आणि त्यानंतर दूतावासाद्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या वक्तव्यात हे सांगण्यात आलं की, 'सदर जहाजावर एकूण 28 भारतीय कर्मचारी आहेत. दूतावास संबंधित इराणी अधिकाऱ्यांच्या थेट संपर्कात आहे. जहाजावरील सर्व भारतीय कर्मचारी पूर्णपणे सुरक्षित असल्याची खात्री झाली आहे'.
दूतावासाने स्पष्ट केलं की ते स्थितीवर नजर ठेऊन आहेत आणि इराण प्रशासनासोबत मिळून आवश्यक ती सुरक्षा व्यवस्था आणि सर्व गोष्टींवर नजर ठेऊन आहोत. या निवेदनात जहाजाच्या नुकसानीबद्दल किंवा घटनेच्या नेमक्या कारणांबद्दल सविस्तर माहिती दिलेली नाही. कामर्शियल शिपिंग मार्गावर होत असलेल्या घटने घटनांमुळे भारतीय खलाशांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अलीकडच्या काही महिन्यांत विविध सागरी क्षेत्रांमध्ये व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले असून, यामुळे आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रातील सुरक्षा यंत्रणांना 'हाय अलर्ट' वरठेवण्यात आले आहे.