/13 पर्यटकांचा मृत्यू; पर्यटकांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाचा मोठा अपघात

Tourist Plane Crash : पर्यटकांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाचा मोठा अपघात झाल आहे. या विमान दुर्घटनेत 13 पर्यटकांचा मृत्यू झाला आहे. पेरू देशातील नाझ्का शहरात ही दुर्घटना घडली आहे. घटनास्थळी ताताडीने बचाव कार्य सुरु आहे. हा अपघात नेमका कशामुळे झाला याबाबत कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.
नाझ्का नगरपालिकेने सोशल मडियावर एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. या निवेदनात अपघाताला दुजोरा देण्यात आला आहे. हे छोटे विमान होते. हे विमान प्रसिद्ध नाझ्का रेषा पाहण्यासाठी पर्यटकांना घेऊन जात होते. नाझ्का रेषा ही शेकडो वर्षांपूर्वी पेरूच्या वाळवंटातील स्थानिक लोकांनी काढलेली प्रचंड मोठी चित्रे आहेत. जमिनीवर काढलेल्या या आकृत्यांमध्ये विविध प्राण्यांची चित्रे आहेत. या आकृत्या विमानांमधून किंवा उंच मनोऱ्यांमधूनच पूर्णपणे पाहता व समजू शकतात. यामुळे येथे पर्यटकांना विमानातून या परिसराची सफर घडवली जाते. याच विमानाला मोठा अपघात झाला आहे.
दुर्घटनाग्रस्त विमान एरोडियाना एअरलाइनचे होते. नाझ्का सरकारच्या म्हणण्यानुसार, अपघातग्रस्त विमानाने जवळच्या इका शहरातून उड्डाण केले होते. हे विमान एरोडियाना या पेरूच्या खाजगी विमान कंपनीचे होते. एअरलाइनच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार, ही कंपनी मागील 14 वर्षांपासून सेसना ग्रँड कॅराव्हॅन विमानांचा वापर करून पर्यटकांना नाझ्का लाइन्सची हवाई सफर घडवत आहे.
पेरूच्या नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरणाने या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. विमान अपघात झाल्यानंतर घटनास्थळाची पाहणी करण्यासाठी घटनास्थळी एक विशेष पथक तैनात करण्यात आले आहे. एअरोडियाना या विमान कंपनीने अद्याप या अपघातावर कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही. स्थानिक प्रशासन मृतदेहांची ओळख पटवण्याचे आणि कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. दरम्यान हा अपघात नेमका कशामुळे हे अद्याप समोर आलेले नाही.
पेरू हे एक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ आहे. जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करते. देशाच्या दक्षिण किनारपट्टीजवळच्या वाळवंटी प्रदेशात, अँडीज पर्वतरांगेच्या बाजूला इ.स.पूर्व 450 ते इ.स. 500 या काळातील चित्रे आहेत. यांना युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. युनेस्कोने यांना "पुरातत्वशास्त्रातील सर्वात मोठ्या रहस्यांपैकी एक" असे मानले आहे.