/पुरात मृत्यूमुखी पडलेल्या महिलेचा मृतदेह केसाने ओढला अन् नंतर....; नेपाळमधील धक्कादायक घटना; तरुणांना जन्माची अद्दल

चीन आणि नेपाळच्या सीमावर्ती भागात आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे अनेकांचा मृत्यू झाला असून, कित्येक संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. पुरानंतर देशात बचावकार्य सुरु असताना एका धक्कादायक आणि माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना समोर आली आहे. नारायणी नदीच्या प्रवाहात वाहून गेलेल्या एका मृत महिलेच्या कानातून सोन्याची कर्णफुले चोरल्याच्या आरोपाखाली दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे. पुराच्या पाण्यात वाहून आलेल्या महिलेच्या मृतदेहावरून सोन्याची कर्णफुले काढतानाचा दोन्ही आरोपींचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
नेपाळ पोलिसांनी 41 सेकंदाचा व्हिडिओ पुन्हा शेअर केला आहे. हा व्हिडीओ शेअर करताना त्यांनी सांगितलं की, मृत महिलेच्या कानातील डूल चोरल्याप्रकरणी या दोन व्यक्तींना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.
या व्हिडिओ क्लिपमध्ये दिसत आहे की, काही लोक आजूबाजूला उभे राहून व्हिडिओ रेकॉर्ड करत असताना, संबंधित व्यक्तींनी लाकडी फळ्यांच्या आधारे आणि महिलेचे केस पकडून तिचा मृतदेह पाण्याबाहेर ओढला. त्यानंतर त्यांनी तिच्या दोन्ही कानांमधील डूल काढून बाजूला ठेवले. नंतर चितवन पोलिसांनी सांगितले की, तपासादरम्यान ही घटना एका अशा मृतदेहाशी संबंधित होती जो प्रचंड पुरामुळे नारायणी नदीत वाहून आला होता असं सांगितलं.
मृतकको कानको मुन्द्रा चोरी गर्ने व्यक्तिहरु नियन्त्रणमा लिएको सम्बन्धमा । pic.twitter.com/pnPlnQPn9j— Nepal Police (@NepalPoliceHQ) August 27, 2026
व्हिडिओच्या आधारे पोलिसांनी 25 वर्षीय मदन गुरुंग आणि 38 वर्षीय उमेश चौधरी यांची ओळख पटवली. 'खबरहब' या नेपाळी न्यूज पोर्टलने पोलिसांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, या दोन संशयितांना गुरुवारी भरतपूर महानगरपालिका-1 मधील पोखरा बस पार्कजवळ अटक करण्यात आली.
या अत्यंत कठीण काळात पीडितांना लक्ष्य करून केली जाणारी लूटमार किंवा कोणत्याही प्रकारची अमानवीय कृती खपवून घेतली जाणार नाही असं पोलिसांनी ठणकावून सांगितलं आहे
ही घटना नेपाळमध्ये गेल्या काही वर्षांतील सर्वात भीषण पूर-संकटाच्या पार्श्वभूमीवर घडली आहे. नेपाळ-तिबेट सीमेवर अचानक आलेला पूर आणि दरडी कोसळण्याच्या घटनांनंतर 1400 हून अधिक लोक बेपत्ता झाले आहेत. त्यांच्या शोधासाठी बचाव पथके चिखलातून वाट काढत काम करत आहेत. दरम्यान, मृतांची संख्या वेगाने वाढून किमान 392 वर पोहोचली आहे. पुरात अनेक गावेच्या गावे वाहून गेली आहेत.
तिबेटमध्ये, बुधवारी आलेल्या प्रचंड चिखलाच्या प्रवाहाने 'ग्यिरोंग पोर्ट' या सीमावर्ती भागातील बंदराची बहुमजली इमारत आणि बस पार्किंगचे ठिकाण आपल्या विळख्यात घेतले. चीनच्या सरकारी प्रसारक वाहिनी 'सीसीटीव्ही'ने दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेनंतर आसपासच्या परिसरात साचलेल्या चिखलाची खोली सरासरी 5 फूट इतकी होती.